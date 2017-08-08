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Все про:кредит (2071) НБУ (4290)

 При оформлении кредитов банки теперь могут использовать электронную цифровую подпись, - Нацбанк

Национальный банк внес изменения в Положение об определении банками размера кредитного риска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины предусмотрел право банкам формировать кредитную документацию (дело) должника и электронных документов, созданных и подписанных банком и должником с применением электронной цифровой подписи. Эти нововведения введены в контексте законодательных изменений, в частности Закона Украины "О потребительском кредитовании", которым предусмотрено право заключать в электронном виде договора о потребительском кредитовании.

Соответствующие изменения внесены в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска, утвержденного постановлением Правления НБУ № 351 от 30 июня 2016 (далее - Положение № 351)", - сказано в сообщении.

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Изменения в Положение № 351 также предусматривают:

● согласованность подходов к учету банками при расчете размера кредитного риска стоимости залогового имущества, взыскания / реализация которого ограничено на законодательном уровне;

● определение банками стороны в обязательстве по факторинговым операциям с регрессом;

● уточнения требований в части удостоверения банками акта по контролю наличия и состояния залогового имущества в виде недвижимости и земельных участков;

● порядок оценки жилищно-строительных кооперативов.

Указанные изменения являются результатом постоянного сотрудничества Национального банка с банковским сообществом в процессе осуществления мониторинга внедрения и применения банками требований Положения № 351.
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Банки первые кидалы и проходимцы.Брать любой кредит сейчас нельзя.Особенно в валюте.Разуют до нитки...
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Начнем с того, что одалживание денег у нашего банка или банку - это блудняк, чреватый не самыми приятными последствиями в самый неподходящий момент.

И вобще в нашей стране луше жить по своим доходам, не разевая пасть шире, чем в нее влазит. Иначе, купив машину, шубу своей тетке, съездив в отпуск, в кредит, можно потом много лет икать и влезать в все новые и новые долги. Шары не бывает.

Но практика показывает, что подавляющее большинство, не обладает способностью видеть последствия своих действий и расчитывать только на свой собственный карман.
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С учетом того, что совсем недавно были отменены печати, сейчас разрешили подписывать договора ЕЦП ожидается массовое отжатие имущества честных граждан, в т.ч. пенсионеров.
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Брать в Украине кредит все равно, что срать на морозе. Сначала даже тепло.
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І потекла зрада в коментах, мені здається що ви вранці прокидається вже "зраджені". Вам то дуже холодно, то дуже жарко, продавщиця вам посміхнутися, а ви думаєте " о вже обважила, бо чого либиться", дороги в ямах - зрада, їх ремонтують- зрада.
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А что ещё умеют наши банки, кроме как торговать деньгами?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПри оформлении кредитов банки теперь могут использовать электронную цифровую подпись, - Нацбанк
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