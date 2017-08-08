 Националисты выступят единым фронтом на выборах, - Билецкий

Об этом лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил в интервью журналисту Сергею Иванову, которое опубликовано в его блоге на Цензор.НЕТ.
"Да, мы объединились. Мы объединились вокруг манифеста, вокруг абсолютно конкретных пунктов, которые мы собираемся достигать и некоторые успехи в этом плане есть. Как оно проходит? Честно сказать, лучше, чем я ожидал, значительно. Старая история украинских националистов, начиная даже не с раскола ОУН, а с 1917-1918 годов - это раздор. Поэтому, будучи немного историком, я организовывал, продумывал, но не надеялся на то, что эта вещь будет так эффективна, - рассказывает Билецкий. - Я был одним из инициаторов. Это закрытая история, чтобы мы не начинали перетягивать одеяло. Что касается политического объединения, я абсолютно уверен, что мы выступим единым фронтом на выборах. Я абсолютно уверен, что у такой линейки есть все шансы на очень серьезную победу на парламентских выборах. Также я считаю, что националисты должны выставить единую кандидатуру президента и дисциплинированно за это бороться. Я решению трех сил полностью подчинюсь и буду максимально содействовать".
Также он ответил на вопрос по поводу президентских амбиций: "Если я пошел в политику, то надо ставить перед собой максимальную цель. Поэтому - да. Безусловно, имею".
"Моя личная задача - объединить абсолютно весь национальный правый фланг Украины. Я мечтаю, чтобы здесь были абсолютно все: "Свобода", "Правый сектор", "С-14", мы, Ярош и так далее. Это будет правильная позиция", - сказал Билецкий.
Полный текст интервью с Андреем Билецким читайте ЗДЕСЬ.
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Все в музыканты не годитесь."...
Очередной мыльный пузырь.Те ,что на передовой ,под их знаменами -однозначно герои. Политический блок-хождение с факелами,кидание лозунговых фраз-это все не то.Не верю!!!!. .....Гитлер как, националист, вот это был пример-постоянно на грани риска, отсидка в тюрьме,"моя борьба",Германия это все...пусть и не удачный пример с Гитлером, но пример, как надо вести борьбу. Вот тогда поверят,вот тогда пойдут....Помню слова Яроша(а ведь ему многие поверили)-"нужно бороться с внутренней оккупацией" ...эй-ееей-где ты Ярош,где же ты наш герой....почему молчим.
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DarthAndrew написав все вірно - не важливо , які в них "ідеї" - важливо що вони роблять , а роблять вони - фактично нічого .
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""Молодые прогрессивные испанцы левых взглядов борются с туризмом. От Барселоны до Сан-Себастьяна. В Барселоне их борьба стала уже пересекать границу "левого активизма" и стремительно приближается к террору. Бьют стекла автобусам, пишут "Туристы, убирайтесь вон!" на стенах", - рассказывает политолог на своей странице в Facebook.
"Борцы с туризмом, как правило, левые националисты. Каталонцы и баски. Их идеология - защита "образа жизни", возвращение родных мест себе. По их мнению, туризм создает только "иллюзию благосостояния". А на самом деле разрушает традиционные и "справедливые" общественные отношения, с одной стороны, а с другой - обогащает только "богатых", заставляя "бедных" покидать родные места. То есть с помощью "туризма" буржуазия уничтожает жизнь "простого человека". Так они описывают мотивы своей борьбы.
Для мест, где безработица среди молодежи составляет 30%, борьба с отраслью, дающей рабочие места, представляется чем-то странным и нелогичным. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны - все правильно.
Молодым не нужна работа, молодым нужен доход. То есть все, кто доход связывает с работой, - трудоустроены. А кто нет - требуют дохода от государства.
И в этом молодые европейцы начинают походить на "индейцев" и прочие "угнетенные" национальные меньшинства, которым национальные правительства многих стран выписывают премии за былые унижения. На этом базируется успех левой волны Латинской Америки - "чавизма", так функционируют резервации в США, так устроена программа поддержки аборигенов в Австралии, так действуют арабы в Израиле, так пыталась работать в более травоядные времена у нас АКМНС.
Есть некая группа населения, которая объединена прежде всего осознанием того, что принадлежащие этой группе люди стали "жертвой несправедливости". И эта несправедливость требует "компенсации" - доли национального дохода, которая никак не связана с деятельностью этой группы. Алиментов от других - участвующих в производстве национального продукта - групп населения. Так, в общем, было всегда в эпоху государства всеобщего благоденствия - кто-то производит, кто-то гуляет на банкете, но когда "угнетаемыми группами" становятся не универсальные "женщины", скажем, а национально-территориальная группа - это свежо для Европы.
Интереснейшая тенденция. Думаю, возможный путь, кстати, для решения проблемы с мигрантами. Если общины осознают себя "угнетаемыми группами" и потребуют "защитить свой традиционный образ жизни", превратить свои города в аналоги "резерваций" в понимании США - это отличный способ объяснить, не нарушая никаких законов и правил "политкорректности", почему людям с другими обычаями у них не место. И изгонять их именно из такой позиции. От Европы государей через Европу наций к Европе общин.
Желаю, в общем, юным баскам и каталонцам всяческих успехов в их борьбе. Интересно как дело двинется дальше"."
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