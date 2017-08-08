 Экс-глава правления житомирской кондитерской фабрики в 2010 году незаконно продал 5,3 миллиона акций предприятия, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Как отмечается, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины завершено досудебное расследование уголовного производства по подозрению бывшего председателя правления житомирской кондитерской фабрики в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.
Фигурант дела нанес ущерб акционерам в особо крупных размерах. В настоящий момент подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Установлено, что на протяжении 2000-2009 годов основным акционером внесены значительные иностранные инвестиции для развития предприятия. В 2010 году председатель правления этого акционерного общества незаконно продал 5,3 миллиона акций, принадлежащих инвестору, номинальной стоимостью более 2,5 миллионов гривен. Подозреваемый нанес акционерам ущерб в особо крупных размерах.
Сейчас следователями собрана доказательная база в отношении причастности чиновника к указанному преступлению. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.
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А ой как бы интересно оказалось следственным группам (не одной) по расследованию создания кондитерской,транспортной и банковской империй и других бизнес-структур и параллельно- карьеры от чиновника до президента с ещё борлее мутными делишками.
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