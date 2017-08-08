 Время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Украины и Грузии, - Климкин

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"9 лет назад Россия вторглась в Грузию и ей это сошло с рук. Затем они пошли за Украиной. Время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Украины и Грузии", - написал он.
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