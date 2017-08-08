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 Политика Украины, Общество
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 ООН предлагает отменить привязку получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца: "Проводить такие проверки - враждебно"

беженцы переселенцы

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за отмену привязки получения пенсий и социальных выплат к регистрации в качестве внутреннего переселенца, говорится в распространенном перед брифингом заявлении организации во вторник.

УВКБ отмечает, что власть продолжает повторные проверки переселенцев для выплат пенсий и соцплатежей, осуществляя дважды в год домашние визиты. При этом остальные граждане Украины не подвергаются таким тщательным проверкам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проводить такие проверки - достаточно враждебно со стороны властей", - сказала на брифинге заместитель главы Агентства ООН по делам беженцев Ноель Калхун во вторник в Киеве.

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Также она добавила, что изначально регистрация переселенцев задумывалась как система для улучшения распределения помощи, а если теперь она мешает, то необходимо принимать меры.

"Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещенные лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи", - говорится в заявлении.

Также организация считает, что пенсии являются законным приобретенным правом всех граждан Украины и не должны зависеть от факта регистрации внутреннего переселенца, а предоставление соцпомощи должно зависеть от незащищенности лица, а не от ее перемещения.

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"Выплаты пенсий и социальной помощи должны быть отделены от процедуры регистрации переселенцев", - сказано в заявлении.

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в ходе брифинга отметил, что процесс, в частности, банковской верификации переселенцев никуда не денется, но такие моменты необходимо максимально упростить.
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"Проводить такие проверки - враждебно"

А не проводить - глупо
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Идите нaxyй! Верните переселенце домой. А если не можете то нафиг вы нужны.
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Ну так деньги, которые выделяет ООН, можно раздавать без привязки.
А из бюджета - как раз с ОЧЕНЬ ЖЕСТКОЙ привязкой.
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Предлагаю посадить всех переселенцев на баржу и отправить в Нью-Йорк пусть постоят под ООН и попросят лучшей жизни.
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это тебя надо посадить на плот и отправить куда подальше, умника
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Вот пусть это ООН и финансирует сепаров .Тогда можно будет честно и открыто назвать пособников террористов.
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Нехай тоді ООН і виплачує ті гроші дамбасянам.
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ООН ничего не требуют это нынешнме властные внутрееюю сказку придумали для уваода бабла. Схемки однако....
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Да неужели? Это сказки типа МВФ плохое требует тарифы поднимать, пенсионный возраст....Они требуют жить по дожода и не грабить коррупционерам страну во время войны! а с таким подходом ещё лям . другой мёртвых душ нарисуют и будут бабло засылать в ОРДЛО, а тут опочленцам заслуженным Грымчак с Тукой квартиры будет строить, ну там же наши люди, они же дети и т.п. хреньб с ТВ экранов.....
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Рядом с Кривым Рогом - 10-12 км. есть посёлок Мировское где в основном живут рабочие ЦГОКа В 2015г. немцы построили для переселенцев Даунбасса модульный городок на 420 человек. Сейчас там проживает только 240 даунбасят, среди которых работают только 15 чел.!!!

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Лагерь - "транзитный", построили не немцы, а на деньги немцев, стоимость проживания зимой - 850грн, логистика - отстой, вокруг - пустыри и частный сектор, судя по комментам - работать там некому, сплошные мамаши с детьми. Заметка на портале Кривого Рога (также смотри комменты). ИЧСХ, понаехавшие в Киев работают и уезжать не хотят.
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Та ты шо! А почему ООН не требует вернуть немедленно оккупированные территории в состав Украины? Или это враждебно", бл....?
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))))Господа!!! За ваши деньги шо угодно!!! хоть по шалаве каждому домбосянину в неделю!!!!
А я как налогоплательщик Украины вам отвечу....для сепаров ТОЛЬКО Х.... В ГАЗЕТКЕ вместо папироски....
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так давайте оон пусть и платит сепаратистам бесконтрольно
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Да конечно, сколько их уже сейчас получают пенсии и там и здесь, "одной жопой на два стула", а мне, как налогоплательщику содержать их? ООН хочет, пусть платит, не вопрос.
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Может в этом что-то и есть, но только попробуйте в реале испробовать то, что испытали украинцы от коллаборантов и оккупантов, чтобы судить наши действия.
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Всё такие умные, только коменты детские пишут.
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Треба цьому купленому рашкою гаврику заткнути рота офіційним зверненням влади: як тільки миротворчі війська ООН забезпечать порядок і спокій в цих регіонах - зразу ж виплати почнуть здійснюватися. Коли будуть миротворчі війська ООН? Відповідати падла! Не знаєш? То хавало закрило і забилось. Інакше долю голови ПАСЕ повториш. Годі з ними бавитися!
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Как насчет соцвыплат боевикам ИГИЛ? Враждебно проверять, не являются ли получатели соцвыплат в Сирии террористами.
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Если это помощь от ООН пусть распределяют ее как пожелают, хоть в дупу себе позасовывают. А если речь идет о государственной поддержке, то эти средства должны возвращаться в экономику контролируемых территорий Украины (откуда они и взяты), а не подпитывать ОРДИЛу. Простой пример Израиля. Если ты получаешь социальные выплаты обязан 10,5 месяцев в году проживать в Израиле иначе кормись сам. Хочешь получать помощь от государства - изволь тратить эти деньги в этом государстве, покупая товары, услуги, мед помощь и прочее.
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Только при таком блядском президенте могут звучать такие заявления
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ну да...и немцам тоже расскажите...там если немец больше полгода вне территории неметчины-зась а не выплаты.
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В Германии,ты можешь быть на социале полгода,пока ходишь на языковые курсы.Потом или сама находишь работу,или тебе ее дают,любую.Не соглашаешься-снимают с кормушки.
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Я бы пожелал всем писакам побывать в шкуре переселенцев, которые побросали дома бизнес и переехали другие города родины и при этом нас троляки называют домбосянами, может это вы сепаратисты?
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Алешка, если ты получаешь помощь и при это реально проживаешь в Украине, этот вопрос не про тебя, ты чего так возбудился?
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ну во первых, возбудился не я а ты, потому что имена я не путаю, во вторых у меня мать и отец проживают в макеевке, и мне приходится каждые три месяца вывозит их в Запорожье как арестантов и в третьих при пенсии в 1200 грн. посоветуй где можно снять жилье и чтоб хватало на пожрать?
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Слушай, не гони, а? Я знаю многих из таких переселенцев, которые отлично работают, живут в уважении, ездят отдыхать на моря. И никто их при мне ни разу не назвал домбосянином. А те, кто хотят жить и нихрена при этом не делать, ничего, кроме презрения, не достойны. Не забывай, что прошло уже три года. Ограничений по языковому признаку никаких нет. Никаких причин, чтобы не зарабатывать себе на жизнь - тоже нет. Пенсионеры и инвалиды получают пенсии, такие как все местные. Плюс имеют социальную поддержку. Так что не надо бить на жалость. Многие из этих "писак" (и я в их числе) прекрасно знают, что значит поменять место проживания с шишом в кармане. Попробуйте работать. Может полегчает.
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а у тебя есть пенсионеры родители проживающие в ордло? я говорю за пенсионеров которые сейчас хуже арестантов.
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Ты что, предлагаешь мне взять их на свое обеспечение? Ты считаешь, что мне своих недостаточно? Я не вижу ни одной причины, за исключением неудобства тебе лично, которая помешала бы тебе забрать их из того гетто в Украину. Если же ты этого не делаешь, значит у тебя есть на это личные причины. Если же твои родители не соглашаются переезжать, значит им не так уж плохо там живется и кто я такой, чтобы насильно тянуть их куда-либо. Но это не значит, что они при этом автоматически получают право на социальные преференции и двойную пенсию.
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Эта тупая дура знает о том, что у нас - солидарная пенсионная система?
И выплата пенсий прямым образом связана с отчислениями в ПФ?
Нет поступлений в ПФ с временно оккупированных территорий - нет пенсий для тех, кто на них проживает.
Единственным способом проверить - действительно ли пенсионер является переселенцем или, проживая на временно оккупированной территории, пытается получать украинскую пенсию - и является верификация. Другой вопрос, что можно продумать, как сделать эту верификацию не унижающей человека.
А принцип - "Все расходы по обеспечению людей на оккупированной территории несет оккупант" - никто не отменял.
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Чего ожидать от организации где ведомство по борьбе с терроризмом возглавляет самый главный террорист мира.
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Бесполезная и никчемная ООН идет нахер, причем не только по этому вопросу - по всем остальным тоже. И все ее прокси-организации, типа ЮНЕСКО, туда же, там давно уже не столько охрана исторических памятников, как торговля безвозмездной помощью за "откаты", сплошная коррупция. И обязательно нужно отозвать наших вояк изо всех "миротворческих сил ООН" - они здесь и сейчас нужнее.
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Вже давним давно пора би сказати всім цим ООН, ОБСЕ і іншим тіпа друзям(такіх друзей за х.й і в музей) ІДІТЬ ВИ ВСІ НА Х.Р.
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Во как...А почему это касается только беженцев в Украине,а никоем образом не распространяется на беженцах в ЕС и в США?..Почему там ведут строгий контроль по регистрациии?
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разницу знаешь между беженцем и переселенцем?
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А какая разница между нашими и ихними "беженцами"???
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Здесь речь идет о наших переселенцах и пенсионерах, при чем тут беженцы?
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Не тупи! Я завтра переведу на ПМЖ из Кривого Рога в Киев и стану "переселенцем" со всеми вытекающими "пособиями", "выплатами"???
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Тупишь ты, переселенцем могут стать только тот кто проживал в зоне АТО
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Народ вы в курсе сколько пенсионеров умерло на блок постах? за что они платят эту цену? только не надо сейчас кричать: "что хотели то и получили", если можно обману взрослого и здорового человека то что можно говорит о пенсионерах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныООН предлагает отменить привязку получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца: "Проводить такие проверки - враждебно"
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