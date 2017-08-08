 При оформлении кредитов банки теперь могут использовать электронную цифровую подпись, - Нацбанк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк Украины предусмотрел право банкам формировать кредитную документацию (дело) должника и электронных документов, созданных и подписанных банком и должником с применением электронной цифровой подписи. Эти нововведения введены в контексте законодательных изменений, в частности Закона Украины "О потребительском кредитовании", которым предусмотрено право заключать в электронном виде договора о потребительском кредитовании.
Соответствующие изменения внесены в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска, утвержденного постановлением Правления НБУ № 351 от 30 июня 2016 (далее - Положение № 351)", - сказано в сообщении.
Изменения в Положение № 351 также предусматривают:
● согласованность подходов к учету банками при расчете размера кредитного риска стоимости залогового имущества, взыскания / реализация которого ограничено на законодательном уровне;
● определение банками стороны в обязательстве по факторинговым операциям с регрессом;
● уточнения требований в части удостоверения банками акта по контролю наличия и состояния залогового имущества в виде недвижимости и земельных участков;
● порядок оценки жилищно-строительных кооперативов.
Указанные изменения являются результатом постоянного сотрудничества Национального банка с банковским сообществом в процессе осуществления мониторинга внедрения и применения банками требований Положения № 351.
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И вобще в нашей стране луше жить по своим доходам, не разевая пасть шире, чем в нее влазит. Иначе, купив машину, шубу своей тетке, съездив в отпуск, в кредит, можно потом много лет икать и влезать в все новые и новые долги. Шары не бывает.
Но практика показывает, что подавляющее большинство, не обладает способностью видеть последствия своих действий и расчитывать только на свой собственный карман.
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