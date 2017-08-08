 "Если будет обострение ситуации, то в первую очередь будут призваны резервисты", - Муженко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Liga.net сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
"Практически все они на данный момент уже освобождены от службы, кто выявил желание остаться в Вооруженных Силах - заключили контракт. Хотя сейчас также много людей, которые были мобилизованы, возвращаются на контрактную службу, проходят подготовку в учебных центрах и отбывают в воинские части. Из тех, кто остался и не проходит службу в армии, у нас создан мощный оперативный резерв - более 100 тыс. резервистов. Мы каждый год проводим с ними сборы, то есть подготовка резервистов продолжается. В первую очередь речь идет о резервистах, которые предназначены для комплектования боевых бригад, боевых военных частей. Каждый год в каждую бригаду призываем по тысяче военнослужащих. В прошлом году мы около 10 тыс. призвали таких резервистов, в этом году должны удвоить. Это только для боевых бригад. Кроме того, проводится подготовка территориального резерва: в форме разных сборовых мероприятий, занятий, которые организовываются по территориальному принципу. Я скажу, что очень много мотивированных людей, которые приходят на эти занятия", - заявил Муженко.
По его словам, в прошлом году общая подготовка всех резервистов охватила порядка 60 тысяч человек, а в этом году эти показатели планируется увеличить как минимум в полтора раза.
"Если будет обострение ситуации, то в первую очередь будут призваны резервисты. Они уже знают, в какие идут подразделения, проходят подготовку. Мы специально увеличили срок подготовки резервистов: если в прошлом году она занимала для этой категории 15 суток, то в этом году - 30 суток (половина времени - в учебных центрах, половина - в составе своих подразделений и военных частей). А в дальнейшем (в случае обострения ситуации) речь будет идти и о призыве мобилизационного резерва", - добавил начальник Генштаба.
2552 34
С 2014 года США потратили на помощь и подготовку ВСУ свыше 600 млн долларов(69)
Россия поставляет на оккупированный Донбасс 5 тыс. тонн топлива и 500 тыс. боеприпасов ежемесячно, - Муженко(53)
Около 60 тыс. украинцев прошли подготовку по теробороне с начала года, - начальник Генштаба Муженко(7)
В Киеве простились с Максимом Шаповалом - начальником управления спецрезерва ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(42)
Російські дивізії, що розгорнуті на кордонах України, призначені для наступальних дій – Муженко(0)
НАТО будет поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности страны(44)
Украинские военнослужащие сбили беспилотник, пролетавший над территорией части, - ГШ ВСУ(41)
Ответить
А мне дадут кусочек оффшора , или как обічно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
он то улетит себе в Испанию. думаешь тебя с собой возьмет?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Именно из-за совка в армии. Не из-за того, что они устали воевать.
Ватный Дрезден @dimetros7776 7 авг.
Разговаривал бывшими побратимами с бригады ,все как один уходят и не хотят продлевать контракт. Не сепары победили нашу армию ,а ёб.. й совок
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо-ооооо ? Какой-какой строй ? Конституционній ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
спатьгудеть спокойно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить