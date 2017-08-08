 КГГА распорядилась установить единый тариф на посещение общественного туалета в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сообщается, что в соответствии со статьей 28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", статьи 15 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов", постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 № 107 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по пользованию общественными туалетами в населенных пунктах" и от 28 декабря 1992 года № 731" об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти", с целью внедрения экономически обоснованного тарифа на услугу по пользованию общественными туалетами установить тариф на услугу по пользованию общественными туалетами, которую предоставляет Специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Киевводфонд" в размере 4 гривни.
Распоряжение КГГА вступает в силу со дня его опубликования.
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