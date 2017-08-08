 Военнослужащие украинской стороны СЦКК помогли спасателям потушить пожар под Попасной на Луганщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Дежурный наблюдательной группы "Попасная" сразу доложил о пожаре в штаб украинской стороны СЦКК, проинформировал местные управления ГСЧС и Национальной полиции Украины, представителей СММ ОБСЕ.
Совместными усилиями было организовано установление режима "тишины", сбор и выезд группы для тушения пожара в составе экипажа пожарного автомобиля и резервной мобильной группы наблюдательного группы "Попасная" украинской стороны СЦКК, к которым присоединились 2 патрульных экипажа СММ ОБСЕ.
При выполнении работ по тушению пожара в районе улиц Полевой, Садовой, Гагарина и Первомайской военнослужащие наблюдательного группы украинской стороны СЦКК постоянно сопровождали пожарный расчет и организовывали сотрудничество с местным населением.
Следует отметить, что во время тушения пожара в районе улицы Садовой около 13.00 со стороны НЗФ ОРЛО было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Боевики открыли неприцельный огонь из крупнокалиберных пулеметов, а их снайперы совершили несколько выстрелов в направлении места, где работал пожарный расчет и мобильная резервная группа.
Окончательно справиться с пожаром удалось ближе к 18.00. Среди местных жителей никто не пострадал, жилые и хозяйственные постройки также удалось защитить от огня.
Во время тушения пожара подразделения ВС Украины обеспечивали неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и помогали спасать жителей Новоалександровки и их жилища от стихии. Боевики НЗФ ОРЛО в это же время своими обстрелами пытались помешать обузданию пожара и провоцировали ВС Украины на открытие огня.
Военнослужащие украинской стороны СЦКК, которые несут службу в наблюдательных группах на линии разграничения сторон не только достойно выполняют свои прямые обязанности, обеспечивая контроль за соблюдением режима прекращения огня, они всегда готовы прийти на помощь мирным жителям региона".
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