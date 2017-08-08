 Крым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации, - Чубаров

"Крым - не просто территория, и Крым - это не просто люди, которые там живут. Крым - это родина коренного народа Украины (крымских татар, караимов и крымчаков. - Ред.). Если мы сейчас оставим, как вы говорите, на далекую перспективу (возвращение Крыма под суверенитет Украины. - Ред.), то Россия сделает все, чтобы уничтожить этот коренной народ", - сказал Р.Чубаров на пресс-конференции во вторник в Киеве, комментируя высказывания немецких политиков, что вопрос возвращения Крыма под суверенитет Украины надо решать после решения проблемы Донбасса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Р.Чубаров отметил, что Украинское государство не может позволить, чтобы на ее территории уничтожали коренные народы. "И поэтому Крым и территория неконтролируемая нами на восточной Украине - Крым и Донбасс должны быть в одном ряду, и мы должны одновременно рассматривать эти вопросы", - считает председатель меджлиса крымско-татарского народа.
Отметим, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".
В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.
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донецким бандюкам и лично хаму !
Как быстро вы забываете о том , что нам осталось в наследство от рыгоаналов и коммуняк , которые как сиамские близнецы , прислуживали кремлевской моли !
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украинских военных, находящихся в Крыму !
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Кацапам украинский Крым боком вылезет и они ещё просить будут нас , чтобы мы его приняли в свою гавань !
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це як із серії - Путін нападе
просрали Крим скопом, а тепер хоч разом хай розглядають, хоч окремо, а хоч через шпаринку в заборі
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мабуть теж бояться страшного кацапського спецназу
чого тоді дьоргатись?
то й не дьоргається ніхто
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Так что считаю Крым удачной ловушкой для дурноватой казламордии, и совсем не нужно было забрасывать кацапов собственным мясом ( это для сторонников силового разрешения конфликта)учитывая, что на момент аннексии мы имели в противниках одну из самых сильных армий , мы бы потеряли не Донецк с Луганском, но всю Украину, растягивание Украины на два фронта - было мечтой кацапии , они хорошо подготовились уничтожив руками наших запроданцев всю армию и флот, но сами попали в ловушку, смотреть как он будут судорожно , медленно и со скулежом подыхать - одно удовольствие.
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Источник: Новости Ю
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Примерно так , да, Алекс?
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