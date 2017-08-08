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 Для жителей ОРДЛО снято ограничение в 90 дней пребывания в России, - депутат Госдумы РФ, пособник террористов Затулин

В РФ больше не действует ограничение на время пребывания для тех, кто приехал с оккупированных Росиией территорий Донецкой и Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, об этом на своем сайте заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

"Всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории "ЛНР/ДНР" правило миграционного учета 90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность продлевать миграционный учет. Всех, кто столкнется с отказом в продлении миграционного учета, просят обращаться в приемную депутата", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Агент Кремля, депутат Госдумы Затулин помогает получить гражданство РФ бывшему пресс-секретарю "Шахтера", харьковским "беркутовцам" и боевикам "ДНР". ФОТОрепортаж

Российский депутат, пособник террористов и оккупантов Затулин был одним из инициаторов упрощенного предоставления российского гражданства украинцам.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от "Газпрома" на подрывную деятельность в Украине. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТЫ
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- Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом… (с)
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Какие то полумеры...нужно сразу давать товаришЧам из ордла гражданство паРаши при условии публичного сожения своего украинского паспорта....
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УРААААААААААА!!!!!!!
Домбасяне....берите автоматы и бигом на Рабсосию баблос косить!!!
Там еще столько не отжатого...не угнанного...не изнасилованого!!!!
Да там работы умереть не встать...
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тока в Бурятию...ни ногой)))
там местные чемпиона (чемодана) по дзюдо ногами запинали)))
А с вашей больной печенью...и хроническим окопным гемороем...это мля чревато...однако))))
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Геракл, ну Вы не перегибайте...
Надо так:
Впопучленцы! Все бегом в Бурятию для защиты рузьгеговорящих! Головные уборы в виде футбольного мяча приветствуются!
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Вперёд и навсегда под баблайку с песней к медведям в Сибирь!
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Мусорные баки в Самаре брать ШТУРМОМ на РАБссии хватает и своего гоффна...
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Россияне ненавидят домбасян, а так же крысьчан... ждемс
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Ну все козломордые окно в козломордустан открыт все на дрезины и нах из Неньки кебенемат
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А как Єто пАнимать? То хуйло виділяє гроші, аж по рублю на рило для повернення, а тепер дозволяє бЄженцам шаритись по мордору скільки завгодно?
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2.08 Оплотовец съездил по зубам пропагандону НТВ в прямом эфире. 7 дней не прошло как с ОРДЛО сняли ограничение на время пребывания в РФ.
Совпадение? Не думаю.
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Какое отношение к гражданам Украины имеет биомусор, приехавший в Говняшку из низависимай дырляндии?
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Если честно то я бы их отправлял лет на 25 в солнечный и гостеприимный Магадан,Биробиджан,Норильск......поднимать экономику .Дело вЯликого Сталина не должно пропасть .А если Кадыра назначить на должность Берия - то я уверен что он оправдает наши ожидания !!!
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Даунбасяне, поздравляю с "безвизом"! Депилы...
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ты на РАБссии НИКТО,помни об этом долбасянинец. или любой другой украинец,решивший поехать жить в станицу Кущевская.Ибо сегодня вся РАБссия СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ
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Не надо их запугивать, пусть едут. Дороги им в один конец.
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Ещё лучше, чтоб попринимали рашисткое гражданство, а наши их сделали персонами нон грата.
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Похоже камни с неба ожидают не только любителей рузького миру а и сам рузьге мир.
Ну ну, собирайте всю шваль у себя , кормите и обеспечивайте, или они вам покажут кузькину мать, зря что ли повелись на голимые обещалки, вся эта рвань , которая не приучена работать и все время ищет кому продаться подороже.
вообще то , чтобы вся мразь свалила на историческую помойку - мечта.
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мне нравятся в Ютьюбе лекции Степана Демуры,особенно когда он смеётся и ржёт с рюсскага быдла.. особенно о последних санкциях Конгресса,ваще Улёт по полному тарифу...
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Россияне, вы им еще скидку на покупку концентрата боярышника сделайте и многие из них просто таки умрут от счастья.
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ааа... ну всё понятно. там недавно бабло на депортацию лугандонцев в зад выделяли. благополучно распилили. теперь, мол, шарьтесь по расеянским помойкам сколько душа пожелает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля жителей ОРДЛО снято ограничение в 90 дней пребывания в России, - депутат Госдумы РФ, пособник террористов Затулин
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