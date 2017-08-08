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 Военнослужащие украинской стороны СЦКК помогли спасателям потушить пожар под Попасной на Луганщине

пожар

Украинская сторона СЦКК сообщает 7 августа, около 10.00 в окрестностях села Новоалександровка, недалеко от города Попасная, со стороны позиций НВФ ОРЛО "подошла волна" огня от горящей сухой травы и стала быстро распространяться в направлении жилых и хозяйственных зданий населенного пункта. В результате изменения направления ветра пожар охватил большую площадь. Под угрозой оказалось все село.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Дежурный наблюдательной группы "Попасная" сразу доложил о пожаре в штаб украинской стороны СЦКК, проинформировал местные управления ГСЧС и Национальной полиции Украины, представителей СММ ОБСЕ.

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Совместными усилиями было организовано установление режима "тишины", сбор и выезд группы для тушения пожара в составе экипажа пожарного автомобиля и резервной мобильной группы наблюдательного группы "Попасная" украинской стороны СЦКК, к которым присоединились 2 патрульных экипажа СММ ОБСЕ.

При выполнении работ по тушению пожара в районе улиц Полевой, Садовой, Гагарина и Первомайской военнослужащие наблюдательного группы украинской стороны СЦКК постоянно сопровождали пожарный расчет и организовывали сотрудничество с местным населением.

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Следует отметить, что во время тушения пожара в районе улицы Садовой около 13.00 со стороны НЗФ ОРЛО было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Боевики открыли неприцельный огонь из крупнокалиберных пулеметов, а их снайперы совершили несколько выстрелов в направлении места, где работал пожарный расчет и мобильная резервная группа.

Окончательно справиться с пожаром удалось ближе к 18.00. Среди местных жителей никто не пострадал, жилые и хозяйственные постройки также удалось защитить от огня.

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Во время тушения пожара подразделения ВС Украины обеспечивали неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и помогали спасать жителей Новоалександровки и их жилища от стихии. Боевики НЗФ ОРЛО в это же время своими обстрелами пытались помешать обузданию пожара и провоцировали ВС Украины на открытие огня.

Военнослужащие украинской стороны СЦКК, которые несут службу в наблюдательных группах на линии разграничения сторон не только достойно выполняют свои прямые обязанности, обеспечивая контроль за соблюдением режима прекращения огня, они всегда готовы прийти на помощь мирным жителям региона".

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