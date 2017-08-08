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 Политика Украины
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 Системы связи ВСУ соответствуют стандартам НАТО, - Генштаб

рапко

В ВСУ созданы условия по достижению полной совместимости с соответствующими системами связи стран Альянса.

Сегодня, 8 августа, в пресс-центре Министерства обороны Украины состоялся брифинг начальника войск связи Вооруженных Сил Украины - начальника Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Владимира Рапко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

- Сегодня системы связи и автоматизированные системы управления Вооруженных Сил Украины соответствуют стандартам НАТО и созданы условия по достижению полной совместимости с соответствующими системами стран Альянса, - сообщил генерал-майор Владимир Рапко.

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"В частности, боевые военные части ВС Украины обеспечены современными цифровыми средствами связи в объемах, необходимых для выполнения задач и наращивания возможностей. Переоснащение полевого (мобильного) компонента системы связи цифровыми средствами с уровнем помехоустойчивости и защищенности полностью соответствует стандартам НАТО", - отметили в Минобороны.

- Продолжается создание Единой автоматизированной системы управления Вооруженными Силами. Это позволит развернуть защищенный автоматизированный комплекс системы информационно-аналитического учета личного состава, нарастить защищенную систему электронного документооборота оборонного ведомства и приступить к созданию автоматизированной системы оперативного (боевого) управления ВС Украины, - отметил генерал-майор Владимир Рапко.

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"Кроме того, продолжается работа по созданию своей национальной системы спутниковой связи, платформ для воздушных ретрансляторов и тому подобное. Отечественные разработчики имеют весомый научный и производственный потенциал в этих направлениях деятельности и они способны обеспечить потребности Вооруженных Сил Украины при надлежащей государственной поддержке", - резюмировали в ведомстве.
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малчьик анально епут ..оно прогнулось - хочется ведь холую рапко джипы, замки, яхты ....
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блин..зачем 314здеть врать!? ..телефоны Нокиа это и есть стандарты НАТО?
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Мляяяя!!!! Ну верить Вове Рапко.... себя не уважать...
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уебанский дорогостоящий для налогоплателищиков холуй рапко 314здит, что дышит
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клоун Рапко кому ти там втираєш, брехло. Рапко повірити себе обдурити.
Нехай військові представники НАТО приїдуть перевірять які там стандарти НАТО у ЗСУ.))
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Блин у нас станция 1957 года выпуска. Вот это новые стандарты?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистемы связи ВСУ соответствуют стандартам НАТО, - Генштаб
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