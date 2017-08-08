 Для жителей ОРДЛО снято ограничение в 90 дней пребывания в России, - депутат Госдумы РФ, пособник террористов Затулин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, об этом на своем сайте заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.
"Всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории "ЛНР/ДНР" правило миграционного учета 90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность продлевать миграционный учет. Всех, кто столкнется с отказом в продлении миграционного учета, просят обращаться в приемную депутата", - говорится в сообщении.
Российский депутат, пособник террористов и оккупантов Затулин был одним из инициаторов упрощенного предоставления российского гражданства украинцам.
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Домбасяне....берите автоматы и бигом на Рабсосию баблос косить!!!
Там еще столько не отжатого...не угнанного...не изнасилованого!!!!
Да там работы умереть не встать...
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там местные чемпиона (чемодана) по дзюдо ногами запинали)))
А с вашей больной печенью...и хроническим окопным гемороем...это мля чревато...однако))))
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Надо так:
Впопучленцы! Все бегом в Бурятию для защиты рузьгеговорящих! Головные уборы в виде футбольного мяча приветствуются!
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Совпадение? Не думаю.
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Ну ну, собирайте всю шваль у себя , кормите и обеспечивайте, или они вам покажут кузькину мать, зря что ли повелись на голимые обещалки, вся эта рвань , которая не приучена работать и все время ищет кому продаться подороже.
вообще то , чтобы вся мразь свалила на историческую помойку - мечта.
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