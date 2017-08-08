EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  996  31
Все про:беженцы (994) ООН (2154) Россия (71775) Донбасс (15683) Евросоюз (12080) переселенцы (229)

 Германия, Италия, Польша, Франция и Швеция приняли около 30 тыс. переселенцев с Донбасса, - ООН

беженцы переселенцы

Пять европейских стран приняли наибольшее количество беженце с Донбасса.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса

Отмечается, что 9,616 беженцев приняла Германия, 9,319 - Италия, 4,278 - Польша, 3,459 - Франция, 3,148 - Швеция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН предлагает отменить привязку получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца: "Проводить такие проверки - враждебно"

"Данные о внешнем перемещении отображают общее количество заявлений по получение убежища, поданных гражданами Украины с начала развития ситуации на Донбассе в январе 2014 года", - говорится в сообщении.

При этом в Россию переместились 427,240 жителей Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обеспечить жильем переселенцев стоит $20-40 млрд, - первый замглавы МинВОТ Куркчи

Почти 1,6 миллиона жителей Донбасса и Крыма предпочли остаться в Украине и получить статус внутренне перемещенного лица.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наоборот бы обрадовался, с бюджета ни чего не тянут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Близько півсотні туристів застрягли на Одещині неподалік кордону з Румунією.
Туристи придбали автобусний тур до Македонії, Чорногорії та Хорватії, пише ТСН.
За словами туристів, автобус кілька разів ламався, а в Ізмаїлі водій залишив туристів на узбіччі та поїхав лагодити автобус. Однак, згодом водій так і не повернувся.
Туристам довелося самостійно шукати житло на ніч, а туроператор, який продав автобусний тур, на дзвінки не відповідає. Серед туристів є діти.
Відомо, що туристи є мешканцями Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя й Одеси. А головний офіс туроператора розташований у Дніпрі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Умеют же люди устраиваться. У себя дома устроили роисянский гембель и удрали к ненавистным геям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им что цыган,муслимов....мало было ? Решили пригреть и кормильцев всего Евросоюза ?
Германия, Италия, Польша, Франция и Швеция приняли около 30 тыс. переселенцев с Донбасса, - ООН - Цензор.НЕТ 6725
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кретины. Получат несколько десятков тысяч как минимум плохих граждан, часть из которых обязательно окажется прямой хуйловской агентурой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
программисты, инженеры, ученные, академики - всем остальным и их семьям был отказ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот-вот, готовая хуйловская агентура. Ее же не из шахтеров набирают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так что тебе легче всех казнить? Или ты считаешь европейцев дебилами? Далеко они не такие, они знают кого берут
 показать весь комментарий
Ответить
 
считаю ли я европейцев дебилами? Конечно! Как минимум их "ылиту", любому историку это как два пальца об асфальт. Одно допущение на территориях свои стран двух мировых войн говорит само за себя. И сейчас все сшито белыми нитками американского порядка, привнесенного и навязанного европейцам извне. А та же сегодняшняя проблема с бесконтрольной эмиграцией и подходы евробизнеса и политиков к российско-украинской или российско-грузинской войне прямо указывают на продажность и дебилизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они может и дебилы,но таки живут по людски...а "умные" кацапоиды застрали всю свою страну и окрестности.вплоть до того,что уже не могут там жить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие ученые? Их уже лет 30-40 нет, все уехали . Просто повезло на ровном месте . Главное дети их уже члены ЕС а мы нет. И не нужно работу искать, не нужно добиваться чего то - раз и ты гражданин страны ЕС. А заробитчане годами нелегально батрачат и никто не может стать гражданином Германии или Швеции...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
статус беженца-это не есть гражданство.после прекращения кофликта их вернут на дамбац...
 показать весь комментарий
Ответить
 
После прочтения этой новости почему-то вспомнился старый - старый анекдот:
В квартире раздается телефонный звонок.
Хозяин поднимает трубку и слышит:
- Ваша теща упала в бассейн с крокодилами!
Хозяин недовольно буркнул:
- Ваши крокодилы, вы их и спасайте!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ужасная несправедливость. Им и жильё предоставят и пособия - живи и наслаждайся хорошими странами . Остальные же тоже хотят там жить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поехали кормить Евросоюз!
Европейцам надо быть аккуратней,а то эти красавцы,если что не ихнему,могут хуйла позвать,спасать рузгэязыгную челюсть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему убежали в европу , орали как бешание собаки ПУТИН ПОМОГИ ,а европа нам ненужна якого хр...на до МОскви неуехали 30 тисяч падли .25 лет долбали мозги управляли украинцас с кацапами падли придатели убежали, до кацапов там ихнее место. Они призвали войну и кацапов в донецк бегали с флагами кацапов, и убегают в европу гомосексуалов орали 25 лет придатели кормили всю Украину свини и убежали кормилци великие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ссылка на новости Донбасса ! Бред полнейший !
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего убежали то в поганую Европу? Почему же не домой в рассию? В Европе же все так плохо, запущенно и развратно ,а рассея процветающее гАсударство )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это Даунбасское лайно теперь в Европе...
А мы - в Украине, под кагалом.
Це перемога...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дырляндия впереди планеты всей скоро переплюнет Енисей
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания, Италия, Польша, Франция и Швеция приняли около 30 тыс. переселенцев с Донбасса, - ООН
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти