 "Крым на Донбасс не меняем и в сторону на время не откладываем", - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы о Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Я полностью разделяю резкие слова и жесткую позицию авторитетного украинского депутата Рефата Чубарова. Это - и моя позиция. И мы должны вслух говорить западным партнерам о недопустимости и непристойности советов "забыть о Крыме или отложить его возвращение в долгий ящик". Крым на Донбасс не меняем. Крым "в сторону, на время" не откладываем. К сожалению, этого действительно хотели некоторые западные политики, которые не хотят портить отношения с РФ, и этим своим пацифизмом только развязывают РФ руки. Но мы не дадим никому забыть Крым, Донбасс, Украину и Грузию", - заявила она.
Отметим, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".
В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.
756 13
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Крым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации, - Чубаров(26)
"Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", - Тиллерсон(97)
В этом году вследствие боевых действий на Донбассе погиб 341 мирный житель, - ОБСЕ(38)
Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем Исламское государство(86)
Задержан житель Славянска, который рыл окопы и могилы для террористов(41)
"На моих глазах погибла девочка. Санинструктор. Малюсенькая. Ее разорвало пополам", - премьера первого фильма об участии женщин в войне на Донбассе состоится в октябре. ВИДЕО(15)
Без лопат и озверевших пенсионеров
https://www.facebook.com/aaTverskoy/videos/300438303698438/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить