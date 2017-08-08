 ООН предлагает отменить привязку получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца: "Проводить такие проверки - враждебно"

УВКБ отмечает, что власть продолжает повторные проверки переселенцев для выплат пенсий и соцплатежей, осуществляя дважды в год домашние визиты. При этом остальные граждане Украины не подвергаются таким тщательным проверкам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Проводить такие проверки - достаточно враждебно со стороны властей", - сказала на брифинге заместитель главы Агентства ООН по делам беженцев Ноель Калхун во вторник в Киеве.
Также она добавила, что изначально регистрация переселенцев задумывалась как система для улучшения распределения помощи, а если теперь она мешает, то необходимо принимать меры.
"Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещенные лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи", - говорится в заявлении.
Также организация считает, что пенсии являются законным приобретенным правом всех граждан Украины и не должны зависеть от факта регистрации внутреннего переселенца, а предоставление соцпомощи должно зависеть от незащищенности лица, а не от ее перемещения.
"Выплаты пенсий и социальной помощи должны быть отделены от процедуры регистрации переселенцев", - сказано в заявлении.
Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в ходе брифинга отметил, что процесс, в частности, банковской верификации переселенцев никуда не денется, но такие моменты необходимо максимально упростить.
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А не проводить - глупо
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А из бюджета - как раз с ОЧЕНЬ ЖЕСТКОЙ привязкой.
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А я как налогоплательщик Украины вам отвечу....для сепаров ТОЛЬКО Х.... В ГАЗЕТКЕ вместо папироски....
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И выплата пенсий прямым образом связана с отчислениями в ПФ?
Нет поступлений в ПФ с временно оккупированных территорий - нет пенсий для тех, кто на них проживает.
Единственным способом проверить - действительно ли пенсионер является переселенцем или, проживая на временно оккупированной территории, пытается получать украинскую пенсию - и является верификация. Другой вопрос, что можно продумать, как сделать эту верификацию не унижающей человека.
А принцип - "Все расходы по обеспечению людей на оккупированной территории несет оккупант" - никто не отменял.
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