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 Политика Украины
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 "Я должен вернуть украинское гражданство", - Саакашвили заявил, что не намерен принимать литовское подданство

саакашвили паспорт

Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Украины Михеил Саакашвили заявил в Вильнюсе, что не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал, отвечая на вопрос агентства BNS, не будет ли он добиваться литовского гражданства.

"Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", - сказал Саакашвили.

Рассмотреть такую возможность после того, как бывший президент Грузии был лишен украинского гражданства, предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Саакашвили отметил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него имеется украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны.

Во второй половине дня вторника Саакашвили намерен отбыть из Вильнюса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь", - Саакашвили

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.



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Не особо, просто интересно как надолго его хватит жить "галопом по Европам". И где ему всё-таки удастся встретиться хоть с кем-то из представителей власти.
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А если вопрос рассмотреть так ,СААКАШВИЛИ ПРОКАКАЛ СВОЮ ГРУЗИНСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ СИЛЬНОЙ МОСКОВСКОЙ ОРДЕ, А ТЕПЕРЬ ЕСЛИ СТАНЕТ ЛИДЕРОМ УКРАИНЫ ,ТО РАДИ ГРУЗИНСКОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ СГОВОРИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ КРЕМЛЯ,ЗА СДАЧУ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ,МОСКОВИЯ ВЕРНЁТ ГРУЗИИ ЗАХВАЧЕННЫЕ ЗЕМЛИ. чё то и так подумалось.
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Прокакал? Та Батуми, Поти давно видел?
Нам бы такого ПРОКАКИВАТЕЛЯ...
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да уж лучше с ошибками
Михо и в верху рейтинга стран
чем с победами шаКАЛадника
в низу рейтенга
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Ещё бы. $25 млрд. помощи на 5 млн. населения получить.
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так это что плохо
смог убедить поверили дали
а шаКАЛадник в пролете
офшорнику не датут
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Московия ничего не вернет ни Украине ни Грузии, ни кому-то еще. Если кто-то считает иначе, то он мыслит категориями фантастики.
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про срср тоже так говорили
а Рейган взял и забрал
пол Европы без единого выстрела
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В СССР прогнила плановая экономика, потому он и развалился, в России, как бы то ни было, рыночная экономика, и намного более развитая, чем в Украине.
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это вы про бензоколонку
с рыночной экономикой
вы однако оптимист
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Тогда нужно чтобы Израиль нам украинцам -лентяям помог, УКРАИНЦЫ ,ПОЧЕМУ НА ВАШИХ/ НА НАШИХ РЫНКАХ ДИРЕКТОРА РЫНКОВ ИНОРОДЦЫ, И ПОЧЕМУ ВЫ/МЫ ЛЕНИМСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ?.
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Как раз против этих "инородцев" Израиль вряд ли поможет
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Скоро и Литва не будет поддерживать мармеладную власть.
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Бывшего Президента Грузии, который изъявил желание на просторах бывшей российской империи помочь нашему Бздычу построить еще одно цивилизованное, правовое, европейское Государство, путин по-прежнему желает видеть подвешенным за яйца. Но теперь к путину добавились: Иванишвили, Бздыч, Аваков, Яценюк, Ахметов и целый ряд других строителей коммунизма.
Такие оценки высказывает сегодня общественная активистка и популярная публицистка Лиза Богуцкая. 08. 08. 2008.
Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) напала на Грузию. Путин всеми фибрами своей крошечной душонки возжелал уничтожить Саакашвили, а точнее, подвесить за яйца, за то, что тот посмел на просторах бывшей Российской империи построить ГОСУДАРСТВО! Правовое, цивилизованное, европейское.

Война длилась неделю. «Грузинский вариант войны с россией»
Саакашвили ни уничтожить, ни хотя бы подвесить не удалось, но откусить часть грузинской территории получилось.
В итоге. Грузия расцвела, Осетия и Абхазия - высохли.
08.08.2017.
Россия ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ведет захватническую войну против Украины. «Украинский вариант войны с россией». Крым и Донбасс четвертый год планомерно уничтожаются путиным только потому, что на том знаменитом СНБО в 2014 году было принято решение «не дай Бог» не повторить Грузинского варианта, а стать голубем мира.
Стали. Сизым голубем мира.
Бывшего Президента Грузии, который изъявил желание на просторах бывшей российской империи помочь нашему Бздычу построить еще одно цивилизованное, правовое, европейское Государство, путин по- прежнему желает видеть подвешенным за яйца.
Но теперь к путину добавились: Иванишвили, Бздыч, Аваков, Яценюк, Ахметов и целый ряд других строителей коммунизма.
В тему - Atlantic Council: Саакашвили - жертва украинской коррупции и режима Путина
Почему коммунизма? Потому что там, где коммунизм - там нищета, разруха и имитация прав и свобод. Да. И коммунизм все время в состоянии войны. Ему все завидуют и все хотят напасть и отобрать счастье жить с разрухой в голове.
Итак, Человек, которого, якобы, ненавидят все грузины, который имеет самый низкий рейтинг, у которого нет своей политической силы, маргинал, наркоман, и теперь уже апатрид, и который, как серый волк, никому не страшен, оказался крепким орешком для зубов хереющего Пу.
А в ближайшем будущем и хереющего Иванишвили, Авакова, Порошенко и т.д.
Михаилу запрещен въезд в Украину. Даже для того, чтобы уже хотя бы в загнившем украинском суде отстоять свои права.
В тему - Литва призвала подлого Порошенко дать Саакашвили возможность защитить право на гражданство в суде
Вот уже недели две у меня де жа вю. Ведь в 14 году было ровно то же самое. Точно так же Путин в лице аксенова запретил въезд в Крым Мустафе Джемилеву.
Насколько сильно тогда трусился аксенов, чтобы не дай Бог не пустить Мустафу - ага… Свез к границе все, что было: ФСБшников, военных, полицию, титушню, казаков… Чтобы не пустить одного человека, который тоже по мнению аксенова был маргиналом.
Идиоты. И путин. И порошенко. И аваков. И иванишвили - все, кто вылез из российской обкомовской табакерки.
Ваше время истекло.


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Колись говорили - привид кАммунізьма бродить по Европі, тепер це вже не актуально, привид Саакашілі бродить Европою, бліда тінь і пародія на самого себе.
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Конечно можно пофантазировать что Михо будет при барыге гражданином Украины... но мысленно богатеть как известно это напрасное занятие.
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Михо клоуном устроился? Выглядит комично.
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Вроде есть такая хрень где-то в постанове ОНН, что всякое действие, ведущее к апатризму, должно быть оспорено в суде....
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Во как соевые возбудились. Будет ваш патрон в Ростове мемуары писать.
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шапкокрад на свою территорию
будкостроителя не пустит
со свиным рылом да в калашный ряд не прокатит
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9 "Я должен вернуть украинское гражданство" -заявил Михо Сулейман Берта Мария-
Саак- Бей ,сын турецкоподданного, потомок янычар, идейный борец за денежные знаки.О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета!
Потеряв украинский паспорт Михо запомнился фразой - Ходу, Киса! Если они нас догонят, не могу поручиться за целость вашего пенсне!. В выступлениях в Польше запомнилось у Михо - Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Командовать парадом буду я!. Для приезда в Францию изучил - Мосье, же не манж па сис жур.
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Михо больше сделал для защиты и развития демократии,особенно на пост-совке,что многие только могут завидовать и лишать гражданства,нарушая конституцию.Если есть у вас между собой тёрки-сделайте публичные дебаты,или будет как с юлькой теле-дебаты перед выборами.Нычкарь какой-то а не Гарант...
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я тогда одного не пойму - если он сделал в Грузии полную демократию, то чего боится справедливого и честного суда?
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Справедливый суд в стране, глава которой крупнейший акционер Газпрома и друг Хуйла. Ну, ну...
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Дак Михо вроде там провел судебную реформу и все такое
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Семь пиджаков! Семь пиджаков купленных охранникам якобы за бюджетный кошт! Это всё, что могут предъявить нынешние промосковские правители Грузии бывшему Президенту!
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Це зі слів самого Саакашвілі? Ага, він ще говорив що суші разок поїв. Грузиньска сторона йому інкримінуе розтрату 9млн. ларі (більше 3млн. доларів). Не важливо що він купляв - пінжаки чи шнурівки, важливо скільки він витягнув коштів з бюджету.
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я на любого политика Украины либо министра, а уж тем более Президента могу "сшить " дело... ))
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Тотошники ещё ставки не делают где будет следующая остановка?
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UA Dron
Семь пиджаков! Семь пиджаков купленных охранникам якобы за бюджетный кошт! Это всё, что могут предъявить нынешние промосковские правители Грузии бывшему Президенту
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А ) Всё, всё, шо нажил непосильным трудом! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
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Зрадофіли не хвилюйтеся, Михо запустять на вибори (може навіть пачпарт забирати не будуть), щоб колясочниця з Ляшком не розслаблялися.
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Ляшко на 100% - залежний від ПОПа. На відміну від Юлі.
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Можливо, зато Юля від Х_ла залежна, а це набагато гірше.
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Але в даному випадку це не суттево, важливо те що Михо якщо і міг претендувати на чийсь електорат, то тільки на їхній (Юлі і Ляшка) доволі обмежений.
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Сергій Лещенко in Kyiv, Ukraine. 19 hrs ·

Сегодня два месяца, как НАБУ поинформировала Государственную миграционную службу о двойном гражданстве Насирова. Но реакции - ноль! В случае с Саакашвили хватило недели - от написания обращения депутатов Ляшко до расправы над оппонентом. Случай с Насировым - так же, как и с Кононенко полтора года назад - просто доказывает, что Порошенко своих не сдает. Это его и погубит как политика.
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У Саакашвили нет оффшорных компаний в Панаме, виллы в Испании и даже самого завалящего заводика в Липецке. Нет, с такими политиками нам не по пути!!! )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я должен вернуть украинское гражданство", - Саакашвили заявил, что не намерен принимать литовское подданство
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