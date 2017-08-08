 МАУ в три раза уменьшила лоукост-программу после отказа Ryanair, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью сайту "Обозреватель".
"Мы видим очень интересную статистику. Как только авиакомпания Ryanair официально заявила, что выходит на рынок Украины, - до того момента мы вообще не упоминали название этой компании во время переговоров, - МАУ сразу начали предлагать специальные акции на билеты. До марта только 1% билетов МАУ были по так называемой лоукост-цене. До фактического захода Ryanair количество таких авиабилетов стало 12%", - рассказал министр.
При этом, по его словам, после того как Ryanair заявил, что не будет летать в Украину, количество билетов на сайте МАУ в лоукост-сегменте упала до 4%.
"Совпадение? Я считаю, точно нет", - заявляет Омелян.
Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.
В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).
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Следовательно, это - тупо реклама МАУ.
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До тех пор, пока не сменятся или, наконец, начнут работать?
А пока что - одни лозунги как они "любят народ", как "пекутся, чтобы "нам жилось лучше", "чтобы были дешевые билеты". И так - уже четвертый год... Хряк в Ростове не понимает: "зачем его убрали"?
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у бени отжали укранафту и приват. всего за 2 года.
ясен пень, что он не будет лоялен по любому оставшемуся бизнесу.
отберите у ахметки или медведчука столько же активов, и посмотрите, как те будут себя вести. предполагаю, оплот будет ходить по улицам Киева.
слабо попробовать? или они недоторканные?
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Раньше была неплохая авиакомпания - -Аэросвит.
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