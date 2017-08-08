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Все про:допрос (1140) МВД (8371) прокуратура (3100)

 Яровой предоставит всю необходимую Генпрокуратуре информацию, - МВД о вызове замминистра на допрос

яровой

Первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник Сергей Яровой, как и все должностные лица МВД, постоянно принимал, принимает и будет принимать участвовать в процессуальных мероприятиях и следственных действиях ГПУ при соблюдении всех требований Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице МВД в Фейсбуке.

В сообщении подчеркивается: " Сергей Яровой обязательно предоставит все сведения, необходимые следователем ГПУ для расследования производств по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 и захвата 4 мая здания Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области".

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-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник. Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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