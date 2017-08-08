 Розенблат об агенте НАБУ Екатерине: "Она со мной действительно была в тесных дружественных отношениях"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Верховной Рады Борислав Розенблат рассказал в интервью "Украинским новостям".
Он рассказал, как познакомился с агентом Екатериной: "Она пришла ко мне в кабинет с моим братом, к которому ее привел бывший сотрудник правоохранительных органов и попросил, чтобы она зашла ко мне, поскольку представляет крупную арабскую компанию. С этого в принципе и началась история в июле 2016 года", - рассказал Розенблат.
На вопрос о том, были у него подозрения насчет двойной игры девушки, нардеп ответил:
"Вы знаете, я депутат Верховной Рады Украины, мажоритарщик, ко мне ежедневно обращаются сотни граждан, которые просят о той или другой помощи. Для меня люди важны, что в моих силах - я помогаю. Особенно если речь идет о создании рабочих мест, легального бизнеса, новых возможностей. И не забывайте, я все-таки человек, который продолжает бороться за легализацию янтаря, и буду делать все возможное, чтобы это полезное ископаемое принадлежало украинскому народу, а не криминалитету "под крышей" правоохранительных органов, - Говорит Розенблат. - Мне интересна любая ситуация, когда человек ко мне приходит и говорит, что его интересует создание условий и рабочих мест на территории Украины. (...) Я несколько раз спрашивал у этого человека, почему не работает сайт этой компании (которую якобы представляла Екатерина. - Ред.). Когда я был в феврале в ОАЭ, я хотел встретиться с руководством этой компании. Она же отвечала, что представители компании постоянно в командировках по всему миру".
"У меня банально не было времени для проверки данного человека. - продолжает Розенблат. - Да, возможно я поплатился за свою доверчивость, но я не считаю это своей помехой. Человеку нужно доверять. Потому что, если тебе доверили быть депутатом Верховной Рады, ты тоже должен доверять тем людям, которые к тебе приходят".
На вопрос относительно возможного существования интимного видео с агентом Екатериной, Розенблат ответил: "Пускай это будет вопросом Специализированной антикоррупционной прокуратуры, НАБУ и всех остальных. (...) Наше общение длилось на протяжении года. Что там и каким образом происходило, это уже вопрос следствия".
На вопрос о том, часто ли он встречался с агентом, Розенблат ответил: "Часто, она постоянно приезжала ко мне, просила о помощи и так далее. Она со мной действительно была в тесных дружественных отношениях. Даже ездила к детям в житомирский интернат передавать подарки".
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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Розэнблядь не сядет гарантированно!
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Бл. ну прам святий і босий)))
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И Украина украинцев -
это две разные страны.
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Ст.370
1. Провокация взятки, то есть сознательное создание служебным лицом обстоятельств и условий, которые предопределяют предложение или получение взятки, чтобы потом разоблачить того, кто дал или взял взятку, -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Фактически сотрудники НАБУ уже себе наработали лет так несколько..........
Даже если его и осудят, в чём я дико сомневаюсь, то наша Фемида очень быстро получит постановление ЕСПЧ. Это конечно если НАБУ найдёт у нас судью-дебила, который примет обвинительное решение. Тут даже вопрос не стоит в том виноват Розенблат или нет. Хотел он этой взятки или нет, давал на неё согласие в обмен на протекцию или нет............ Суть в том, что провокация взятки - это уголовное преступление,
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То, что при этом они выдали себя за других, ничего не говорит против них и является вполне нормальной практикой для опергрупп правоохранительных органов.
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На полшишечки?
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