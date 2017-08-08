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Все про:Львов (3641) паспорт (632) Польша (4000)

 Решение о размещении в польских паспортах изображений Львова и Вильнюса будет принято осенью, - МВД Польши

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Окончательное решение об изображениях в новом польском паспорте будет принято в сентябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на МВД Польши.

Интернет-голосование по изображениям на страницах нового паспорта скорее имеет характер общественного обсуждения, пояснили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове

"Представленные мотивы указывают на фигуры, события, места и символы, связанные с восстановлением независимости Польши в 1918 году. Еще раз подчеркиваем, что никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения будут выбраны", - отметили в МВД Польши.

Ранее в Польше организовали интернет-голосование по изображениям в будущих паспортах, предложив на выбор 13 вариантов, в том числе Ворота Рассвета в Вильнюсе и "Мемориал орлят", который находится во Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши

В ответ МИД Литвы вызвало временного посла Польши из-за вероятности появления в новых польских паспортах изображения вильнюсских Святых ворот (Ворота Рассвета или Остра брама).

Сотрудники Министерства иностранных дел Украины вручили ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло и заявили, что действия Варшавы могут негативно повлиять на двусторонние отношения.

Также читайте: Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД
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А что такого? Пусть в паспорт еще фотку Джолли вклеют, или "бентли". Хотят - нехай дрочат.
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Такое впечатление, что нынешняя польская власть решила пойти из ЕС, по стопам Британии.
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Толькі ў сэрцы трывожным пачую
За краіну радзімую жах,
Ўспомню Вострую браму сьвятую
І ваякаў на грозных канях
(с) Максім Багадановіч
Решение о размещении в польских паспортах изображений Львова и Вильнюса будет принято осенью, - МВД Польши - Цензор.НЕТ 6686
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у поляков как и у нас .да и в любой другой стране - есть ярые националисты и провокаторы
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От тільки вони рідко попадають у владу- а у Польщі це відбулося.
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так от поданного и зарегестрированного законопроекта или политической инциативы - очень далеко до принятого закона - это политика и переговорная позиция ))
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Не подобається мені ні така політика, ні така позиція.
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Ну, поляки тут, надо отдать им должное, многим фору дадут, а по части пустого 3,14здежа им просто равных нет.
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Так поляки и в Москве правили, было дело.
Кремль на паспортах изобразили? Нет? А что так?
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поляки такі ж пихаті як кацапи ...єдина відмінність що освідчені
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путин показал явно ПЛОХОЙ ПРИМЕР. НО перспективы присоеденения к Польше явно лучше, чем к рашкепарашке, НО хуже чем к ФРГ (Украина в составе ФРГ, путин ОХРЕНЕЕТ), а ещё лучше к США 53 штатом. (путин ОХ у Еет)
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Пытаемся, но кацапскому скоту это сильно не нравится
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Это масква хочет поссорить братские народы Польши и Украины!!! Нет? - ну извините тогда...
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Я так розумію ,Польща бажає стати однією з областей Украі'ни ? Область Пшецкая ?
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Сначала занимаются провокацией а потом ныть начинают про какую то там "резню" и "геноцидом" ее признают
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Интересно, у директора нафтогаза какой будет паспорт?
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Поляк возглавлят ж.д нафтогаз можно и киев изобразить.
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а общественный туалет львова подлые пшеки не хотят на паспорт?
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Друг не может делать недружественные жесты . Да , друзья поляки ? В Польше осуждают эти картинки ? Если не осуждают , то Польша не готова к дружбе с Украиной , с Литвой ...
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Украинцам и литовцам просто нужно честно признать, что эти земли были отобраны у поляков кацапами. Где ваше чувство исторической справедливости?
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Львов , основанный Даниилом Галицким , кацапы забрали у поляков ? Не надо нести этот кацапский бред на ветки Цензора ...
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Ох уж эти сказочки. Слава богу что не Бандера, а какой-то галычанский чувак.
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лучше пусть у Бога ума немного попросят, а то ведь сложно совсем жить без ума без ненужных приключений
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МЗС України має офіційно повідомити поляків, що їхні закордонні паспорти з такими зображеннями не будуть визнаватися в Україні, і поставити крапку в цій суперечці. Цікаво, якою була б реакція Польщі, якби Росія розмістила в споїх паспортах зображення Варшави або Кракова, оскільки колись Польща входила до складу Російської імперії?
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Предлагаю в ответ официально вернуть все строки нашего гимна, а то сейчас в угоду полякам его обрезали :
"станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону,
панувати в нашім краю не дамо нікому!"
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Польский гонор - стал превышать ум? Вместо того, что бы показывать остальным, как жить в современном и удобном мире, делается так, что бы многие призадумывались? К чему это может привести? Только дестабилизации, которая мгновенно может стать глобальной. Дурной жест, дурная мысль и придурочное действие. Всем людям, нужно придти в состояние равновесия, пока не поздно. Падлюк - гонять и щемить, однозначно, но жить по закону: "собака на сене..." Это уже не модно.
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Это как тёплая ванна, увыпляет, размягчает, привыкание происходит....а тут проплаченные твари типа нацики и коммуняки на денежки кремля тут как тут. Хорошо во Франции не прокатило. Но вот Молдова кажись повернулась к паРашке, Болгария.....
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пусть разместят памятник изнасилованных женщин советскими освободителями...
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Юрий Романенко

Предлагаю нарисовать Хелм или Перемишль на страницах загранпаспорта Украины. Это будет мощный симметричный ответ чудовищную провокацию Польши. Германия потом нарисует Бреслау и Штеттин, Австрия Пресбург, Венгрия Брашов. Русские нарисуют Индию и Аляску. Мексика - Техас, Франция -Луизиану. Вот такая паспортная гибридная война XXI века.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРешение о размещении в польских паспортах изображений Львова и Вильнюса будет принято осенью, - МВД Польши
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