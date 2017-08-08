 Закон о коренных народах Украины подготовлен: он будет рассмотрен ВР на сессии, которая откроется в сентябре, - Чубаров

"Десятилетие было необходимо для рабочей группы, в которую входят представители коренных народов, чтобы достичь взаимопонимания... Законопроект, который подготовлен рабочей группой и уже отшлифован специалистами настолько, насколько это возможно, далее - это уже будет проблема депутатского корпуса. Он будет рассмотрен на этой сессии, которая откроется в сентябре", - сообщил Р.Чубаров в ходе пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам депутата, права коренных народов, в том числе крымских татар, караимов и крымчаков, должны быть реализованы.
"Я бы очень хотел, чтобы уже в этом году у нас в Украине был бы принят закон о коренных народах Украины и таким образом, мы сделали бы ещё один шаг к укреплению и внутреннего строя в Украине, и главное - относительно запуска более эффективных механизмом по восстановлению украинского суверенитета над крымским полуостровом", - подчеркнул Р.Чубаров.
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