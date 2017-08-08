EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  598  7
Все про:армия (8033) Генштаб ВС (830) мобильная связь (279) Донбасс (15685) военнослужащие (3888) Антитеррористическая операция (17254)

 Командирам разрешено самостоятельно принимать решения о возможности пользования их подчиненными мобильными телефонами в зоне АТО, - Генштаб

экономика телефон

Командирам Вооруженных сил Украины будет разрешено самостоятельно принимать решения о возможности пользования их подчиненными мобильными телефонами в зоне АТО.

Об этом сказал сегодня на брифинге начальник Войск связи ВСУ, начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы не нарушать права человека, мы позволили командирам в зависимости от ситуации самим принимать решение, можно или нельзя пользоваться мобильным телефоном подчиненным в зоне АТО", - сказал Рапко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект, запрещающий анонимное общение в мессенджерах, прошел в Госдуме РФ первое чтение

Как пояснил генерал-майор, опасность в том, что когда каждое утро в 8 часов 120 телефонов обычно собираются в одном месте, враг понимает, "это или завтрак, или брифинг, и может дать команду на поражение, - ред.)".

В то же время он отметил, что пользоваться телефонами в зоне АТО, с одной стороны, и можно, однако бывают непредвиденные случаи, и поэтому подавляющее большинство командиров запрещает подчиненным пользоваться мобильными, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг, - Порошенко

По мнению Рапко, надо проводить работу с подчиненными, чтобы они понимали, что мобильными телефонами можно пользоваться только в срочных случаях. Кроме того, он отметил, что с любого места, с любого телефона в зоне АТО бесплатно можно набрать любой городской или междугородный телефон оператора.
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRemd3VERkUmMyUkROREJNZGxKcVRrTTVNRXhFVW1wNVJGSm5aRU41TUZrdlVYUTVSMDFtVGtONU1FdzNVWFJrUXprd1RETlJkblJIUWpCTWRsSm5PVU15TUV4RVVtbGtRelF3VEZZNE1FcEVVWFprUjBNd1RHcFNaM1JETVRCWlJGSm5Ua01yTUZsRVVYVk9SMEl3V1V4UmRVNUhTREJNV0ZKblpFTTJNRXhFVW1wNVJGRjJkRU12TUV4WVVtZE9RM2N3V1dKUmRVNUhVR1pPUTNjd1dVUlJkazVETkRCWk9UZ3dTbEJSZEdSRE9UQlphbEpuZEVOM01FeEZaekJLVEZGdldIcFJiRTVES3pCTU0xRnpaRU4zTUZsSVVtZFJQVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На раисе припадошный жирик посоветовал Трампу поступать как Иван Грозный:
Тема из маилСру:

«Ему [Трампу] просто не дают работать. Он хотел улучшить отношения с Россией, но вся его деятельность блокируется», - сказал Жириновский.
Саботаж распоряжений американского лидера, подчеркнуллиберал-демократ, идет по всем направлениям: допускаются утечки в прессу, выдвигаются абсурдные обвинения.

В такой ситуации Трампу можно было бы создать специальную службу для того, чтобы вычистить предателей и негодяев из своего окружения и из политической системы США. По примеру Ивана Грозного, у которого были опричники, личная гвардия.

Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР... :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Чтобы не нарушать права человека, мы позволили командирам в зависимости от ситуации самим принимать решение, можно или нельзя пользоваться мобильным телефоном подчиненным в зоне АТО", - сказал Рапко.

Самое дебильное объяснение.
Вы хотя бы осознаете, что, как минимум, 2 основных мобильных оператора контролируются противником??!! Что дает ему полный контроль как при определении положения и перемещений мобильных, так и доступ как к голосовой информации, так и к мобильным данным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандирам разрешено самостоятельно принимать решения о возможности пользования их подчиненными мобильными телефонами в зоне АТО, - Генштаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти