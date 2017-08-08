 Гройсман и Гриневич обсудили вступительную кампанию 2017 года: "Система готова, и уже в следующей кампании проблем не будет"

Об этом Глава правительства сказал во время специального совещания по итогам вступительной кампании 2017 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Сегодня возможно гарантировать, что трудности были, но сегодня все вопросы урегулированы, и система доказала свою способность объективно рассматривать результаты. И фактически сегодня все зачислены (в вузы), - отметил Владимир Гройсман. - Система готова, и уже в следующей кампании проблем у нас не будет".
Присутствовавшая на совещании министр образования и науки Лилия Гриневич разъяснила, что возникшие проблемы были связаны в первую очередь с введением нового программного обслуживания. Но сегодня, в соответствии с заключенным договором, институт-разработчик программного обеспечения в течение года обязан полностью устранить любые недостатки, развить и усовершенствовать сервисы, которые необходимы университетам. При этом министр извинилась перед абитуриентами и работниками приемных комиссий высших учебных заведений "за стрессовые условия работы".
Глава правительства обратил внимание, что сложности преодолены, и теперь какое-либо вмешательство в систему невозможно, ведь программное обеспечение - это государственная собственность. "Главная победа - это программное обеспечение является государственным, и "частники" не влияют на управление этим процессом. Это важно с точки зрения безопасности, - сказал Премьер-министр. - Очень важно, чтобы система, которую сегодня создает Министерство образования и науки, была открытой, конкурентной, чтобы молодые люди могли поступить в то учебное заведение, которое, они считают, даст возможность им стать более конкурентными и получить более качественные знания".
По данным МОН, сейчас произошло зачисление на места бюджетного заказа, почти 90% поступающих зачислены, выданы соответствующие приказы, продолжается перераспределение остатка мест среди льготных категорий, имеющих преимущественное право на получение места государственного заказа. Министерство также работает над решением текущих проблем и проанализирует возникшие проблемы вступительной кампании, в частности относительно применения "сельского коэффициента" и других новаций, чтобы не допустить их в следующем году.
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1.ЗНО - учителя не могут пройти, не то,что ученики...
2.Уменьшили количество бюджетных мест..
3. ваш вариант...
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а не тянуть за уши сначала в школе, потом за взятки в ВУЗах...
итого - на всю страну, нужно было-бы максимум 10-15 ВУЗов...
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