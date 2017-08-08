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Все про:авиация (1817) МАУ (45) Омелян (310) лоукост (57) Ryanair (33)

 МАУ в три раза уменьшила лоукост-программу после отказа Ryanair, - Омелян

омелян

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" значительно сократила свою лоукост-программу после того, как ирландская компания Ryanair отменила рейсы из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью сайту "Обозреватель".

"Мы видим очень интересную статистику. Как только авиакомпания Ryanair официально заявила, что выходит на рынок Украины, - до того момента мы вообще не упоминали название этой компании во время переговоров, - МАУ сразу начали предлагать специальные акции на билеты. До марта только 1% билетов МАУ были по так называемой лоукост-цене. До фактического захода Ryanair количество таких авиабилетов стало 12%", - рассказал министр.

При этом, по его словам, после того как Ryanair заявил, что не будет летать в Украину, количество билетов на сайте МАУ в лоукост-сегменте упала до 4%.

"Совпадение? Я считаю, точно нет", - заявляет Омелян.

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Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).
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Лично я не заметила стремление МАУ к понижению цен. Ни до, ни после, ни во время...
Следовательно, это - тупо реклама МАУ.
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Все это очень печально... Власть снова расписывается в том, что она никакая не власть, а статисты, констатирующие "как все у нас плохо. И дальше будет только хуже..."
До тех пор, пока не сменятся или, наконец, начнут работать?
А пока что - одни лозунги как они "любят народ", как "пекутся, чтобы "нам жилось лучше", "чтобы были дешевые билеты". И так - уже четвертый год... Хряк в Ростове не понимает: "зачем его убрали"?
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Всего 4% дешевых билетов да и те скорее всего достать трудновато, блат никуда не делся.
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Харьков - Киев 1480 грн. Поезд 1200 люкс, машиной 1100. Только самолетом час лететь...
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правда ли, что весь воздушный транспорт МАУ принадлежит Бене?
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Эти извращенцы в этой стране любое нормальное начинание в пользу потребителя извратят в свою пользу и обязательно состригут денег у народа. И субсидии, и тарифы, и роттердамы с плюсами, и лоукосты... Может ли какая-то политическая сила призвать к национальной забастовке и всеобщему неповиновению хотя бы в разделе оплаты за коммунальные услуги? С первого сентября взяло бы 100% населения и перестало бы платить за электроэнергию, газ, водоснабжение и позже за отопление. Нужно же как-то этим барыгам дать понять, что так жить нельзя.
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уже подутомляет эта вся фигня.
у бени отжали укранафту и приват. всего за 2 года.
ясен пень, что он не будет лоялен по любому оставшемуся бизнесу.

отберите у ахметки или медведчука столько же активов, и посмотрите, как те будут себя вести. предполагаю, оплот будет ходить по улицам Киева.
слабо попробовать? или они недоторканные?
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Когда вы уже нажрётесь монополисты долбаные.Должна быть конкуренция,а то сервису ноль,а цены дикие.
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Странные заявления. В любом учебном учреждении где проходят даже основы экономики говорится о том, что монополия никак рынку не помогает, а конкуренция наоборот выгодна. Уж такие прописные истины омелян мог бы не комментировать. И вообще, задолбал этот газетный пиараст, вечно что-то не в тему выдает.
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Они только поднимают цены, а не снижают!
Раньше была неплохая авиакомпания - -Аэросвит.
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МАУ ГНАТЬ НУЖНО. ВСЯ ЕВРОПА ПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕШОВЫМИ КОМПАНИЯМИ,ЕСЛИ ХОТЯТ. ТАК У НИХ ЗАРПЛАТЫ В 5 РАЗ ВЫШЕ.А В НАШЕЙ СТРАНЕ ЦЕНЫ, МАУ-ГРЕБАННОЕ ,КАК ДЛЯ МИЛЛИОНЕРОВ!!!! КАК ВНУТРИ СТРАНЫ,ТАК ВНЕ.ВСЕ ПАССАЖИРЫ ВОЗМУЩАЮТСЯ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМАУ в три раза уменьшила лоукост-программу после отказа Ryanair, - Омелян
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