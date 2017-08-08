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 Политика Украины
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Все про:Крым (20361) присяга (163) суд (21378) дезертирство (173)

 Суд продлил арест задержанного на админгранице с Крымом дезертира Одинцова до 6 октября

одинцов

Дарницкий районный суд г.Киева продлил до 6 октября срок содержания под стражей бывшему военнослужащему Вооруженных сил Украины прапорщику Максиму Одинцову, обвиняемому в государственной измене, и продолжит рассмотрение его дела 1 сентября.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Одинцова Валентин Рыбин, который во вторник вступил в данный процесс, суд предоставил ему до 1 сентября время для ознакомления с материалами дела, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, в конце декабря 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и М.Одинцова, которые изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержание дезертиров Одинцова и Баранова на админгранице с Крымом. ВИДЕО

Напомним, 20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.

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Российские СМИ сообщили, что в Министерстве обороны России обвинили украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма двух российских военнослужащих.

Центральный районный суд Николаева арестовал 2 экс- военнослужащих, ранее задержанных СБУ на границе с Крымом, на 2 месяца, с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил. Суд отказался объединить в одно производство дела М.Одинцова и задержанного вместе с ним А.Баранова. Дело А.Баранова рассматривает Подольский районный суд Киева.
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срок этим двум предателям должен быть МАКСИМАЛЬНЫЙ
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не обязательно. главное их на какую нибудь зону на юге определить. продырявят рузьких лудей там в момент.
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да ,ждите, получат максимально от силы условно года 2 дадут
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