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 После приговора Чийгозу можно будет запустить международные механизмы по его освобождению, - Чубаров

чубаров

После вынесения приговора одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, которого судят в оккупированном Крыму, украинская сторона сможет запустить международные механизмы по его освобождению. Это будет возможно благодаря тому, что Ахтем Чийгоз проходит в российском судебном процессе как гражданин Украины.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"В заключительной речи так называемого прокурора Анастасии Супряги, которая работала еще в украинской прокуратуре Сакского района, обвинение предъявляется гражданину Украины. Ранее российское правосудие пыталось представлять Ахтема Чийгоза как гражданина России и Украины одновременно. Таким образом приговор позволит нам запустить международные механизмы по освобождению украинца", - отметил глава Меджлиса.

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Ахтем Чийгоз был задержан в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на две: отдельно - по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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санкций маловато ,да и мусульманские страны не присоеденились - а надо ,очень надо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле приговора Чийгозу можно будет запустить международные механизмы по его освобождению, - Чубаров
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