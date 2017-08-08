 Климкин родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство, - Саакашвили

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - рассказал Саакашвили.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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