 Около 50 граффитистов с битами на 25 минут задержали рейсовую электричку под Киевом: жгли дымовые шашки, раскрашивали вагоны и не выпускали пассажиров, - "Укрзализныця"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
"Это была организована группа численностью более 50 человек в масках, некоторые из них - вооруженные битами. Неизвестные задержали поезд на 25 минут. Предварительный ущерб "Укрзализныци" - 150 тыс. грн и две недели на перекрашивание поезда", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время происшествия железнодорожники вызвали полицию, ВОХР и СБУ.
По прибытии электропоезда на станцию Борщаговка-Техническая приехали сотрудники полиции и составили соответствующий акт.
Также в "Укрзализныце" добавили, что количество случаев раскраски вагонов увеличивается: в 2016 году - 32 случая, убытки составили 200 тыс. грн, в этом - уже 42 случая, повлекшее 720 тыс. грн убытков.
ПАО "Укрзализныця" выразило возмущение фактами вандализма, порчи имущества и призывает правоохранительные органы оперативно расследовать случай и наказать виновных. Кроме того, что портится железнодорожное имущество, такие случаи могут угрожать безопасности пассажиров и работников железной дороги.
"Подобные случаи - это не проделки подростков, а преступление, за которое виновные должны ответить. Поскольку вандалы снимали свои действия на видео, они, скорее всего, будут следить за реакцией граждан и железнодорожников. Учитывая состояние железнодорожного парка, отсутствие финансирования на приобретение новых поездов, как должно быть по закону, порчи электропоездов логично может привести к тому, что на маршрутах их станет меньше", - прокомментировал директор по пассажирским перевозкам и сервиса ОАО "Укрзализныця" Игорь Романков.
Также в ведомстве просят взрослых проводить разъяснительные работы с подростками, чтобы те понимали, что порча имущества - это преступление, за которое предусмотрена ответственность и наказание. Более того, подобные "шутки" могут обернуться против самого "художника", ведь несоблюдение правил безопасности вблизи железной дороги иногда стоит здоровья или даже жизни.
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