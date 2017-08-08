 Обеспечить жильем переселенцев стоит $20-40 млрд, - первый замглавы МинВОТ Куркчи

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в Киеве во вторник сказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.
"Эта проблема является одной из самых дорогих для государства, так как при тех ценах, которые есть на первичном и вторичном рынке, стоимость проблемы зашкаливает до нереальных для государства масштабов. Речь идет о $20-40 млрд для решения этих вопросов", - сказал первый замминистра.
Куркчи отметил, что даже если бы у государства были необходимые средства, то решение вопроса все равно заняло бы значительное время.
По его словам, данный вопрос очень сложен, потому что включает в себя и выделение земли и строительство.
При этом если в уже существующую очередь на получение жилья от государства включить переселенцев, то система обеспечения жильем "начнет пробуксовывать".
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Германия, Италия, Польша, Франция и Швеция приняли около 30 тыс. переселенцев с Донбасса, - ООН(23)
В Украине зарегистрированы 1 586 439 переселенцев, - Минсоцполитики(11)
Путин выделил деньги на программу возвращения беженцев на Донбасс. По рублю на каждого(163)
На учете находится 1,58 млн переселенцев из Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики(9)
Верігіна: ВРУ вже третій рік не розглядає законопроекти, які стосуються переселенців(0)
На поддержку переселенцев из Крыма и Донбасса Украина потратила более 8 млрд гривен, - Минсоцполитики(58)
500 тысяч семей переселенцев необходимо обеспечить жильем, - Тука(170)
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К примеру 2х ком квартиру в Днепре в нормальном спальном районе в нормальном состоянии можно купить за 30 тыс$., а в Никополе (100 км. от Днепра - 10 тыс$)
И тут математика - берём их средние 30 млрд$:
30 000 000 000 : 30 000 = 1 000 000.
Получаем ОДИН МИЛЛИОН 2х ком квартир в которые можно заселить ТРИ МИЛЛИОНА переселенцев.
1. Переселенцев столько нет.
2. Они ЧТО? в Киеве в самых дорогих домах их селить будут?
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Так что я бы за 7-8 млрд $ уложился. Берем страховочных 4 млрд., и то 12 максимум получится.
Я даже не говорю о том, что а) цену за квадрат можно существенно спустить под такой объем строительства. Начиная от выделения земли без оплаты из бюджета. Заканчивая выбором экономичных (вменяемых) технологий строительства. б) вообще-то, можно часть оплаты в рассрочку на 50 лет с правом списания за заслуги, многодество, инвалидность и т.п.
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це відкатами-розпилом?!
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Ежели
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За 50% відкату "праффесора" з Вінниці та Ко навіть розгладати проект не будуть!!!
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90 процентов переселенцев с детьми!
Без инфраструктуры жить и работать там нельзя!
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А насчёт " с детьми"- сколько жителей из других регионов Украины погибли с начала 2014 года на Донбасе? Они ВСЕ ДЛЯ СВОИХ МАТЕРЕЙ - ДЕТИ. И теперь те - кто остался жить - должен заплатить налоги - что бы содержать тех, кто сам себя содеражать не хочет, свои землю защитить не захотел?
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Но не согласен по поводу первой. Те у кого были деньги так же сидят в Киеве, и ненавидят Украину. Если не верите, можете сходить в гости к моему другу, живущему на Осокорках. Лучше всего идти туда 9-го Мая. Будет возможность послушать как бухое быдло которое живет по соседству орет во все горло "За ДНР!". И таких в Киеве и других городах Украины море, спасибо домбасу.
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Домбасяне живут в номральных квартирах по 120+ квадратов, машины на подземных паркингах(самый дешевый стоял около 13к баксов). И я напомню, что 20+ лет домбас нехило кормился с наших карманов. Так что извините, но я не особо рад, что я и мои родители скидывались на все это. При том, что себе не я, не мои родители не могли себе позволить такие удобства. Но вот денег на домбасян хватало...
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И да, как отличить ватную гниду украинофоба, от нормального человека потерявшего жилье? Напомню, что 80+% домбаса, это лохторат вити овоща и ВВХ. Или ватаны теперь первые в очереди на квартиру?
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я горбатился что б купить квартиру, плачу неебический налог на доходы, что бы "переселенцам построили жилье" ? нет уж, путин им ввел, пусть там и живут, а кто хотел, уже давно переселился, снимает\купил жилье
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При том, что квартира 1к (я семью считал из 3 человек) в Киеве в среднем новострое стоит 25000 с ремонтом, ибо можно найти и за 12-15000...
А остальные куда 15000 у.е.?
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И все уехали в Киев, Львов, Днепр и Харьков?
А не скажем Умань, Тульчин, Желтые Воды...где 2к квартира 10000 стоит!!!
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи явно в шоколадной теме оказался!
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Азиаты все дурить государство умеют и совесть их чиста...быстро назад возвраткой кинут 50%...И такой вот кредит под ГОСгаррантии постараются до выборов оформить.
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Я просчитал РЫНОЧНУЮ цену готового жилья в Киеве...его как минимум будут строить 3 года и не всех же на Печерске города Киева пропишут...
Выбирут как максимум какой-то пригород типа 10 км до Борисполя...и там те квартиры в себе стоимости будут по 8.000 и не больше...при этом возьмут 40.000!
Есть ли доверие к такому министру?!
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Трешку в спальном районе харькова в девятиэтажке сечас можно купить дешевле тридцатки. Неговоря уже о двушках, однушках, и тем более в хрущевках.(Еще попробуй продай)
Нверное это элитка в центре киева.
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Но в твоей методичке это не написано...
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Которые переселенцы сразу, в 2014 году уехали из ЛуганДонии в Украину, то и им нужно и квартиры давать. А которые изЛуганДонцев съебли в Кацапию, и при этом еще и кацапское гражданство попросили а Путин их Нах послал, то этих нужно не только запрет в Украину приезжать а и Нах к сволочам в кремль, к путину, шоб он им ввёл по самые помидоры.
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Для ВСУ сучасну ефективну зброю;
Розхерачити даунбаських обдроченців разом з тими шахтами;
Відбудувати й відновити заново окуповані території;
На ті гроші що залишаться, збудувати декілька заводлів і фабрик.
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Чернобыльская зона отселения, решили проблему в течении 3 месяцев.
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Дострокові президентьскі цієї осені, Юлін генпрокурор Шишкін садить Баригу
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А президент баба Йуля? Да,дэ Вона зараз працюэ...!!може передумала иты в прэзиденты?
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У тебе з переляку все в голові переплуталось. Тролям стеця довічного не буде. За кожен брехливий пост - один куб сміття сортувати. Ще й не безкоштовно. Будуть годувати ще й якісь грошики
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О маеш,то ты Ваня вже в дыктаторы запысався? А на голови косу носыты будэш?
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Но наших барыг контроль не устраивает, им РАСПИЛ нужен!!!
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