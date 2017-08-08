 Германия, Италия, Польша, Франция и Швеция приняли около 30 тыс. переселенцев с Донбасса, - ООН

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса
Отмечается, что 9,616 беженцев приняла Германия, 9,319 - Италия, 4,278 - Польша, 3,459 - Франция, 3,148 - Швеция.
"Данные о внешнем перемещении отображают общее количество заявлений по получение убежища, поданных гражданами Украины с начала развития ситуации на Донбассе в январе 2014 года", - говорится в сообщении.
При этом в Россию переместились 427,240 жителей Донбасса.
Почти 1,6 миллиона жителей Донбасса и Крыма предпочли остаться в Украине и получить статус внутренне перемещенного лица.
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Туристи придбали автобусний тур до Македонії, Чорногорії та Хорватії, пише ТСН.
За словами туристів, автобус кілька разів ламався, а в Ізмаїлі водій залишив туристів на узбіччі та поїхав лагодити автобус. Однак, згодом водій так і не повернувся.
Туристам довелося самостійно шукати житло на ніч, а туроператор, який продав автобусний тур, на дзвінки не відповідає. Серед туристів є діти.
Відомо, що туристи є мешканцями Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя й Одеси. А головний офіс туроператора розташований у Дніпрі.
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В квартире раздается телефонный звонок.
Хозяин поднимает трубку и слышит:
- Ваша теща упала в бассейн с крокодилами!
Хозяин недовольно буркнул:
- Ваши крокодилы, вы их и спасайте!
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Европейцам надо быть аккуратней,а то эти красавцы,если что не ихнему,могут хуйла позвать,спасать рузгэязыгную челюсть!
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А мы - в Украине, под кагалом.
Це перемога...
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