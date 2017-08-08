 "Думаю, что обострение в ближайшее время будет", - главарь террористов Захарченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом он заявил сегодня журналистам в оккупированном Донецке, - сообщают сепаратистские СМИ.
"Я думаю, что обострение в ближайшее время будет", - сказал Захарченко, заявив, что, по его данным, силы АТО якобы усиливаются, "завозят боеприпасы и личный состав".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские гибридные войска не прекращают постоянных попыток прорыва обороны сил АТО в районе Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи. "Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных", - отметил Турчинов.
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Ху№ло в цьому плані передбачуваний.
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Что на этот раз брать будет: Нью-Йорк?...Токио?...Лиму?...
Чи как обычно - за щеку....
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