EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Общество
  165  2
Все про:Укрпочта (85) хакер (674) DDOS-атака (25)

 Сайт компании вторые сутки подвергается DDoS-атаке, - "Укрпочта"

укрпочта

Сайт "Укрпочты" вторые сутки подвержен хакерской DDoS-атаке, которая преимущественно направлена на сервис отслеживания отправлений.

Об этом говорится в сообщении на странице компании в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, нас DDoS-ят. Уже вторые сутки сайт "Укрпочты" находится под атакой, которая больше нацелена на сервис отслеживания. Во время первой волны атаки, которая началась вчера утром, наша ИТ-служба смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом. Однако сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно. Уверяем, что делаем все возможное, чтобы вы могли получать необходимую информацию с сайта без перебоев. Надеемся на ваше понимание", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Серверы M.E.Doc были взломаны заранее до начала атаки вируса "Petya.A", - глава киберполиции Демедюк
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сколько можно талдычить, что киберполиция должна на точках обмена трафиком полностью забанить весь входящий трафик из Африки, Азии, России!
вот нафиг он вообще нужен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСайт компании вторые сутки подвергается DDoS-атаке, - "Укрпочта"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти