 Поляков перебивал и не давал надеть себе браслет, - свидетель

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Грабченко сказал, что Поляков перебивал его и говорил, что он не имеет права этого делать. Полицейский говорил, что пытался зачитать информацию о пользовании браслетом, а также о правах и обязательствах. По его словам, Поляков всячески избегал процедуры и вызвал в отделение полиции следственно-оперативную группу, которой заявил, что неустановленные лица препятствуют его деятельности как народного депутата.
В комнате в это время, кроме полицейского, было еще два детектива НАБУ. Поляков и его адвокаты утверждают, что браслет должен был надевать не полицейский, а детектив. Этим Поляков обосновывает отказ надеть браслет.
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3.14дрило ты гнойный а не нардеп цуко кулявлобное
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Ну, так оденьте сначала ему намордник, а потом оденьте браслет... делов-то...
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