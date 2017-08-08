 Решение о размещении в польских паспортах изображений Львова и Вильнюса будет принято осенью, - МВД Польши

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на МВД Польши.
Интернет-голосование по изображениям на страницах нового паспорта скорее имеет характер общественного обсуждения, пояснили в ведомстве.
"Представленные мотивы указывают на фигуры, события, места и символы, связанные с восстановлением независимости Польши в 1918 году. Еще раз подчеркиваем, что никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения будут выбраны", - отметили в МВД Польши.
Ранее в Польше организовали интернет-голосование по изображениям в будущих паспортах, предложив на выбор 13 вариантов, в том числе Ворота Рассвета в Вильнюсе и "Мемориал орлят", который находится во Львове.
В ответ МИД Литвы вызвало временного посла Польши из-за вероятности появления в новых польских паспортах изображения вильнюсских Святых ворот (Ворота Рассвета или Остра брама).
Сотрудники Министерства иностранных дел Украины вручили ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло и заявили, что действия Варшавы могут негативно повлиять на двусторонние отношения.
Также читайте: Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД
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За краіну радзімую жах,
Ўспомню Вострую браму сьвятую
І ваякаў на грозных канях
(с) Максім Багадановіч
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Кремль на паспортах изобразили? Нет? А что так?
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"станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону,
панувати в нашім краю не дамо нікому!"
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Предлагаю нарисовать Хелм или Перемишль на страницах загранпаспорта Украины. Это будет мощный симметричный ответ чудовищную провокацию Польши. Германия потом нарисует Бреслау и Штеттин, Австрия Пресбург, Венгрия Брашов. Русские нарисуют Индию и Аляску. Мексика - Техас, Франция -Луизиану. Вот такая паспортная гибридная война XXI века.
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