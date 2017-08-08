EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  641  5
Материалы по теме:
Все про:измена (205) Крым (20361) прокуратура (3100) Чийгоз (131)

 Свидетелей по "делу Чийгоза" в Украине будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

чийгоз

Среди свидетелей со стороны обвинения по делу одного из лидеров крымских татар, арестованного Ахтема Чийгоза, которого судят в аннексированном Крыму, есть два бывших депутата Верховной Рады АРК Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. В отношении них прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты за государственную измену.

Об этом Крым.Реалии сообщили 8 августа в прокуратуре АРК, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: После приговора Чийгозу можно будет запустить международные механизмы по его освобождению, - Чубаров

"Фамилии других "свидетелей" комментировать нецелесообразно, поскольку это руководители оккупационных властей. В результате, мы видим очередное ложное обвинение и притеснение за политические взгляды. Поскольку досудебное расследование продолжается, подробности допроса свидетелей не подлежат разглашению. Могу сказали только одно - гражданин Украины Ахтем Чийгоз участвовал в мирном митинге в поддержку территориальной целостности страны, не нарушая национального законодательства", - сказал прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

В ведомстве напомнили, что прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по событиям 26 февраля 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты потребовали для Чийгоза 8 лет колонии общего режима

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для Ахтема Чайгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины в ответ на это в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Cудилище по делу Чийгоза: "прокурор" оккупантов делала дискриминационные высказывания в адрес крымских татар, - адвокат Полозов

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чтобы судить крымских депутатов и пр. госслужащих-пособников (или хотя бы арестовать их активы в Украине), не нужно было ждать этого дела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не против.
тока у нас "своих" (которые часто бывают на территории Украины, и пользуются укрю паспортом) изменщиков никто судить не планирует, до тех дело дойдет точно не при нынешней барыжной власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вообще охуеваю с этой юриспруденции!!!
Крым московия аннексировала в марте месяце. Какого рожна человеку предъявляют, что он митинговал в феврале???
Логики не вижу. Там все упоротые путинцы!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвидетелей по "делу Чийгоза" в Украине будут судить за госизмену, - прокуратура АРК
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти