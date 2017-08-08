 Сайт компании вторые сутки подвергается DDoS-атаке, - "Укрпочта"

Об этом говорится в сообщении на странице компании в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, нас DDoS-ят. Уже вторые сутки сайт "Укрпочты" находится под атакой, которая больше нацелена на сервис отслеживания. Во время первой волны атаки, которая началась вчера утром, наша ИТ-служба смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом. Однако сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно. Уверяем, что делаем все возможное, чтобы вы могли получать необходимую информацию с сайта без перебоев. Надеемся на ваше понимание", - сказано в сообщении.
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вот нафиг он вообще нужен?
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