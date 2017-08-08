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Все про:Нью-Йорк (167) США (13182) теракт (2161)

 Теракты 11 сентября в Нью-Йорке: останки 40% жертв все еще не идентифицированы

11 сентября

Впервые с марта 2015 года установлена еще одна личность жертвы атаки террористов на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом со ссылкой на данные местного бюро судмедэкспертизы пишет американская редакция службы Би-би-си.

Таким образом, отмечает источник, после резонансных терактов 11 сентября 2001 года все еще не могут идентифицировать останки 1112 человек, то есть 40% жертв.

Идентификацию проводили с использованием новой технологии ДНК-анализа. Личность погибшего при теракте мужчины не разглашается по просьбе его семьи.

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11 сентября 2001 года члены экстремистской сети Аль-Каида провели в США серию из четырех скоординированных терактов. Боевики направили два из захваченных авиалайнеров в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене, в результате столкновения и пожара оба здания обрушились, разрушив немало прилегающих строений. Еще один лайнер был направлен в здание Пентагона около Вашингтона, но упал в поле в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2996 человек, 24 пропали без вести, более 6000 были ранены. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Имена всех жертв вписаны на мемориале на месте падения башен-близнецов.
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Значит имена не всех жертв вписаны на мемориале на месте падения башен-близнецов.
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