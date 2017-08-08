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 Политика Украины
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Все про:призыв (437) Национальная гвардия (1224)

 В Нацгвардии рассказали о дополнительном призыве в августе: для задач по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых

нацгвардия

В соответствии с Указом президента №178/2017 "О проведении в августе 2017 призыва граждан на срочную военную службу в Национальную гвардию Украины", который вступил в силу сегодня, 8 августа, в Украине начат дополнительный набор на срочную службу в Национальную гвардию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пресс-служба Нацгвардии сообщила, что дополнительный отбор около 1 тысячи кандидатов для прохождения срочной службы в ряды Национальной гвардии проходит с целью подготовки к выполнению функции по охране органов и учреждений системы правосудия.

Как разъясняют в НГУ, в соответствии с пунктом 39 раздела XII закона "О судоустройстве и статусе судей", эта функция временно возложена на подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции: "Временно, на период до начала выполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны, поддержание общественного порядка в суде, пресечение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Проблем с призывом нет. Все полигоны переполнены", - Полторак

Отмечается, что набор срочников будет происходить исключительно в подразделения, выполняющие задачи по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых. К выполнению задач в зоне проведения АТО срочники привлекаться не будут.

Напомним, 7 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан на срочную военную службу в Национальную гвардию.

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Нє... То вони будуть готуватись рабів переправляти та роздавати після закінчення АТО...
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Цікаво Кого пакувати готуються --корупціонерів з сепарами , чи пересічних ???)))
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не нужно сажать, когда некому охранять тот контингент, который уже сидит
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фуфуфу

Вот же ж не повезет кому-то так себе карму испортить.
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Да что же это такое? Полицаи нападают на людей,Военные занимаются мусорскими делами.Что происходит.Что они делят,Во что превращают страну?
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капец..они никого не садят, но конвоировать призывать будут....
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Тада. В демократических странах преступники сами себя конвоируют и охраняют.
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Цілком нормально, лише питання -Кого зібрались пакувати?? )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Нацгвардии рассказали о дополнительном призыве в августе: для задач по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых
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