 RAB-регулирование позволит энергокомпаниям больше инвестировать в модернизацию сетей, - эксперт

Такое мнение высказал президент Энергетической Ассоциации Украины Василий Котко, сообщают Українські новини.
"Сегодняшняя система такова, что если предприятие сработало плохо, ему в следующем году добавят денег. А если хорошо, все деньги заберут. Эта система не выгодна ни распределительным компаниям, ни обществу. Потому что в конечном итоге предприятия, лишенные экономического стимула работать эффективно, естественно, работают неэффективно. Сам переход на RAB-тарифы крайне необходим, чтобы мы, как страна, двигались к европейским стандартам. Развитые страны мира и Европы еще лет 15 назад внедрили такой принцип тарифообразования", - рассказал Василий Котко.
По его мнению, систему RAB-регулирования Украине стоило внедрить еще несколько лет назад. " У нас должна была внедряться система в 2013 году, но откладывалось", - отметил эксперт.
По словам Василия Котко, новая система позволит энергокомпаниям больше инвестировать в модернизацию сетей, новые энергопроекты. В свою очередь, значительно снизятся потери электроэнергии при передаче, а потребители получат более высокое качество услуг.
"Возможно, на первом этапе потребители увидят незначительное повышение тарифов. Но в перспективе получат более надежные энергопоставки, а для некоторых регионов это крайне важный вопрос - в сельской местности часто отключают электроэнергию по два раза в день", - считает Василий Котко.
RAB-регулирование или стимулирующее тарифообразование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.
В середине 1990-х годов на RAB-регулирование перешло большинство стран Западной Европы, Канада, США, Австралия. Европейский союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB при установлении тарифов для монополий и на RAB-регулирование перешли Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и ряд других государств.
Внедрение RAB-регулирования предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС в части имплементации Директивы 2009/72/ЕС, а также Энергетической стратегией Украины до 2035 г.
Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 27 июля 2017 года утвердила ряд постановлений, необходимых для перевода энергоснабжающих компаний и ГП "НЭК "Укрэнерго" на стимулирующее регулирование.
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Зная наши реалии первому верится больше.
Тем более вопрос - у сетей были арендаторы, которые обязались в них инвестировать, или хозяева - у которых в результате политики НКРЕ - сверхприбыли. И внимание вопрос - а вы не ОХ_ЛИ ЛИ?
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Детали этого документа указывают на то, что уже второй год в Украине проходит невиданная по своей наглости и масштабности
операцияафера по созданию энергетического бизнеса временного хозяина Банковой.
Финальной точкой этого действа должно стать введение RAB-тарифов, после чего бизнес Президента пополнится тремя облэнерго.
В обмен на это Григоришин с Бабаковым получат право от власти «раздевать» украинцев на 30 миллиардов гривен ежегодно, восемь из которых лягут прибылью в новый бизнес Президента.
В пересчете на каждую украинскую семью выходит по 3500 грн. ежегодных дополнительных платежей только за свет.
http://dubinsky.pro/kak-radi-vhoda-v-energeticheskiy-biznes-poroshenko-prodal-ukraincev-v-vechnoe-rabstvo-rossiyskim
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