 Путин прибыл в оккупированную РФ Абхазию в годовщину начала российско-грузинской войны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Планируется, что Путин встретится с "президентом" Абхазии Раулем Хаджимба. Также будут подписаны двусторонние документы.
Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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Cтрелку с братанами забил...
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Когда-то этот дыбил обещал вам, что вы завалите всю Рашку и все снг мандаринами!
Ну как завалили?! (Напомню Крыму обещал новый Лас-Вегас, со светом только проблема)
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Вот это )(уйло геополитик, всех знает, даже Рауля Хаджимба и даже подпишет ряд документов, хотя моя подпись на платежке за газ более значима, чем подпись Рауля Хаджимба на какой нибудь бумаге )))))))
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а сигареты Друг... Там есть над чем подумать...
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Это путлер и шойгу.
Любит карлик много лет
Под водой ловить "макет".
Даже щуке под кустом
Два часа прождать "облом".
Бабы стонут: "Ой-ой-ой,
Вова - мачо, он -герой!"
Улучшает бабий цикл
Путлер, сев на квадроцикл.
СМИ опять несут "пургу"
Про хуйло и про шойгу.
Про Осетию, где ждут,
Про Абхазию соврут.
А народ глотает дрянь,
Ты совсем тупой, а Вань ?
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Господа абхазцы бегите к сцарю, он всем вам привёз паспорта!!!
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