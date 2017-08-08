 "Я должен вернуть украинское гражданство", - Саакашвили заявил, что не намерен принимать литовское подданство

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал, отвечая на вопрос агентства BNS, не будет ли он добиваться литовского гражданства.
"Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", - сказал Саакашвили.
Рассмотреть такую возможность после того, как бывший президент Грузии был лишен украинского гражданства, предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
Саакашвили отметил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него имеется украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны.
Во второй половине дня вторника Саакашвили намерен отбыть из Вильнюса.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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не будут лезть в голову
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Нам бы такого ПРОКАКИВАТЕЛЯ...
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Михо и в верху рейтинга стран
чем с победами шаКАЛадника
в низу рейтенга
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смог убедить поверили дали
а шаКАЛадник в пролете
офшорнику не датут
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а Рейган взял и забрал
пол Европы без единого выстрела
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с рыночной экономикой
вы однако оптимист
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Такие оценки высказывает сегодня общественная активистка и популярная публицистка Лиза Богуцкая. 08. 08. 2008.
Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) напала на Грузию. Путин всеми фибрами своей крошечной душонки возжелал уничтожить Саакашвили, а точнее, подвесить за яйца, за то, что тот посмел на просторах бывшей Российской империи построить ГОСУДАРСТВО! Правовое, цивилизованное, европейское.
Война длилась неделю. «Грузинский вариант войны с россией»
Саакашвили ни уничтожить, ни хотя бы подвесить не удалось, но откусить часть грузинской территории получилось.
В итоге. Грузия расцвела, Осетия и Абхазия - высохли.
08.08.2017.
Россия ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ведет захватническую войну против Украины. «Украинский вариант войны с россией». Крым и Донбасс четвертый год планомерно уничтожаются путиным только потому, что на том знаменитом СНБО в 2014 году было принято решение «не дай Бог» не повторить Грузинского варианта, а стать голубем мира.
Стали. Сизым голубем мира.
Бывшего Президента Грузии, который изъявил желание на просторах бывшей российской империи помочь нашему Бздычу построить еще одно цивилизованное, правовое, европейское Государство, путин по- прежнему желает видеть подвешенным за яйца.
Но теперь к путину добавились: Иванишвили, Бздыч, Аваков, Яценюк, Ахметов и целый ряд других строителей коммунизма.
В тему - Atlantic Council: Саакашвили - жертва украинской коррупции и режима Путина
Почему коммунизма? Потому что там, где коммунизм - там нищета, разруха и имитация прав и свобод. Да. И коммунизм все время в состоянии войны. Ему все завидуют и все хотят напасть и отобрать счастье жить с разрухой в голове.
Итак, Человек, которого, якобы, ненавидят все грузины, который имеет самый низкий рейтинг, у которого нет своей политической силы, маргинал, наркоман, и теперь уже апатрид, и который, как серый волк, никому не страшен, оказался крепким орешком для зубов хереющего Пу.
А в ближайшем будущем и хереющего Иванишвили, Авакова, Порошенко и т.д.
Михаилу запрещен въезд в Украину. Даже для того, чтобы уже хотя бы в загнившем украинском суде отстоять свои права.
В тему - Литва призвала подлого Порошенко дать Саакашвили возможность защитить право на гражданство в суде
Вот уже недели две у меня де жа вю. Ведь в 14 году было ровно то же самое. Точно так же Путин в лице аксенова запретил въезд в Крым Мустафе Джемилеву.
Насколько сильно тогда трусился аксенов, чтобы не дай Бог не пустить Мустафу - ага… Свез к границе все, что было: ФСБшников, военных, полицию, титушню, казаков… Чтобы не пустить одного человека, который тоже по мнению аксенова был маргиналом.
Идиоты. И путин. И порошенко. И аваков. И иванишвили - все, кто вылез из российской обкомовской табакерки.
Ваше время истекло.
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будкостроителя не пустит
со свиным рылом да в калашный ряд не прокатит
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Саак- Бей ,сын турецкоподданного, потомок янычар, идейный борец за денежные знаки.О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета!
Потеряв украинский паспорт Михо запомнился фразой - Ходу, Киса! Если они нас догонят, не могу поручиться за целость вашего пенсне!. В выступлениях в Польше запомнилось у Михо - Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Командовать парадом буду я!. Для приезда в Францию изучил - Мосье, же не манж па сис жур.
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Семь пиджаков! Семь пиджаков купленных охранникам якобы за бюджетный кошт! Это всё, что могут предъявить нынешние промосковские правители Грузии бывшему Президенту
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А ) Всё, всё, шо нажил непосильным трудом! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
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Сегодня два месяца, как НАБУ поинформировала Государственную миграционную службу о двойном гражданстве Насирова. Но реакции - ноль! В случае с Саакашвили хватило недели - от написания обращения депутатов Ляшко до расправы над оппонентом. Случай с Насировым - так же, как и с Кононенко полтора года назад - просто доказывает, что Порошенко своих не сдает. Это его и погубит как политика.
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