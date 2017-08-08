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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (976) Германия (2911) Крым (20357) Чубаров (625) Донбасс (15685) деоккупация (151)

 "Крым на Донбасс не меняем и в сторону на время не откладываем", - Ирина Геращенко

геращенко

Украина не готова отложить вопрос деоккупации Крыма.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы о Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я полностью разделяю резкие слова и жесткую позицию авторитетного украинского депутата Рефата Чубарова. Это - и моя позиция. И мы должны вслух говорить западным партнерам о недопустимости и непристойности советов "забыть о Крыме или отложить его возвращение в долгий ящик". Крым на Донбасс не меняем. Крым "в сторону, на время" не откладываем. К сожалению, этого действительно хотели некоторые западные политики, которые не хотят портить отношения с РФ, и этим своим пацифизмом только развязывают РФ руки. Но мы не дадим никому забыть Крым, Донбасс, Украину и Грузию", - заявила она.

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Отметим, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".

В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.

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В отве, глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил: "Крым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации".

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Популярный московский блогер Тверской опубликовал на своей странице в Facebook видео одного из празднований на Львовщине, чтобы развенчать миф российской пропаганды о «голодающей Украине».

Без лопат и озверевших пенсионеров

https://www.facebook.com/aaTverskoy/videos/300438303698438/
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они не меняют,не откладывают,а тупо сидят и языком чешут. нихрена вопрос не решают. БПП-балаболы конченые!
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Кроме пустой болтовни и раздутия щек,шоколадная рать ни на шаг не приблизила это.Параша нихера не отдаст,а забрать силой это не реально,тем более западные "партнеры" против.Так что это ирка очередной раз в лужу сходила.
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Разом эти две проблемы решить невозможно - достаточно сначала убрать рашистов с Донбасса вместе с их друзьями и заставить пятиться назад "рюськимир":затем эффект будет такой же, как плотина, рушащаяся в паводок - Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Карабах, Крым: у Раши внутренних и внешних проблем - предостаточно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крым на Донбасс не меняем и в сторону на время не откладываем", - Ирина Геращенко
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