 Оккупанты подобрали у берегов Крыма дрейфовавшего трое суток на батуте украинца, уснувшего у причала в Лазурном

Инцидент произошел в конце прошлой недели, но в пресс-службе пограничного управления ФСБ России сообщили о нем только во вторник. Мужчина терпел бедствие в Каркинитском заливе Черного моря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пограничный сторожевой катер обнаружил молодого человека на надувном водном батуте. Его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. Выяснилось, что пострадавший - гражданин Украины Михаил Дорошенко, 1998 года рождения. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", - говорится в сообщении.
Украинец сообщил, что работает охранником в курортной зоне херсонского поселка Лазурное (Скадовский район Херсонской области). После работы он решил поспать на батуте на причале. "Проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, провел почти трое суток", - отмечается в сообщении.
Украинца с тепловым ударом и обезвоживанием организма отвезли в больницу. Пограничники обеспечили иностранца едой и дали комплект одежды.
"В настоящее время решается вопрос отправки гражданина Украины на родину, его родственники извещены о случившемся", - сообщила пресс-служба.
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Его легко раскусили. Он был плохо подготовлен, и резко отличался от местных скрепнутых - был трезв. Тем более его легко обнаружили одинокого в самом разгаре пустынного сезона.
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Ну понятно. После смены бухой охранник на матрасе расслабился... :D
Хотя странно, что он не стал в русо-СМИ очередным укро-диверсантом. Наверное совсем плохой был на момент спасения.
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А как он с причала попал в воду?
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Прилив в Херсоне?
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