 Арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение иска "Нафтогаза" к России за активы в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на профильное издание OilNews, об этом свидетельствует информация о рассматриваемых делах, на сайте арбитража.
"Нафтогаз", как и другие украинские компании, ссылает на регламент UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли) и соглашение между правительствами Украины и России от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций. Арбитражное заявление было зарегистрировано судом 17 октября 2016 г. Международный арбитраж уже сформировал состав арбитров.
Российская Федерация в письме от 19 января 2017 г. указала, что не признает юрисдикцию Международного арбитража по урегулированию претензий "Нафтогаза" и не назначила своих представителей на арбитражный процесс.
Напомним, 26 июня этот же арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному спору, инициированному ПАО "Укрнафта" и компанией "Стабил" и начал рассмотрение их претензий по сути.
Напомним, 17 октября 2016 г. "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний инициировали арбитражное производство против Российской Федерации с требованием возместить убытки. По данным госхолдинга, речь идет об имуществе НАК, "Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Укргаздобычи", "Укртранснафты", "Газа Украины" и "Ликво".
В феврале 2016 г. "Нафтогаз Украины" инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами. "Нафтогаз" предварительно оценил ущерб группы в $2,6 млрд. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует, что рассмотрение этого иска растянется на два-три года.
НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Компания является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В 2016 г. НАК "Нафтогаз Украины" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн в 2016 г. против чистого убытка 27,7 млрд грн в 2015 г. По результатам 2016 г. государству было выплачено 50% прибыли в качестве дивидендов.
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Как поживают аэропорты,морпорты со своими кранами и инфраструктурой?
Детсады,больницы,банки,телевидение и прочее? Кто за это заплатит,тем более если ГА ООН,признала оккупацию?
Где эти все иски?
Или торговых партнеров Шоколадного Упыря нельзя тревожить?
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Там иск по шельфу.
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РФ не признает правосудие сего трибунала,а значит,плевать хотела на его решение.
Вот если бы подали иски в суды США,где хранятся деньги РФ..
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Главное в этом процессе получить "одобрям" от арбитража по сумме иска, а уж где и каким имуществом забирать - это отдельная история.
Может так случится, что и корабли мордорские с самолётами в международных портах придётся изымать "в счёт иска"....
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А Ходорковский получил компенсацию по ЕСПЧ? Вы знаете случаи,когда РФ платила по проигранным делам? Примеры в студию можете предоставить?
Страна жулья и вранья,просто плюет на международное сообщество и их мнение.
Да! У Украины уникальные шансы,но,чтобы их отстоять,нужен не Шоколадный проходимец,повязанный торговыми отношениями со страной-оккупантом,а истинный патриот Украины. А таких,среди всей этой барыжной сволочи,я не вижу. Бойтесь,чтобы они умышленно (агентура Путлера),не сорвали выигрыш.
В Украине,даже на дерьме научились делать бабло. На своих. А вот где отстоять страну,как-то не очень.
А,кстати,про дерьмо,только вот пост оставил про сортиры на ветке киевских туалетов.....платных!!!
Давайте вместе,посмотрим БЕСПЛАТНЫЕ ТУАЛЕТЫ в Японии.
Платных нет!!! Нет их в Южной Корее,Сингапуре не видел,Австралии,США,Кнада.
Городские власти,за платные туалеты НАДО ВЕШАТЬ,прямо в таких сортирах.
Вот смотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=iL1vUpOXzSs
А вот русская женщина,в восторге от японских туалетов. Рекомендую к просмотру и перепосту на сайты городских властей,любого города в Украине. Хватит позориться самим и позорить страну:
https://www.youtube.com/watch?v=ry8HuFuj22o
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