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 Экономика
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Все про:тарифы (1485) энергетика (989)

 RAB-регулирование позволит энергокомпаниям больше инвестировать в модернизацию сетей, - эксперт

Распределительные компании крайне нуждаются в введении RAB-тарифов, поскольку из-за существующего тарифообразования они не заинтересованы в результатах своей работы и в инвестировании в модернизацию сетей.

Такое мнение высказал президент Энергетической Ассоциации Украины Василий Котко, сообщают Українські новини.

"Сегодняшняя система такова, что если предприятие сработало плохо, ему в следующем году добавят денег. А если хорошо, все деньги заберут. Эта система не выгодна ни распределительным компаниям, ни обществу. Потому что в конечном итоге предприятия, лишенные экономического стимула работать эффективно, естественно, работают неэффективно. Сам переход на RAB-тарифы крайне необходим, чтобы мы, как страна, двигались к европейским стандартам. Развитые страны мира и Европы еще лет 15 назад внедрили такой принцип тарифообразования", - рассказал Василий Котко.

По его мнению, систему RAB-регулирования Украине стоило внедрить еще несколько лет назад. " У нас должна была внедряться система в 2013 году, но откладывалось", - отметил эксперт.

По словам Василия Котко, новая система позволит энергокомпаниям больше инвестировать в модернизацию сетей, новые энергопроекты. В свою очередь, значительно снизятся потери электроэнергии при передаче, а потребители получат более высокое качество услуг.

"Возможно, на первом этапе потребители увидят незначительное повышение тарифов. Но в перспективе получат более надежные энергопоставки, а для некоторых регионов это крайне важный вопрос - в сельской местности часто отключают электроэнергию по два раза в день", - считает Василий Котко.

RAB-регулирование или стимулирующее тарифообразование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.

В середине 1990-х годов на RAB-регулирование перешло большинство стран Западной Европы, Канада, США, Австралия. Европейский союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB при установлении тарифов для монополий и на RAB-регулирование перешли Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и ряд других государств.

Внедрение RAB-регулирования предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС в части имплементации Директивы 2009/72/ЕС, а также Энергетической стратегией Украины до 2035 г.

Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 27 июля 2017 года утвердила ряд постановлений, необходимых для перевода энергоснабжающих компаний и ГП "НЭК "Укрэнерго" на стимулирующее регулирование.

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аббревиатура РАБ уж очень показательна.....
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Порошенко с помощью Вовка отдал украинцев в RAB-ство российским олигархам Григоришину и Бабакову!
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Да. Это правильно. Но и генерирующие компании будут заинтересованы в снижении, точнее в сглаживании пиковых нагрузок. Более того они будут всячески заинтересованы в строительстве энергоаккумулирующих комплексов. Кстати и жестче будет подход к потерям в сетях и в преобразователях(трансформаторах).
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уже 20 лет повышают тарифы на электроэнергию и прикрываются "модернизацией" ..суки
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В мыле и веревке они нуждаются. Где там сладкие боты, пусть расскажут нам, как реформы бороздят большой океан.
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Какие разные эксперты. Один говорит, что Ющенко уже такое вводил - 0 эффекта, только дерибан. Второй - модернизация и т.п.
Зная наши реалии первому верится больше.
Тем более вопрос - у сетей были арендаторы, которые обязались в них инвестировать, или хозяева - у которых в результате политики НКРЕ - сверхприбыли. И внимание вопрос - а вы не ОХ_ЛИ ЛИ?
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соглашение между владельцами ряда энергетических активов в Украине российскими олигархами Константином Григоришиным, Александром Бабаковым и загадочным «представителем власти».
Детали этого документа указывают на то, что уже второй год в Украине проходит невиданная по своей наглости и масштабности операция афера по созданию энергетического бизнеса временного хозяина Банковой.
Финальной точкой этого действа должно стать введение RAB-тарифов, после чего бизнес Президента пополнится тремя облэнерго.
В обмен на это Григоришин с Бабаковым получат право от власти «раздевать» украинцев на 30 миллиардов гривен ежегодно, восемь из которых лягут прибылью в новый бизнес Президента.
В пересчете на каждую украинскую семью выходит по 3500 грн. ежегодных дополнительных платежей только за свет.
http://dubinsky.pro/kak-radi-vhoda-v-energeticheskiy-biznes-poroshenko-prodal-ukraincev-v-vechnoe-rabstvo-rossiyskim
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаRAB-регулирование позволит энергокомпаниям больше инвестировать в модернизацию сетей, - эксперт
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