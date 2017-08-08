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Все про:Крым (20357) ФСБ (1170) Черное море (406)

 Оккупанты подобрали у берегов Крыма дрейфовавшего трое суток на батуте украинца, уснувшего у причала в Лазурном

море

Пограничники российского оккупационного контингента в Крыму подняли на борт катера гражданина Украины, который заснул на надувном батуте в Херсонской области и был отнесен течением в открытое море к берегам оккупированного Крыма.

Инцидент произошел в конце прошлой недели, но в пресс-службе пограничного управления ФСБ России сообщили о нем только во вторник. Мужчина терпел бедствие в Каркинитском заливе Черного моря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пограничный сторожевой катер обнаружил молодого человека на надувном водном батуте. Его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. Выяснилось, что пострадавший - гражданин Украины Михаил Дорошенко, 1998 года рождения. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", - говорится в сообщении.

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Украинец сообщил, что работает охранником в курортной зоне херсонского поселка Лазурное (Скадовский район Херсонской области). После работы он решил поспать на батуте на причале. "Проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, провел почти трое суток", - отмечается в сообщении.

Украинца с тепловым ударом и обезвоживанием организма отвезли в больницу. Пограничники обеспечили иностранца едой и дали комплект одежды.

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"В настоящее время решается вопрос отправки гражданина Украины на родину, его родственники извещены о случившемся", - сообщила пресс-служба.
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теперь кацапы торговаться будут по обмену на своих "отпусников"
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а ты кацап и я понимаю, что у тебя подгорает. Но ты так грубо палишься, что даже украинский флажок возле твоего коммента не спасает.
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порохоботы все такие даунопедлы или ты один так не удался?
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позови "товарищ майора" и попытайтесь вместе разобраться, где ты спалилось.
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Я думал такое бывает только в кино, комедийном!
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Теперь на первом мордорском скажут, что это либо террорист был,либо беженец из Украины в росию пытавшийся переплыть на батуте!
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Ага. Прицепят к батуту 2 торпеды. И будут рассказывать про бандеровско фашистского диверсанта, задумавшего взорвать крымский мост.
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суки кацапские спецом такие слова подобрали
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Сейчас они раскроют укробандеро заговор и провокацию мирового фашизма против исторических пляжей Крыма.
Его легко раскусили. Он был плохо подготовлен, и резко отличался от местных скрепнутых - был трезв. Тем более его легко обнаружили одинокого в самом разгаре пустынного сезона.
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Він у себе дома - хаче плаває де захоче, хоче втопиться де захоче
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Крым то наш,кто угодно ,на матрасе,может сплавать
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Ну всё, скоро расстреляют как бандеровского лазутчика
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Жаль конечно парня (судя по году рождения 19 лет) обезвоживание и тепловой удар - дело не шуточное........, но крепкому сну можно позавидовать😊
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Три литра пива на солнце и с Морфеем к Нептуну.
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холодного пивка 4 литра вдул (две бадьи по 2 литра)
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Нужно уточнить - нашего пивка. Спиртосодержащий напиток на основе ректификата и отрубей
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А ЧЕМ СОБСТВЕННО, ЗАНИМАЛИСЬ НАШИ "ПОГРАНИЧНИКИ" В ТОМ РАЙОНЕ???????????
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Украинец сообщил, что работает охранником в курортной зоне херсонского поселка Лазурное

Ну понятно. После смены бухой охранник на матрасе расслабился... :D
Хотя странно, что он не стал в русо-СМИ очередным укро-диверсантом. Наверное совсем плохой был на момент спасения.
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Они скажут, что он так бежал из концлагеря "Украина". Ну типа как бежали из Восточного Берлина на всяких дельтапланах. Ждём-с
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Блин.А я думаю что это кентяра мой трубу уже 3 уток не берет.Как раз в лазурном отдыхает.
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странно что не записали в диверсанты. слишком неожиданно появился
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Прилив может. Хотя такие штуки привязываются чтобы ветром не перевернуло.
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Как-как ночной прилив, потом отлив, потом Гольфстримом вынесло к берегам Крыма.
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Что такое "надувной батут"? Может, всё-таки надувной матрас? На батуте прыгают, на сколько я знаю, а не спят. Хоть разбудили идиота?
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это была Гадя Петрович Хренова (что на батуте прыгала)
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Наверняка в батуте нашли цинки с патронами, или ящик взрывчатки.
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Три дня нет на работе, три дня нету дома в кругу семьи...и никто палец о палец не ударил!
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Хорошо хоть к берегу прибило, а не в море унесло - до Турции он бы не дожил.
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Теперь посадют за шпионаж. Вивод: нех.. шастать
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Не повезло с течением. Надо было к Турции дрейфовать, а теперь ФСБешники затрахают
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На інших ресурсах написано, що на матраці надувному.
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і навіть ніхто не кинувся шукати, коли хлопець зник, три доби не було і всім по барабану? як так?
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То был не батут, а подводная лодка Правого Сектора!
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Не оккупанты, а террористы. Не подобрали, а расстреляли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты подобрали у берегов Крыма дрейфовавшего трое суток на батуте украинца, уснувшего у причала в Лазурном
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