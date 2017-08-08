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Все про:госзакупки (792) Нафтогаз (2305) Нацполиция (8310)

 Полиция не допустила перерасхода более 36 млн грн "Нафтогаза" при закупке автокранов

нафтогаз

Сотрудники отдела противодействия преступлениям в топливно-энергетическом комплексе Департамента защиты экономики Национальной полиции не допустили перерасхода более 36 миллионов гривен средств НАК "Нафтогаз Украины" при проведении государственных закупок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, состоялся аукцион, состоящий из двух лотов, на закупку 28 автомобильных кранов. Минимальные цены по обоим лотам, согласно предоставленным предложениям участников, составили 98,4 и почти 38,5 миллиона гривен соответственно.

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"После получения компанией письма от Департамента защиты экономики НПУ о возможных нарушениях при организации и проведении торгов, закупка автокранов по указанным ценам была отменена и была проведена повторная процедура закупок. Те же самые участники торгов на этот раз предоставили более низкие цены на автокраны. Таким образом был предотвращен перерасход средств "Нафтогаза" на сумму более 36 миллионов гривен", - рассказала Калиновская.


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Что значит - не допустила? А где посадки, с конфискациями и браслетами?
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Полиция не допустила перерасхода более 36 млн грн "Нафтогаза" при закупке автокранов - Цензор.НЕТ 8352
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 3 ч.3 часа назад

Якась злочинна влада нєправільная Полиция не допустила перерасхода более 36 млн грн "Нафтогаза" при закупке автокранов - Цензор.НЕТ 3067 Це ж скільки бабла мімо каси Садіка пройшло... Справжня трагєдія.

Полиция не допустила перерасхода более 36 млн грн "Нафтогаза" при закупке автокранов - Цензор.НЕТ 8043
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не пиши глупости - зашел на цензор - заспамь порохососа!
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??? Надеюсь Кобелева с шгоблой премировали, зарплаты на пару лямов подняли?
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А как насчёт тех,кто попытался нажиться?..Почему только отменили?...Типа- "Не прошёл номер с "наварить" и ладно-в другой раз попробуем"???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция не допустила перерасхода более 36 млн грн "Нафтогаза" при закупке автокранов
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