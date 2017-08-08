 В Нацгвардии рассказали о дополнительном призыве в августе: для задач по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пресс-служба Нацгвардии сообщила, что дополнительный отбор около 1 тысячи кандидатов для прохождения срочной службы в ряды Национальной гвардии проходит с целью подготовки к выполнению функции по охране органов и учреждений системы правосудия.
Как разъясняют в НГУ, в соответствии с пунктом 39 раздела XII закона "О судоустройстве и статусе судей", эта функция временно возложена на подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции: "Временно, на период до начала выполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны, поддержание общественного порядка в суде, пресечение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии".
Отмечается, что набор срочников будет происходить исключительно в подразделения, выполняющие задачи по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых. К выполнению задач в зоне проведения АТО срочники привлекаться не будут.
Напомним, 7 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан на срочную военную службу в Национальную гвардию.
770 17
Сегодня стартует внеочередной призыв: отберут примерно 1000 человек(144)
Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию в 2017 году(39)
Военкоматы Крыма призвали более 1,7 тысяч человек, - МО РФ(127)
Минобороны почти завершило призыв офицеров запаса, - Полторак(8)
Спецоперация по зачистке в Авдеевке. Задержаны 105 человек. ВИДЕО(2)
Призывом крымчан на военную службу Россия нарушает международные нормы, - ООН(57)
Генштаб допускает возможность повторного призыва офицеров запаса в будущем: "Пока ориентируемся на проведение только одного. Далее будем смотреть"(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот же ж не повезет кому-то так себе карму испортить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить