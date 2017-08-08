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Все про:Абхазия (310) Грузия (3450) оккупация (7215) Путин (24112)

 Путин прибыл в оккупированную РФ Абхазию в годовщину начала российско-грузинской войны

путин

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в оккупированный РФ грузинский регион - Абхазия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Включение абхазских и южноосетинских формирований в армию РФ - очередной шаг России по аннексии Абхазии и Южной Осетии, - МИД Грузии

Планируется, что Путин встретится с "президентом" Абхазии Раулем Хаджимба. Также будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузинский министр Цихелашвили о визите Путина в оккупированную Абхазию: "Это попытка фактической аннексии со стороны России"

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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Вот же тварина! Тянет на место преступления!
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Это давно доказано : маньяк всегда возвращается на место преступления !
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Это он чё для сайта знакомств - фотки сделал?

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Привет Трампу и Тиллерсону с захваченной рашкой Абхазии. А вы и дальше рассказывайте о продуктивности и необходимости диалога с хуйлом.
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Злочинця завжди тягне на місце злочину, а пуйла тягне до Криму та Абхазії.
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ничего удивительного, ведь преступник всегда возвращается на место своего преступления
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Радуйтесь абхазкие холопы, расскрывайте глаза шире, царь росу для глаз привез!
Когда-то этот дыбил обещал вам, что вы завалите всю Рашку и все снг мандаринами!
Ну как завалили?! (Напомню Крыму обещал новый Лас-Вегас, со светом только проблема)
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єтого полумерка я взял би за ногу второго Артем шенин изригающего многое дерьма из своей глотки за загривок та как дальше би єтисм скотам подсрачника щоб летели до луни
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Вот я сейчас только узнал, что у абхазии есть президент и зовут его Раулем Хаджимба.
Вот это )(уйло геополитик, всех знает, даже Рауля Хаджимба и даже подпишет ряд документов, хотя моя подпись на платежке за газ более значима, чем подпись Рауля Хаджимба на какой нибудь бумаге )))))))
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Во сука ботаксная! Глазки как у хорька. Может какой абрек его там зарэжэт!
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"Преступников всегда тянет на место преступления"
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Какой нибудь архитектор: «Я построил это здание или эту школу, где учатся дети», какой нибудь инженер: «Я построил эту машину, которая приносит пользу». Приехал Путин на место преступление, чтобы на костях плясать, приехал посмотреть на горе, разруху, на покаленных людей. Отвратительное зрелише, приехал маньяк, убийца.
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та вову накрывает не только половой признак бабушки, а и половой признак дедушки пристраивается с серьезными намерениями
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Вова такого боится. В давние времена считали, что этого боится сам Дьявол. А этот панический страх Путина перед Pussy Riot, а уход Путлера от жены, а его тяга к мальчикам, а сигареты Друг... Там есть над чем подумать...

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Кто протряс свой зад в тайгу ?
Это путлер и шойгу.
Любит карлик много лет
Под водой ловить "макет".
Даже щуке под кустом
Два часа прождать "облом".
Бабы стонут: "Ой-ой-ой,
Вова - мачо, он -герой!"
Улучшает бабий цикл
Путлер, сев на квадроцикл.
СМИ опять несут "пургу"
Про хуйло и про шойгу.

Про Осетию, где ждут,
Про Абхазию соврут.

А народ глотает дрянь,
Ты совсем тупой, а Вань ?
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В Абхазии сейчас хорошо, но в Крыму лучше.
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понятно, в дурке вам слайды показали, ну ничего, скоро укольчик и баиньки))))))
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В Абхазии сейчас хорошо, но в Крыму лучше.
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Ввёл в Гугл, что нужно Абхазии, проблемы абхазцев и оказывается у них основная проблема это в получении (до сих пор!!! На заметку Лугандону) в получении рос паспортов!
Господа абхазцы бегите к сцарю, он всем вам привёз паспорта!!!
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Скоро абхазию заселят бомжами и бурятами со всего свинарника...Вот тогда интересно будет посмотреть на "великих и гордых и неподкупных абхазов"!!!Или на то что от них останется...
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Для них главное получить рос паспорт и свалить в мацкву торговать грузинскими мандаринами!
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sanrik - да нет, не заселят - абхазы маргиналы и проходимцы на Кавказе №1... Бурятам там не улыбнется..., абхазы и своих швайне освободителей раком ставят.... Море видио и рассказов в сети как их там чмырят и издеваются над раше туристами ... - старательно удаляют с ютуба, но появляются новые...

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пуйло прибыло в оккупированную РФ Абхазию в годовщину начала российско-грузинской войны :Путин прибыл в оккупированную РФ Абхазию в годовщину начала российско-грузинской войны - Цензор.НЕТ 9532
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История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.
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Спираль, по которой развиваются все страны, в России имеет вид штопора.
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чисто по понятиям харкнуть всему цивилизованному миру в лицо и ехидно улыбаться
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