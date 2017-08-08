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 Антитеррористические меры в Северодонецке обусловлены учениями, ситуация под контролем, - Луганская ВГА

северодонецк

Правоохранители и органы государственной власти Луганщины держат под контролем оперативную ситуацию и уровень антитеррористической угрозы в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, антитеррористические меры в Северодонецке проводятся с целью отработки слаженности действий правоохранительных органов и подразделений Вооруженных сил Украины, а также других военных формирований. Все меры и действия правоохранительных органов происходят в рамках действующего законодательства Украины.

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"Это учения. Они разделяются на два этапа - командно-штабные учения и практические учения. Мы будем стараться сделать все, чтобы они были приближены к реальным действиям. Будет моделироваться ситуация в соответствии с учебной задачей, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории региона. При поиске лиц, причастных к совершению или подготовке террористического акта, будут проводиться определенные оперативно-следственные, розыскные действия", - отметил Клименко.

В связи с этим жителей региона призывают иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Учения планируют завершить до конца недели.

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Почаще на Донбассе нужно проводить учения, может и местные "поумнеют".
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Постоянно нужно проводить.Ежедневно и ежеминутно.Земля должна гореть под ногами предателей и диверсантов.Это не патетика.Ублюдков там предостаточно.
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барыги панамские угроза не меньше рашистов путинских... ГЕТЬ в панаму...
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Я і сказав- навчання по "хорватському сценарію" почалися.
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Антитеррористические меры в Северодонецке обусловлены учениями, ситуация под контролем, - Луганская ВГА - Цензор.НЕТ 4451Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 3 ч3 часа назад
ОБСЄ:"Вилучіть міни негайно!".Таким тоном ОБСЄ може говорити лише з агресором.Це - неподобство! http://nv.ua/ukr/ukraine/events/obsje-zazhadali-vid-sil-ato-rozminuvati-mist-v-shchastja-1628714.html …

У ОБСЄ вимагають від сил АТО розмінувати міст в Щасті



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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтитеррористические меры в Северодонецке обусловлены учениями, ситуация под контролем, - Луганская ВГА
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