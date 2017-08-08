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 Политика Украины
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Все про:националисты (389) Билецкий (85) Национальный корпус (70)

 Националисты выступят единым фронтом на выборах, - Билецкий

билецкий

У объединения "Национального корпуса" со "Свободой" и "Правым сектором" есть все шансы на хороший результат на парламентских выборах.

Об этом лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил в интервью журналисту Сергею Иванову, которое опубликовано в его блоге на Цензор.НЕТ.

"Да, мы объединились. Мы объединились вокруг манифеста, вокруг абсолютно конкретных пунктов, которые мы собираемся достигать и некоторые успехи в этом плане есть. Как оно проходит? Честно сказать, лучше, чем я ожидал, значительно. Старая история украинских националистов, начиная даже не с раскола ОУН, а с 1917-1918 годов - это раздор. Поэтому, будучи немного историком, я организовывал, продумывал, но не надеялся на то, что эта вещь будет так эффективна, - рассказывает Билецкий. - Я был одним из инициаторов. Это закрытая история, чтобы мы не начинали перетягивать одеяло. Что касается политического объединения, я абсолютно уверен, что мы выступим единым фронтом на выборах. Я абсолютно уверен, что у такой линейки есть все шансы на очень серьезную победу на парламентских выборах. Также я считаю, что националисты должны выставить единую кандидатуру президента и дисциплинированно за это бороться. Я решению трех сил полностью подчинюсь и буду максимально содействовать".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ночью возле офиса "Национального корпуса" в Киеве прогремел взрыв. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также он ответил на вопрос по поводу президентских амбиций: "Если я пошел в политику, то надо ставить перед собой максимальную цель. Поэтому - да. Безусловно, имею".

"Моя личная задача - объединить абсолютно весь национальный правый фланг Украины. Я мечтаю, чтобы здесь были абсолютно все: "Свобода", "Правый сектор", "С-14", мы, Ярош и так далее. Это будет правильная позиция", - сказал Билецкий.

Полный текст интервью с Андреем Билецким читайте ЗДЕСЬ.

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это тот билецкий, который в памперсе лежал в суде и прямо в суде ему памперс меняли? не пойдет, сильна балной
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До выборов ещё далеко, многое может измениться.
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"Нацюки" - "в прольоті"....................... вони вже показали "на що здатні".
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ничего они не показали, они не были у власти ни разу. ты С.Петлюру уважаешь? скоро будешь.
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Победа националистических партий на выборах в раду поставит жирный крест на совке и на его прихлебателях. за них нужно голосовать... можно еще за Саакашвили.
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голосовать надо не за партии и прочие шоблы, а за уважаемые убеждения обоснованные идейно и идеологически, выборы не собрание смердов ради знакомства с новым барином, а оказание чести свои убеждения представлять
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Ярош Билецкий и куча "патриотов" аваковские шоколадные прокладки кормятся с рук так что очередной надуватель щек и закатывание глаз
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В политике все когда-то кормятся с чьих-то рук. Начинать же нужно с чего-то. А что будет тогда когда те кто кормятся наберут больше тех кто кормит? Они их просто уничтожат чтобы небыло никаких доказательств. Порох тоже кормился из корыта Овоща. Но последнему это не помогло. И этого ожидает та же участь сколько бы он не прикармливал.
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только каждое смещение от корыта происходит все с большей кровью а сейчас у власти клептоман с комплексом злопамятства до безумия и без моральных тормозов вот этот заливает страну кровью и зальет в случае его смещения очень злой человек
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К сожалению наше правое движение в купе со Свободой дискредитировало себя, после того как Генпрокурором побывал Махницкий и какая производная была от его деятельности. Не хочу обидить настоящих патриотов, которые состояли в правом движении и кровь проливали за Украину против российского агрессора, руководство этих сил запятнало себя неблаговидными поступками. В этом движении много маргиналов, которые сразу после победы майдана пользуясь членством этих политсил, осуществляли гоп-стопы квартир прежней правящей элиты, сколько было украдено из квартир Пшонки, Клименко, Януковича и других бог его знает, плюс нелегальный бизнес в ряде областей Украины где позиции этих политсил имеют власть. Конечно тогда на это закрыли и закрывают глаза.
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Ну добре, чесних мало (патамушто народец вшивоватый), але відказувати всім в перспективі стати порядними то негідно. Для прикладу: Японія та Італія, скільки виборів пройшло в цих державах після війни і по скільки змінилось урядів. А все в пошуках чесніших і більш порядних. І результат:3-я та 8-а економіка світу.
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Ой... Кожен з їхніх керманичів вважає себе найбільшою жабою у їх спільному ставку. Але явний психоз у обговоренні цієї теми дарує сподівання. Dum spiro spero.
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"А вы ,друзья,как не садитесь,
Все в музыканты не годитесь."...
Очередной мыльный пузырь.Те ,что на передовой ,под их знаменами -однозначно герои. Политический блок-хождение с факелами,кидание лозунговых фраз-это все не то.Не верю!!!!. .....Гитлер как, националист, вот это был пример-постоянно на грани риска, отсидка в тюрьме,"моя борьба",Германия это все...пусть и не удачный пример с Гитлером, но пример, как надо вести борьбу. Вот тогда поверят,вот тогда пойдут....Помню слова Яроша(а ведь ему многие поверили)-"нужно бороться с внутренней оккупацией" ...эй-ееей-где ты Ярош,где же ты наш герой....почему молчим.
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Зря Азов палит свой рейтинг с продажным Тягнибоком. Тот опять поставит махницких-швачек бюджет тырить. Верхушка "свободы" те же регионалы, только с украинским языком.
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Если бы Махницкий тырил бюджет он бы сейчас и дальше тырил. Нужно было поставить человека от Свободы чтобы общество не взбунтовалось против шоколадных. А как стихло немного сразу и убрали. С регионалами нечего сравнивать. Верхушка свободы это мелочь по сравнению с регионалами которые крупный бизнес и которые перекрасились под новую власть почти в полном составе кроме идейных.
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Це націоналісти? "ВО Свобода" мені запам'яталася дурними витівками, наприклад "Лиза - от слова лизать" (Фарион). За Білецьким та Азовом - Аваков. Тут усе зрозуміло - "проект, карманна армія". Нічого спільного з справжнім націоналізмом вони не мають. Просто маскуються під нього.
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так ведь не бывает национализма без национальной идеи, без национальной идеи это фанфаризм какой-то получается
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DarthAndrew написав все вірно - не важливо , які в них "ідеї" - важливо що вони роблять , а роблять вони - фактично нічого .
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фактически ничего полезного не делать тоже идея, какая идея так себя и ведут
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Це своєчасна ідея. Друге питання, як до неї віднесуться виборці, особливо прокацапський лохторат. Патамушто вдруг апять запретят разгаваривать и будут бросать по тюрмам за "язык межнационального абщения". І хай їх буде всього 30-50, а в тонусі будуть тримати всю ВР.
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Да их будет намного больше чем 50, сейчас когда народ разочаровался в шоколадных нужна альтернатива. А какая альтернатива? Регионалы подавлены, Тимошенко уже уставшая. Так что Билецкий может расчитывать на реальную поддержку общества.
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Сейчас политическая платформа правых сил строится в основном на противодействии российскому агрессору. Но нужно думать и об экономике, о сохранении в обществе единства. Критикуя всё и вся, устраивая акции протеста нужно предложить и серьёзную альтернативу развития страны. И к сожалению тут пока конкурентов Порошенко нет, и это плохо!
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Настоятельно рекомендую
""Молодые прогрессивные испанцы левых взглядов борются с туризмом. От Барселоны до Сан-Себастьяна. В Барселоне их борьба стала уже пересекать границу "левого активизма" и стремительно приближается к террору. Бьют стекла автобусам, пишут "Туристы, убирайтесь вон!" на стенах", - рассказывает политолог на своей странице в Facebook.
"Борцы с туризмом, как правило, левые националисты. Каталонцы и баски. Их идеология - защита "образа жизни", возвращение родных мест себе. По их мнению, туризм создает только "иллюзию благосостояния". А на самом деле разрушает традиционные и "справедливые" общественные отношения, с одной стороны, а с другой - обогащает только "богатых", заставляя "бедных" покидать родные места. То есть с помощью "туризма" буржуазия уничтожает жизнь "простого человека". Так они описывают мотивы своей борьбы.
Для мест, где безработица среди молодежи составляет 30%, борьба с отраслью, дающей рабочие места, представляется чем-то странным и нелогичным. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны - все правильно.
Молодым не нужна работа, молодым нужен доход. То есть все, кто доход связывает с работой, - трудоустроены. А кто нет - требуют дохода от государства.
И в этом молодые европейцы начинают походить на "индейцев" и прочие "угнетенные" национальные меньшинства, которым национальные правительства многих стран выписывают премии за былые унижения. На этом базируется успех левой волны Латинской Америки - "чавизма", так функционируют резервации в США, так устроена программа поддержки аборигенов в Австралии, так действуют арабы в Израиле, так пыталась работать в более травоядные времена у нас АКМНС.
Есть некая группа населения, которая объединена прежде всего осознанием того, что принадлежащие этой группе люди стали "жертвой несправедливости". И эта несправедливость требует "компенсации" - доли национального дохода, которая никак не связана с деятельностью этой группы. Алиментов от других - участвующих в производстве национального продукта - групп населения. Так, в общем, было всегда в эпоху государства всеобщего благоденствия - кто-то производит, кто-то гуляет на банкете, но когда "угнетаемыми группами" становятся не универсальные "женщины", скажем, а национально-территориальная группа - это свежо для Европы.
Интереснейшая тенденция. Думаю, возможный путь, кстати, для решения проблемы с мигрантами. Если общины осознают себя "угнетаемыми группами" и потребуют "защитить свой традиционный образ жизни", превратить свои города в аналоги "резерваций" в понимании США - это отличный способ объяснить, не нарушая никаких законов и правил "политкорректности", почему людям с другими обычаями у них не место. И изгонять их именно из такой позиции. От Европы государей через Европу наций к Европе общин.
Желаю, в общем, юным баскам и каталонцам всяческих успехов в их борьбе. Интересно как дело двинется дальше"."
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Потрібно підсилити сучасну українську владу свободівцями Кошулинським, Махницьким, Мохником, Швайкою!!!
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Какие это националисты? Так, фуфло пропарашенковское. Настоящий националист и патриот - Семен. Вот его то и пытается рошен - предатель убрать всеми силами.
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"Система не имеющая обратной связи - не устойчива". Кто бы не был избран в ВР, вплоть до мессий и пророков, без законов об отзыве депутатов, открытых списках, ликвидации мажоритарщиков и запрете политической рекламы на тв - будут всё те же грабли на которые мы наступаем, а проще - иуды, каины да клептоманы балакучие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНационалисты выступят единым фронтом на выборах, - Билецкий
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