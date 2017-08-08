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Все про:Житомир (504) Нацполиция (8313) расследование (2277)

 Экс-глава правления житомирской кондитерской фабрики в 2010 году незаконно продал 5,3 миллиона акций предприятия, - Нацполиция

нацполиция

Главное следственное управление Нацполиции разоблачило должностных лиц, незаконно продавших более 5 миллионов акций житомирской кондитерской фабрики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Как отмечается, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины завершено досудебное расследование уголовного производства по подозрению бывшего председателя правления житомирской кондитерской фабрики в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

Фигурант дела нанес ущерб акционерам в особо крупных размерах. В настоящий момент подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Установлено, что на протяжении 2000-2009 годов основным акционером внесены значительные иностранные инвестиции для развития предприятия. В 2010 году председатель правления этого акционерного общества незаконно продал 5,3 миллиона акций, принадлежащих инвестору, номинальной стоимостью более 2,5 миллионов гривен. Подозреваемый нанес акционерам ущерб в особо крупных размерах.

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Сейчас следователями собрана доказательная база в отношении причастности чиновника к указанному преступлению. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.
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Это тот самый директор, что Пашинскому акции и фабрику не отдал? К пожизненному его!
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не, это тот кто обвиняет Пашинского в рейдерском захвате ... тот кто подал иск к Украине ...кент Партнова и Юры Енакиевского ...
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Для того, чтобы узаконить новых собственников, захвативших предприятие, не пожалели сил и времени, чтобы накопать компромат на дела 7-летней давности.
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скорее что бы вернуть настоящим собственникам у которых рейдерски отжата в 2010 году была эта фабрика
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коробки с канхфетами и тортами, сторож, сволочь, перекинул.
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Это только краешек незаконного образования порошенковской шоколадно-бандитской империи.Эту информацию полиция выкинула не для полного изобличения мутного олигарха Петра Порошенко,а для того.чтобы "поставить его на место",не более.Никаких процессуальных и следственных действий естесственно не будет.Идёт грызня Яценюка-Авакова с Порошенко-Кононенко.То есть,Порошенко пытается вырваться от зависимости Авакова,располагающего ключевыми силовиками,а тот ему показывает "зубки".
А ой как бы интересно оказалось следственным группам (не одной) по расследованию создания кондитерской,транспортной и банковской империй и других бизнес-структур и параллельно- карьеры от чиновника до президента с ещё борлее мутными делишками.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкс-глава правления житомирской кондитерской фабрики в 2010 году незаконно продал 5,3 миллиона акций предприятия, - Нацполиция
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