 Задержанного за пикет в оккупированном Симферополе 76-летнего крымскотатарского активиста обвиняют в сопротивлении "полиции", - адвокат

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат задержанного Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, задержанного Караметова сейчас везут в подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя.
У мужчины плохое самочувствие: из-за задержания 76-летний активист с болезнью Паркинсона пропустил обязательный прием лекарств, у него сильный тремор. При этом у российский полицейских нет никаких документов о его состоянии здоровья.
76-летнего Сервера Караметова задержали 8 августа у здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в Симферополе. Мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного в Крыму Ахтема Чийгоза.
Сервера Караметова задерживают в оккупированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
416 7
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
После приговора Чийгозу можно будет запустить международные механизмы по его освобождению, - Чубаров(0)
Cудилище по делу Чийгоза: "прокурор" оккупантов делала дискриминационные высказывания в адрес крымских татар, - адвокат Полозов(2)
Оккупанты потребовали для Чийгоза 8 лет колонии общего режима(8)
Крымского журналиста Семену, которого "судят" оккупанты, заочно наградили "Знаком народного уважения". ФОТО+ВИДЕО(4)
Языковая дискримания украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму(0)
Ирина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму(73)
Рассмотрение дела Умерова в суде не стали переносить, идет заседание, - дочь(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Сила рузкого духа и храбрости сцит перед стариком!
Ответить
Ответить
видно скоро пісець буде хуйловському режиму!
Ответить
Ответить