EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  2739  17
Материалы по теме:
Все про:Поляков (137) суд (21378)

 Поляков перебивал и не давал надеть себе браслет, - свидетель

В Соломенском суде выступил сотрудник полиции Черкасской области Константин Грабченко, который 27 июля пытался надеть электронный браслет на нардепа Максима Полякова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Также читайте: Суд отказал в аресте 2 млн долларов налички с е-деклараций Розенблата и Полякова

Грабченко сказал, что Поляков перебивал его и говорил, что он не имеет права этого делать. Полицейский говорил, что пытался зачитать информацию о пользовании браслетом, а также о правах и обязательствах. По его словам, Поляков всячески избегал процедуры и вызвал в отделение полиции следственно-оперативную группу, которой заявил, что неустановленные лица препятствуют его деятельности как народного депутата.

В комнате в это время, кроме полицейского, было еще два детектива НАБУ. Поляков и его адвокаты утверждают, что браслет должен был надевать не полицейский, а детектив. Этим Поляков обосновывает отказ надеть браслет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора ему уже браслет на шею одеть и потуже затянуть. Задрал уже своими виставами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек ... (с) Я. Гашек
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эту тварь не на браслет, а на цепь посадить нужно......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурак, а если народ начнёт одевать, и не браслет, и не на руку. Тогда всё будет серьёзно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая разница-кто наденет браслет.?нардеп только показал-что он за гавно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да пристегните его наручниками к батарее и пусть ведет прием избирателей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы не правы. Правую руку через батарею к левой ноге. Так "душевней".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто не умеет подчиняться, тот и командовать не умеет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поляков всячески избегал процедуры и вызвал в отделение полиции следственно-оперативную группу, которой заявил, что неустановленные лица препятствуют его деятельности как народного депутата.

3.14дрило ты гнойный а не нардеп цуко кулявлобное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потрібно добиватися прийняття закону про відміну недоторканості всіх слуг народу, на конституційному рівні. А ще, якщо буде доведена вина в корупції, то ПОВНОІ конфіскації майна ВСІХ родичів і наближених до них. Можливо тоді б перш чим нарслуг захоче записати на брата чи свата якесь майно, то сват подумає двічі, тому що зможе позбутися і свого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Підерасам з Народного фронту і БПП &Ко не браслєти треба вдівати ,а шнурки на шию!!!Пани мародери і корупціонери:коліївщина ще буде!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поляков перебивал и не давал надеть себе браслет...

Ну, так оденьте сначала ему намордник, а потом оденьте браслет... делов-то...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Клепайте ещё статьи и опять в вр подання на арест.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоляков перебивал и не давал надеть себе браслет, - свидетель
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти