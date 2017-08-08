 Антитеррористические меры в Северодонецке обусловлены учениями, ситуация под контролем, - Луганская ВГА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
По его словам, антитеррористические меры в Северодонецке проводятся с целью отработки слаженности действий правоохранительных органов и подразделений Вооруженных сил Украины, а также других военных формирований. Все меры и действия правоохранительных органов происходят в рамках действующего законодательства Украины.
"Это учения. Они разделяются на два этапа - командно-штабные учения и практические учения. Мы будем стараться сделать все, чтобы они были приближены к реальным действиям. Будет моделироваться ситуация в соответствии с учебной задачей, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории региона. При поиске лиц, причастных к совершению или подготовке террористического акта, будут проводиться определенные оперативно-следственные, розыскные действия", - отметил Клименко.
В связи с этим жителей региона призывают иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Учения планируют завершить до конца недели.
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ОБСЄ:"Вилучіть міни негайно!".Таким тоном ОБСЄ може говорити лише з агресором.Це - неподобство! http://nv.ua/ukr/ukraine/events/obsje-zazhadali-vid-sil-ato-rozminuvati-mist-v-shchastja-1628714.html …
У ОБСЄ вимагають від сил АТО розмінувати міст в Щасті
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