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 Политика Украины
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 Ни один компьютер в ВСУ не был заражен вирусом "Petya.А", - Генштаб

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Там утверждают, что ни один компьютер в Вооруженных силах Украины, по официальным данным, этим вирусом заражено не было.

Системы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были заражены вирусом Petya.А. Об этом заявил на брифинге начальник войск связи Вооруженных сил Украины - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Ни один компьютер и автоматизированное рабочее место в Вооруженных силах Украины, по официальным данным, этим вирусом заражено не было", - заверил он.

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Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус "Petya.А" зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

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я так понимаю ,это ты выразился в сторону ВСУ "- нищеброды"?
Ты хоть контролируешь ,что пишешь?
Или это твое принципиальное отношение к ВСУ?
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да тут целая бригада из сколково работает!
флажки и Украины имеют и других стран...
Некоторые даже пытаются алфавит освоить, только очень тупые для этого...
Одна дура вместо "тс" постоянно "ц" пишет!
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Я бригадир у них. Сегодня с утра новую методичку получили и свои копейки отрабатываем.
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Бригады российских троллей тут постоянно, я всегда говорила , о бесполезности этой конторы, враги Украины от этого не станут еще большими врагами, а истинных украинцев разжигание ненависти только подстегивает на освобождение Украины от кацапни, когда мы злые, мы вдесятеро раз лучше деремся, поэтому сколково и ольгино - бесполезные конторы .
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Ты бы так сразу уже и писала: "За базар отвечаешь? Ты шо - проти ВСУ шото имеешь? Ты им предъяву кидаешь, шоле?"

Смысл моего комментария, драгоценная, заключался в том, что разработчики вируса своей целью избрали коммерческие организации. А ВСУ к коммерции имеют, мягко говоря, опосредованное отношение. Отсюда и название - нищеброды
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Я прочла то , что ты написал и смысл вполне ясен, ты оскорбляешь ВСУ , а про комерцию в твоем комменте не было ничего, думаю форумчане дадут оценку твоим комментам.
вирус к ВСУ можно употребить было не только с коммерческой точки зрения, думаю кацапов очень многое интересует в компах ВСУ, а твоя оценка , даже слово повторять стыдно по отношению к нашей армии, мягко говоря - оскорбление.
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потому, что комп находится рядом с полковым знаменем и охраняется дневальным круглосуточно.
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Зато им,этим "вирусом-Петей", заражёны все вертикали власти.Это и вправду-"вирус-вымогатель".
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Сракашвили зашифровал,он башкавитый рехВОРматор
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Они у них деревянные?? Ну зачем так тупо и нагло врать?!
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Сайт Миротворец пытались вскрыть 5 раз.Фикус вам быдло кацаПсинскае....
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похоже это вирус был запущен , чтобы скрыть экономические преступления всеукраинской коррупции и преступности.
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Конечно. Вирус и подумать не мог, что в ВСУ стоят Четверки с DOSом и ОЗУ .SIMM 4 MB.
Он тупо туда не помещается.
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Кибербезопасность Украины обеспечили агенты Госдепа.Главное быстро и вовремя...
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кацаПсины,хрюкните Украина предала РАБссию на Майдане.
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большинство компов скорее всего используются вместо печатной машинки и вряд ли вообще подключены к интернету.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи один компьютер в ВСУ не был заражен вирусом "Petya.А", - Генштаб
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