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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (832) мобилизация (583) Муженко (233)

 "Если будет обострение ситуации, то в первую очередь будут призваны резервисты", - Муженко

муженко

За шесть волн мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины были мобилизованы более 200 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Liga.net сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Практически все они на данный момент уже освобождены от службы, кто выявил желание остаться в Вооруженных Силах - заключили контракт. Хотя сейчас также много людей, которые были мобилизованы, возвращаются на контрактную службу, проходят подготовку в учебных центрах и отбывают в воинские части. Из тех, кто остался и не проходит службу в армии, у нас создан мощный оперативный резерв - более 100 тыс. резервистов. Мы каждый год проводим с ними сборы, то есть подготовка резервистов продолжается. В первую очередь речь идет о резервистах, которые предназначены для комплектования боевых бригад, боевых военных частей. Каждый год в каждую бригаду призываем по тысяче военнослужащих. В прошлом году мы около 10 тыс. призвали таких резервистов, в этом году должны удвоить. Это только для боевых бригад. Кроме того, проводится подготовка территориального резерва: в форме разных сборовых мероприятий, занятий, которые организовываются по территориальному принципу. Я скажу, что очень много мотивированных людей, которые приходят на эти занятия", - заявил Муженко.

По его словам, в прошлом году общая подготовка всех резервистов охватила порядка 60 тысяч человек, а в этом году эти показатели планируется увеличить как минимум в полтора раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призванных офицеров запаса не будут направлять на службу в район проведения АТО, - Генштаб ВСУ

"Если будет обострение ситуации, то в первую очередь будут призваны резервисты. Они уже знают, в какие идут подразделения, проходят подготовку. Мы специально увеличили срок подготовки резервистов: если в прошлом году она занимала для этой категории 15 суток, то в этом году - 30 суток (половина времени - в учебных центрах, половина - в составе своих подразделений и военных частей). А в дальнейшем (в случае обострения ситуации) речь будет идти и о призыве мобилизационного резерва", - добавил начальник Генштаба.
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Я - зрадойоб , но я не завою . Наоборот ... Готов хоть сейчас защищать шоколадніе интересі и шоколадніе оффффшорі . Где пройти медкомиссию ?

А мне дадут кусочек оффшора , или как обічно
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Не , рабов себе оставьте ... Мне бі кусочек оффффшора , да пожирнее ... А то шож получается , верхушка хорошо зарабатівает в кабинетах с кондиционерами , а нам шо делать , простім смертнім
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вроде ж больше двух не разрешают рядовому составу?
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если пойдет обострение, то твоя единственная надежда как раз таки на тех, кто против коррупции и депутатов олигархов.
он то улетит себе в Испанию. думаешь тебя с собой возьмет?
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Стесняюсь спросить, а при антитеррористической операции кто должен террористов жмурить? Армия, или мусора с СБУ?
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государство приравняло армию к милиции - теперь милиции стало больше.))
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это деньги и большие деньги - наконец то наша власть поняла шо лучше кормить свою армию
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по-моему обострение ситуации уже имеет место быть, а не "если будет", если учения козлостана на фоне военной агрессии козлов того же улуса орды москвы не "обострение", то что тогда есть "обострение" вообще...
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Мусоров 300 000 нефига не делают,фуи пинают,бабло им дают,почему они не участвуют в АТО?
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Дійсно була нещодавно інформація тут на цензорі, що за час АТО усього 74 чи 27 ментів.
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Если они станут настоящими атошниками , тогда остальных атошников не смогут прессовать , а власти , которая хочет иметь надежную защиту , это не выгодно...
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Просто оставлю здесь слова одного из ветеранов ВСУ. И то, что он пишет, действительно имеет большие масштабы. Из четырех ребят, которых я лично знаю, и кто на фронте с 2014-2015 года, трое сейчас не хотят продлевать контракты.
Именно из-за совка в армии. Не из-за того, что они устали воевать.

"Если будет обострение ситуации, то в первую очередь будут призваны резервисты", - Муженко - Цензор.НЕТ 3991Ватный Дрезден‏ @dimetros7776 7 авг.

Разговаривал бывшими побратимами с бригады ,все как один уходят и не хотят продлевать контракт. Не сепары победили нашу армию ,а ёб.. й совок
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"Базікало - це знахідка для шпигунів " усю чисельність виклав в змі.
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А где порохолизы делись, неужели в военкомат в очередь выстроились?
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Не-а....Они все Мишу бездомного с шакаладом мешают. Он для них -- как красная тряпка для быка.
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Если надо-то граждане Украины должны защитить конституционный строй .
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" граждане Украины должны защитить конституционный строй "

Шо-ооооо ? Какой-какой строй ? Конституционній ?
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Главное, дать время офшорникам и ворюгам при власьти, перебраться в безопасное место.
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У ниъ чареры, свои самолёты, коридоры с охранением....Опыт и ошибки любителя Страусов учтены. Жуляны на прогреве регулярно.....
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Верните из отпусков самых ценных вояк депутатьё! Вот подполковника Дейдея срочно на передок!
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В 2014 было больше 700 тысяч под присягой в строю с правом ношения оружия....А пошли с Майдана инженеры, водилы, преподаватели. врачи. комерсы малые и средние, строители......
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низзя ! а кто план пенетициарной и судейской системе выполнять будет? и только не говорите что у судей нету плана.
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"Если будет обострение ситуации, то в первую очередь будут призваны резервисты", - Муженко. То-есть, мажоры могут продолжать спать гудеть спокойно
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Их можно сразу со своими джипами и наградным папкиным оружием отправлять.....
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Пусть этот военный чиновник с мужественной фамилией найдёт в себе мужество и вспомнит,что в Украине около 40 тыс. относительно молодых офицеров запаса и военных офицеров-пенсионеров,уже чему-то обученных и успевших от государства получить льготы.А это -целая АРМИЯ.Вот кого в первую очередь нужно направлять на передовую- (отработай полученные льготы,зарплату и пенсию!)-а не отцов многодетных семейств ещё не полностью восстановивших силы и здоровье после боёв на передовой.Так же пусть этот ,с мужественной фамилией,затронет и сынков генералитета и силовиков.нефиг им шариться по кабакам и ночным барам,устраивая скандалы с такими же бездельниками.
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Их нельзя, у них хозяйства, котэджи и прочие дела.....
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Нет --- Муженко нужно таких п...доров каку ты отлавливать --и вперед на передовую в донецкий аэропорт -- чтобы ты сука по праву Конституции Украины знал -- чем занимался офицер за 30 лет своей службе Украине и родине . Ты с....ка блага родины Украины по прву какому жрешь ***
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Нет --- Муженко нужно таких п...доров как ты отлавливать --и вперед на передовую в донецкий аэропорт -- чтобы ты сука по праву Конституции Украины знал -- чем занимался офицер за 30 лет своей службе Украине и родине . Ты с....ка блага родины Украины по праву какому жрешь ***????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если будет обострение ситуации, то в первую очередь будут призваны резервисты", - Муженко
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