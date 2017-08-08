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 Политика Украины
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Все про:Народный фронт (1212) Билецкий (84) Национальный корпус (69)

 "Мы абсолютно одинаково не симпатизируем как НФ, который представляет Аваков, так и БПП, и Радикальной партии", - Билецкий

билецкий

"Национальный корпус" абсолютно одинаково не симпатизирует как "Народному фронту", так и БПП, и Радикальной партии.

Об этом лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил в интервью журналисту Сергею Иванову, которое опубликовано в его блоге на Цензор.НЕТ.

На вопрос относительно того, что "Национальный корпус" в медийном пространстве часто связывают с министром МВД Арсеном Аваковым, Билецкий ответил: "Есть ли отношения между Аваковым и полком "Азов" - это, пожалуй, секрет Полишинеля. Полк "Азов" входит в Национальную гвардию Украины. В Национальной гвардии Украины есть командующий, подчиненный министру внутренних дел. Понятно, что это прямая непосредственная вертикаль в военной плоскости, то есть отношение самое прямое. Искать за этим еще что-то в политическом плане не стоит, тем более, что я уже не представляю полк, а представляю политическое движение. Полк находится вне политики. Его главное дело - это война и военное дело. Что касается политического движения, то мы абсолютно одинаково не симпатизируем как "Народному фронту", который представляет Аваков, так и БПП, и Радикальной партии. Они для нас все не более чем часть этой системы и все".

Полный текст интервью с Андреем Билецким читайте ЗДЕСЬ.

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Оно и видно. Вы в Одессе впрягаетесь за мэра-сепаратиста Труханова и его бизнес.
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Ты Билецкого с будочниками ПП не попутала?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы абсолютно одинаково не симпатизируем как НФ, который представляет Аваков, так и БПП, и Радикальной партии", - Билецкий
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