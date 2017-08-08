 Свидетелей по "делу Чийгоза" в Украине будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Об этом Крым.Реалии сообщили 8 августа в прокуратуре АРК, передает Цензор.НЕТ.
"Фамилии других "свидетелей" комментировать нецелесообразно, поскольку это руководители оккупационных властей. В результате, мы видим очередное ложное обвинение и притеснение за политические взгляды. Поскольку досудебное расследование продолжается, подробности допроса свидетелей не подлежат разглашению. Могу сказали только одно - гражданин Украины Ахтем Чийгоз участвовал в мирном митинге в поддержку территориальной целостности страны, не нарушая национального законодательства", - сказал прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
В ведомстве напомнили, что прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по событиям 26 февраля 2014 года.
7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для Ахтема Чайгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.
В МИД Украины в ответ на это в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
641 5
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Для жителей ОРДЛО снято ограничение в 90 дней пребывания в России, - депутат Госдумы РФ, пособник террористов Затулин(37)
Наемники РФ не пропустили наблюдателей в оккупированные Новоазовск и Верхнешироковское, - ОБСЕ(2)
Вследствие детонации боеприпасов в БМП врага двое наемников были уничтожены, еще трое получили тяжелые ранения, - ГУР(0)
Террористы "ДНР" заняли дома местных жителей в оккупированной Саханке, - ОБСЕ(18)
Полозов: О текущем положении крымских татар и мерах их поддержки в Крыму(0)
Число обстрелов на Донбассе увеличилось на 55% за неделю, - миссия ОБСЕ(11)
"Лучше бы Линднер молчал": СМИ в Германии раскритиковали заявления лидера немецких либералов о Крыме(107)
Ответить
тока у нас "своих" (которые часто бывают на территории Украины, и пользуются укрю паспортом) изменщиков никто судить не планирует, до тех дело дойдет точно не при нынешней барыжной власти.
Ответить
Крым московия аннексировала в марте месяце. Какого рожна человеку предъявляют, что он митинговал в феврале???
Логики не вижу. Там все упоротые путинцы!!!
Ответить
Ответить