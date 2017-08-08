 Полиция не допустила перерасхода более 36 млн грн "Нафтогаза" при закупке автокранов

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, состоялся аукцион, состоящий из двух лотов, на закупку 28 автомобильных кранов. Минимальные цены по обоим лотам, согласно предоставленным предложениям участников, составили 98,4 и почти 38,5 миллиона гривен соответственно.
"После получения компанией письма от Департамента защиты экономики НПУ о возможных нарушениях при организации и проведении торгов, закупка автокранов по указанным ценам была отменена и была проведена повторная процедура закупок. Те же самые участники торгов на этот раз предоставили более низкие цены на автокраны. Таким образом был предотвращен перерасход средств "Нафтогаза" на сумму более 36 миллионов гривен", - рассказала Калиновская.
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Шкварки News @ShkvarkiUA 3 ч.3 часа назад
Якась злочинна влада нєправільная Це ж скільки бабла мімо каси Садіка пройшло... Справжня трагєдія.
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