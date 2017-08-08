 После приговора Чийгозу можно будет запустить международные механизмы по его освобождению, - Чубаров

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"В заключительной речи так называемого прокурора Анастасии Супряги, которая работала еще в украинской прокуратуре Сакского района, обвинение предъявляется гражданину Украины. Ранее российское правосудие пыталось представлять Ахтема Чийгоза как гражданина России и Украины одновременно. Таким образом приговор позволит нам запустить международные механизмы по освобождению украинца", - отметил глава Меджлиса.
Ахтем Чийгоз был задержан в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на две: отдельно - по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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