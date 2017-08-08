 Ни один компьютер в ВСУ не был заражен вирусом "Petya.А", - Генштаб

Системы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были заражены вирусом Petya.А. Об этом заявил на брифинге начальник войск связи Вооруженных сил Украины - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Ни один компьютер и автоматизированное рабочее место в Вооруженных силах Украины, по официальным данным, этим вирусом заражено не было", - заверил он.
Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус "Petya.А" зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
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Ты хоть контролируешь ,что пишешь?
Или это твое принципиальное отношение к ВСУ?
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флажки и Украины имеют и других стран...
Некоторые даже пытаются алфавит освоить, только очень тупые для этого...
Одна дура вместо "тс" постоянно "ц" пишет!
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Смысл моего комментария, драгоценная, заключался в том, что разработчики вируса своей целью избрали коммерческие организации. А ВСУ к коммерции имеют, мягко говоря, опосредованное отношение. Отсюда и название - нищеброды
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вирус к ВСУ можно употребить было не только с коммерческой точки зрения, думаю кацапов очень многое интересует в компах ВСУ, а твоя оценка , даже слово повторять стыдно по отношению к нашей армии, мягко говоря - оскорбление.
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Он тупо туда не помещается.
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