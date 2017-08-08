 Яровой предоставит всю необходимую Генпрокуратуре информацию, - МВД о вызове замминистра на допрос

В сообщении подчеркивается: " Сергей Яровой обязательно предоставит все сведения, необходимые следователем ГПУ для расследования производств по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 и захвата 4 мая здания Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области".