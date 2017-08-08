 Системы связи ВСУ соответствуют стандартам НАТО, - Генштаб

Сегодня, 8 августа, в пресс-центре Министерства обороны Украины состоялся брифинг начальника войск связи Вооруженных Сил Украины - начальника Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Владимира Рапко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
- Сегодня системы связи и автоматизированные системы управления Вооруженных Сил Украины соответствуют стандартам НАТО и созданы условия по достижению полной совместимости с соответствующими системами стран Альянса, - сообщил генерал-майор Владимир Рапко.
"В частности, боевые военные части ВС Украины обеспечены современными цифровыми средствами связи в объемах, необходимых для выполнения задач и наращивания возможностей. Переоснащение полевого (мобильного) компонента системы связи цифровыми средствами с уровнем помехоустойчивости и защищенности полностью соответствует стандартам НАТО", - отметили в Минобороны.
- Продолжается создание Единой автоматизированной системы управления Вооруженными Силами. Это позволит развернуть защищенный автоматизированный комплекс системы информационно-аналитического учета личного состава, нарастить защищенную систему электронного документооборота оборонного ведомства и приступить к созданию автоматизированной системы оперативного (боевого) управления ВС Украины, - отметил генерал-майор Владимир Рапко.
"Кроме того, продолжается работа по созданию своей национальной системы спутниковой связи, платформ для воздушных ретрансляторов и тому подобное. Отечественные разработчики имеют весомый научный и производственный потенциал в этих направлениях деятельности и они способны обеспечить потребности Вооруженных Сил Украины при надлежащей государственной поддержке", - резюмировали в ведомстве.
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314здетьврать!? ..телефоны Нокиа это и есть стандарты НАТО?
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Нехай військові представники НАТО приїдуть перевірять які там стандарти НАТО у ЗСУ.))
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