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Все про:граффити (94) Укрзализныця (1152) электричка (48)

 Около 50 граффитистов с битами на 25 минут задержали рейсовую электричку под Киевом: жгли дымовые шашки, раскрашивали вагоны и не выпускали пассажиров, - "Укрзализныця"

укрзализныця

Вчера, 7 августа 2017, на платформе станции им. Георгия Кирпы (г. Киев) неизвестные лица задействовали стоп-кран и разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка - Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"Это была организована группа численностью более 50 человек в масках, некоторые из них - вооруженные битами. Неизвестные задержали поезд на 25 минут. Предварительный ущерб "Укрзализныци" - 150 тыс. грн и две недели на перекрашивание поезда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время происшествия железнодорожники вызвали полицию, ВОХР и СБУ.

По прибытии электропоезда на станцию ​​Борщаговка-Техническая приехали сотрудники полиции и составили соответствующий акт.

Также в "Укрзализныце" добавили, что количество случаев раскраски вагонов увеличивается: в 2016 году - 32 случая, убытки составили 200 тыс. грн, в этом - уже 42 случая, повлекшее 720 тыс. грн убытков.

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ПАО "Укрзализныця" выразило возмущение фактами вандализма, порчи имущества и призывает правоохранительные органы оперативно расследовать случай и наказать виновных. Кроме того, что портится железнодорожное имущество, такие случаи могут угрожать безопасности пассажиров и работников железной дороги.

"Подобные случаи - это не проделки подростков, а преступление, за которое виновные должны ответить. Поскольку вандалы снимали свои действия на видео, они, скорее всего, будут следить за реакцией граждан и железнодорожников. Учитывая состояние железнодорожного парка, отсутствие финансирования на приобретение новых поездов, как должно быть по закону, порчи электропоездов логично может привести к тому, что на маршрутах их станет меньше", - прокомментировал директор по пассажирским перевозкам и сервиса ОАО "Укрзализныця" Игорь Романков.

Также в ведомстве просят взрослых проводить разъяснительные работы с подростками, чтобы те понимали, что порча имущества - это преступление, за которое предусмотрена ответственность и наказание. Более того, подобные "шутки" могут обернуться против самого "художника", ведь несоблюдение правил безопасности вблизи железной дороги иногда стоит здоровья или даже жизни.
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станция имени кирпы, этого несусветного уголовника? Бедные Бортничи.
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помнится Кирпа сделал больше, чем все последующие деятели
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Это показатель полной беспомощности правоохрЕнительных органов. Можно сказать, плевок им в морду...
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А не могли это быть, непризнанные художники из Бурятии.?Разрисовав до смерти чемпиона по борьбе ,перекинули свое искусство на вагоны.Ведь,бывает же,что агрессивные обезьяны бросаются на транспортные средства. Перешли границу без масок,все поняли идет миграция животинушек, а когда одели маски ,стали-граффитчиками.
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НЕ ПОНЯЛ КАК ЭТО: 25 МИНУТ РАСКРАШИВАНИЕ ГРАФФИТИ И 2 НЕДЕЛИ ПЕРЕКРАШИВАНИЯ?
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Разбить пирамиду в бильярде можно всего одним ударом. Но, попробуйте вновь собрать пирамиду также,- одним ударом.
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25 минут немного, но кто заплатит за расходы по покраске вагонов.
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Інфа від кірпозалізниці наче з кацапських ЗомбоЗМІ
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Ок, а где же были доблестные соколы сабакова? Или 25 минут критически мало, что свинтить этих ублюдков?
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А ГДЕ ФОТО? Что они хотели поведать своими рисунками? Почему молчим?
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Зачем вам фото ? Граффити - это не искусство, это банальный вандализм. Кто хочет рисовать - покупает мольберт, и рисует карандашиком или кисточкой. А эти - просто вандалы, которые однажды нарвутся на полицейскую дубину.
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Кажете, пацани затримали електричку на 25 хвилин? Кримінальний злочин? Я вчора ситуативно , вперше у цьому році, сів у маршрутку і козел за кермом вирішив обігнати іншу маршрутку і довбанувся борт у борт. І головне - попер розбиратися з "правим водієм", який їхав у своєму ряду зі швидкістю 60. Через пасажирські двері вийти неможливо. Більшість пасажирів їхали до Обласної лікарні. І як бабуськам було перелізти через водійське місце щоби вийти через дверіводія? Ось таких козлів я би саджав.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОколо 50 граффитистов с битами на 25 минут задержали рейсовую электричку под Киевом: жгли дымовые шашки, раскрашивали вагоны и не выпускали пассажиров, - "Укрзализныця"
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