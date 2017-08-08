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 Политика Украины
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Все про:гражданство (659) Россия (71779) Саакашвили (1896) Климкин (1372)

 Климкин родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство, - Саакашвили

саакашвили

Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михеил Саакашвили утверждает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин имеет гражданство России.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - рассказал Саакашвили.

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.


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Да он и провалил всю европейскую политику украины в Европе по заказу Кремля...Там решали не украинские МИДовские назначенцы Климкина,а в основном внутриевропейские расклады по поводу Украины.Поэтому там остались сильные позиции путина и Украина практически на энтузиазме ряда полит. групп Европы ещё принимается к защите.Даже при всём том,что к антиукраинским усилиям Климкина Порошенко добавил отвращение к украинской власти клептоманов,поддержка Украине идёт-там понимают.что Порошенко не много ещё будет в президентском кресле.а все эти прокремлёвские чиновники от Украины слетят вместе с Порошщенко.Европа смотрит уже в ближайшую перспективу украины без шайки Порошенка.
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Брависимо!! Какой подбор Кадров! Сепаров оставить,патриотов в тюрьму..
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саака окончательно показал себя дебилом. противно
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противно? сходи порыгай
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То что климкин ярый ватан, нет никаких сомнений. Вспомнить только медаль "за освобождение крыма" у его тестя и жену - ярую ватницу. Других рошен на работу не принимает.
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Тесть Климкина в 2014 году крым брал.....этот ублюдок еще хвастался медалью за оккупацию крыма.......так что Климкин ватник и гнида...
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В отличии отМихо Кшимкин умный и не психопат....кстати у михо теперь все шансы стать президентом палаты N6
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство, - Саакашвили
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