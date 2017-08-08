 Командирам разрешено самостоятельно принимать решения о возможности пользования их подчиненными мобильными телефонами в зоне АТО, - Генштаб

Об этом сказал сегодня на брифинге начальник Войск связи ВСУ, начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Чтобы не нарушать права человека, мы позволили командирам в зависимости от ситуации самим принимать решение, можно или нельзя пользоваться мобильным телефоном подчиненным в зоне АТО", - сказал Рапко.
Как пояснил генерал-майор, опасность в том, что когда каждое утро в 8 часов 120 телефонов обычно собираются в одном месте, враг понимает, "это или завтрак, или брифинг, и может дать команду на поражение, - ред.)".
В то же время он отметил, что пользоваться телефонами в зоне АТО, с одной стороны, и можно, однако бывают непредвиденные случаи, и поэтому подавляющее большинство командиров запрещает подчиненным пользоваться мобильными, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.
По мнению Рапко, надо проводить работу с подчиненными, чтобы они понимали, что мобильными телефонами можно пользоваться только в срочных случаях. Кроме того, он отметил, что с любого места, с любого телефона в зоне АТО бесплатно можно набрать любой городской или междугородный телефон оператора.
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Тема из маилСру:
«Ему [Трампу] просто не дают работать. Он хотел улучшить отношения с Россией, но вся его деятельность блокируется», - сказал Жириновский.
Саботаж распоряжений американского лидера, подчеркнуллиберал-демократ, идет по всем направлениям: допускаются утечки в прессу, выдвигаются абсурдные обвинения.
В такой ситуации Трампу можно было бы создать специальную службу для того, чтобы вычистить предателей и негодяев из своего окружения и из политической системы США. По примеру Ивана Грозного, у которого были опричники, личная гвардия.
Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР... :D
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Самое дебильное объяснение.
Вы хотя бы осознаете, что, как минимум, 2 основных мобильных оператора контролируются противником??!! Что дает ему полный контроль как при определении положения и перемещений мобильных, так и доступ как к голосовой информации, так и к мобильным данным.
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