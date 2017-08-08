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 Политика Украины
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 Задержанного за пикет в оккупированном Симферополе 76-летнего крымскотатарского активиста обвиняют в сопротивлении "полиции", - адвокат

задержание

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в оккупированном Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй – за "сопротивление сотрудникам полиции".

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат задержанного Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, задержанного Караметова сейчас везут в подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя.

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У мужчины плохое самочувствие: из-за задержания 76-летний активист с болезнью Паркинсона пропустил обязательный прием лекарств, у него сильный тремор. При этом у российский полицейских нет никаких документов о его состоянии здоровья.

76-летнего Сервера Караметова задержали 8 августа у здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в Симферополе. Мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного в Крыму Ахтема Чийгоза.

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Сервера Караметова задерживают в оккупированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
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Кацапская гниловласть боится дедулю 76-ти лет !!
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Дед крымский татарин сила! Аж четырём кацапским мордоворотам отпор дал!
Сила рузкого духа и храбрости сцит перед стариком!
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Слабаки кацапские не хватило сил даже наручники деду одеть!
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кацапи діда злякалися!
видно скоро пісець буде хуйловському режиму!
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кацапы всегда угнитают детей, женщин и стариков, а потом куйню несут про "дедываивали!!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанного за пикет в оккупированном Симферополе 76-летнего крымскотатарского активиста обвиняют в сопротивлении "полиции", - адвокат
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