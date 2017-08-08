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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2001) тарифы (1484) туалет (71)

 КГГА распорядилась установить единый тариф на посещение общественного туалета в Киеве

туалет

Киевгорадминистрация установила единый тариф на посещение общественных туалетов в Киеве в размере 4 гривни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что в соответствии со статьей 28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", статьи 15 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов", постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 № 107 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по пользованию общественными туалетами в населенных пунктах" и от 28 декабря 1992 года № 731" об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти", с целью внедрения экономически обоснованного тарифа на услугу по пользованию общественными туалетами установить тариф на услугу по пользованию общественными туалетами, которую предоставляет Специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Киевводфонд" в размере 4 гривни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это противоречит здравому смыслу", - "Укрзализныця" опровергла информацию о платных туалетах в поездах

Распоряжение КГГА вступает в силу со дня его опубликования.
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От дожились ,бесплатно уже и в туалет не сходить человеку - ПОЗОР !!!
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Еще бы эти туалеты найти кроме вокзалов и Крещатика. .Умный у нас мэр. несмотря на то что отбитый слегка.
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Правильно. Надо брать из расчета минимальной зарплаты, чтобы за нее можно было 1000 раз пос...ь, т.е. 3,2 грн. обоснованый тариф+НДС+військовий збір.
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