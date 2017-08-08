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 Политика Украины
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 Крым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации, - Чубаров

чубаров

Возвращение Крыма под контроль украинской власти не должно рассматриваться отдельно от возвращения Донбасса, считает председатель меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Крым - не просто территория, и Крым - это не просто люди, которые там живут. Крым - это родина коренного народа Украины (крымских татар, караимов и крымчаков. - Ред.). Если мы сейчас оставим, как вы говорите, на далекую перспективу (возвращение Крыма под суверенитет Украины. - Ред.), то Россия сделает все, чтобы уничтожить этот коренной народ", - сказал Р.Чубаров на пресс-конференции во вторник в Киеве, комментируя высказывания немецких политиков, что вопрос возвращения Крыма под суверенитет Украины надо решать после решения проблемы Донбасса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Р.Чубаров отметил, что Украинское государство не может позволить, чтобы на ее территории уничтожали коренные народы. "И поэтому Крым и территория неконтролируемая нами на восточной Украине - Крым и Донбасс должны быть в одном ряду, и мы должны одновременно рассматривать эти вопросы", - считает председатель меджлиса крымско-татарского народа.

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Отметим, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".

В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.

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Мало того, что про Крым забыли при первых Минских соглашениях, так теперь предлагают и дальше это делать. Получили уже от раши, что про Крым ничего в минских договорняках не говорится. Видать, понравилось, но то, что было вчера, не прокатит сегодня, рашики.
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Ты едь в Крым партизань и уничтожай оккупантов а не сказки рассказываешь четыре года ...
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Подожди как так едь в Крым партизань ?Украина получает, за Крым в том числе, транш?На Россию наложили за Крым санкции?Наложили.Ещё раз кто кто если что то пропиздит на меня ГОВОРЮ ПУТИН ХУЙЛО. Возвращаемся к твоей теме.Что делают политики для возврата Крыма?Ты лично видишь?Что делают украинские политики для возврата Крыма?Ещё раз могу спросить.Я не вижу.Я вижу как Чубаров хоть как то доносит и борется с руснёй,для возврата Крыма.А наши политики потихоньку воду пускают и торгуют с Крымом.Значит что?Значит выгодно кому то оккупация Крыма.
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А может за сдачу Крыма,кое-кто нихило деньжат срубил ?
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імено Чубаров сказав щоб всі мітингуючі татари розійшлись коли в Симферополі були зелені людішки від тоді і все почалось
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Па Степ - разошлись это правда..., устали ждать когда спецназ от Турчинова прилетит...
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WiM - да, это свежее со слов Пашинского..., а до этого Турчинов втирал - "Не с кем было..., предали все"
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А был ли тогда украинский спецназ ? Был ,, Беркут " и прочая шелупень , которая служила
донецким бандюкам и лично хаму !
Как быстро вы забываете о том , что нам осталось в наследство от рыгоаналов и коммуняк , которые как сиамские близнецы , прислуживали кремлевской моли !
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Amber - было, все было - спецназ сидел в вертолетах ждал команду....Отменили... Уже писали об этом десятки раз...
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Первый раз слышу об этом , что был спецназ , который смог бы померяться силой с рашинской армией в то время ! И нужно помнить ещё о том , сколько было предателей среди
украинских военных, находящихся в Крыму !
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И тем самым спас жизнь тысячам татар и украинцам , которые брали участие в этом митинге ! Что не так ? Вам хочется побольше крови !
Кацапам украинский Крым боком вылезет и они ещё просить будут нас , чтобы мы его приняли в свою гавань !
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Российский спецназ под видом "самообороны", не задумываясь покосил бы из пулемётов безоружных митингующих крымских татар. Что Чубаров сделал не так ?
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та прям покосила б
це як із серії - Путін нападе
просрали Крим скопом, а тепер хоч разом хай розглядають, хоч окремо, а хоч через шпаринку в заборі
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Просрал Крым лично Турчинов, за что ещё ответит. А крымские татары - не самоубийцы, и не военнослужащие. Они сделали всё, что могли. Их сейчас преследуют оккупанты, похищают, бросают в тюрьмы. А некоторые малахольные считают профессиональных убийц из российского спецназа агнцами божьими.
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шось не чуть і не видно татарської партизанки в Криму
мабуть теж бояться страшного кацапського спецназу
чого тоді дьоргатись?
то й не дьоргається ніхто
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Ты сам себе противоречишь ! То ты говоришь , что рашенский спецназ покосил бы всех митингующих ( где я с тобой полностью согласен) и тут же винишь Турчинова ! В чем его вина , в том что янык армию развалил вместе с кремлевскими корешами или в том , что сохранил жизни тысячам татарам ?!
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крым без Украины, станет удавкой на шее кацапии, и не только в плане содержания и вытягивания рессурсов из кацапии, но и как повод для дальнейших санкций и пинков кацапам.
Так что считаю Крым удачной ловушкой для дурноватой казламордии, и совсем не нужно было забрасывать кацапов собственным мясом ( это для сторонников силового разрешения конфликта)учитывая, что на момент аннексии мы имели в противниках одну из самых сильных армий , мы бы потеряли не Донецк с Луганском, но всю Украину, растягивание Украины на два фронта - было мечтой кацапии , они хорошо подготовились уничтожив руками наших запроданцев всю армию и флот, но сами попали в ловушку, смотреть как он будут судорожно , медленно и со скулежом подыхать - одно удовольствие.
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Об этом...Крым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6723Историк-любитель обнаружил в Баварских Альпах клад с награбленным нацистами.В тайнике, обнаруженном в лесу, предположительно находятся золото, драгоценные камни, предметы искусства, янтарная прихожая с русской печью и королевские регалии.Приблизительная стоимость клада, который еще предстоит достать, свыше $6 млрд
Источник: Новости Ю
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Німці можуть думати тільки про свій шлунок та кишеню, а все інше - у виконання бундесфрау словесна мішура. Брехливі виблядки з німеччини=брехливим виблядкам із хулостану, вони одне одного варті. Сподіваймося лише на свої сили. А Донбас та Крим треба визволяти, болтологія нічого не дасть. Гуртуймо та збираймо сили для вирішального удару по хуйлу та його сморчкодрочерам.
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Швейк размахивал костылём и кричал :"Вперёд, на Белград! За герцога нашего, за Фердинанда!". За ним валила толпа из пивной...
Примерно так , да, Алекс?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации, - Чубаров
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