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 Политика Украины
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 "Думаю, что обострение в ближайшее время будет", - главарь террористов Захарченко

Главарь пророссийских террористов Александр Захарчено анонсировал "обострение" на линии соприкосновения сторон на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом он заявил сегодня журналистам в оккупированном Донецке, - сообщают сепаратистские СМИ.

"Я думаю, что обострение в ближайшее время будет", - сказал Захарченко, заявив, что, по его данным, силы АТО якобы усиливаются, "завозят боеприпасы и личный состав".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские гибридные войска не прекращают постоянных попыток прорыва обороны сил АТО в районе Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи. "Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных", - отметил Турчинов.

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Когда у захерченко будет очередное обострение, то тут же, незамедлительно прийдут доктора из 94-ой или 72-ой бригады! Не переживай, сука!
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Ну пока банда соевая керует Украиной никаких особых обострений,как минимум со стороны Украины не будет ....
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Можна навіть з великою долею ймовірності спрогнозувати, що загострення буде перед або в День Незаложності України.
Ху№ло в цьому плані передбачуваний.
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Даже думать нечего ,захерченко, сколько бы не тянулась эта война, а ты - не жилец .
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Лилия Стацкая - ну и кто его ликвидирует? На путьку вся надежда..., ведь правда?
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У С-сашки обострение...
Что на этот раз брать будет: Нью-Йорк?...Токио?...Лиму?...
Чи как обычно - за щеку....
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Это же оно пугает нас перед праздником Независимости Украины, ничтожество.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Думаю, что обострение в ближайшее время будет", - главарь террористов Захарченко
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