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 Политика Украины
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Все про:жилье (622) переселенцы (229) Министерство по вопросам оккупированных територий (167)

 Обеспечить жильем переселенцев стоит $20-40 млрд, - первый замглавы МинВОТ Куркчи

переселенцы

На решение вопроса обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц необходимо около $20-40 миллиардов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в Киеве во вторник сказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

"Эта проблема является одной из самых дорогих для государства, так как при тех ценах, которые есть на первичном и вторичном рынке, стоимость проблемы зашкаливает до нереальных для государства масштабов. Речь идет о $20-40 млрд для решения этих вопросов", - сказал первый замминистра.

Куркчи отметил, что даже если бы у государства были необходимые средства, то решение вопроса все равно заняло бы значительное время.

По его словам, данный вопрос очень сложен, потому что включает в себя и выделение земли и строительство.

При этом если в уже существующую очередь на получение жилья от государства включить переселенцев, то система обеспечения жильем "начнет пробуксовывать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зарегистрированы 1 586 439 переселенцев, - Минсоцполитики
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Судячи з названої суми, у пана Юсуфа Куркчи не все у порядку із арифметикою та, скоріш за все, із головою теж. Перш, ніж "с потолка" озвучувати такі астрономічні суми, треба хоча б вивчити грузинський досвід забезпечення житлом переселенців із Абхазії та Південної Осетії.
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Відшкодування ПДВ олігархам в 2017 році складе 120 млрд грн, це приблизно 5 млрд доларів!!!!!! Можна перенаправити ці гроші на будівництво житла і тим пожвавити економіку України, створити попит та продукцію меткомбінатів всередині країни, створити десятки тисяч робочих місць для тих самих переселенців, дати потужний поштовх ринку будівельних та оздоблювальних матеріалів в Україні. Але ж влада свінобариг хоче вкрасти гроші з бюджету та заникати їх в офшорах, свінобаригам не потрібні переселенці!
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Треба заселити переселенців в кооперативи Харкова побудовані Кернесом та виставляти рахунок параші подавши позов до европейського суду.
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Полная хрень.
К примеру 2х ком квартиру в Днепре в нормальном спальном районе в нормальном состоянии можно купить за 30 тыс$., а в Никополе (100 км. от Днепра - 10 тыс$)
И тут математика - берём их средние 30 млрд$:
30 000 000 000 : 30 000 = 1 000 000.
Получаем ОДИН МИЛЛИОН 2х ком квартир в которые можно заселить ТРИ МИЛЛИОНА переселенцев.
1. Переселенцев столько нет.
2. Они ЧТО? в Киеве в самых дорогих домах их селить будут?
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Так навара ж нема! Тут бабло треба продавцям квартир віддати, а при сторІтЄльствЄ бабла косить не перекосить в свій карман...
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Тем более, что 1) среднее кол-во людей в домохозяйстве в Украине 2,77; 2) от рыночной цены отнимаем 30-40% - строить можно квартальным методом и не по розничной цене, а как инвестор; 3) переселенцев зарегистрировано 1,7 млн. 4) У кого пол-семьи остались у оккупантов (особенно мужик) давать общежитие, пока семья действительно не переедет.
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Получается, что мужик посчитал, что каждому по комнате и по цене 500-1000 $ за квадрат, а если чел в одиночку приехал - ему отдельная квартира (смекаете, как выгодно разводиться). Т.е. на семью из 3-х человек -трехкомнатная, из двух - двухкомнатная. Очень по-человечески. Но если вспомнить про войну, то муж с женой и ребенком могут поселиться в двухкомнатной, а без детей - в однушке.
Так что я бы за 7-8 млрд $ уложился. Берем страховочных 4 млрд., и то 12 максимум получится.

Я даже не говорю о том, что а) цену за квадрат можно существенно спустить под такой объем строительства. Начиная от выделения земли без оплаты из бюджета. Заканчивая выбором экономичных (вменяемых) технологий строительства. б) вообще-то, можно часть оплаты в рассрочку на 50 лет с правом списания за заслуги, многодество, инвалидность и т.п.
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вірно підрахував))) - 20--40 ярдов)))))
це відкатами-розпилом?!
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а тем кто не призывал расею и путина, тем кто живет в Украине не думаете что тоже жилье нужно?
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Те кто призывал Путина сдрыснули в Расею. Токо не говори, что не знал!
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Отдайте подряд полякам,немцам,чехам,англичанам,.. ,будет раз в 10 меньше.
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Шота мне кажется, шо ровно половина этой суммы просчитана на карманы чинуш.
Ежели
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значно більше!!!
За 50% відкату "праффесора" з Вінниці та Ко навіть розгладати проект не будуть!!!
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Люди не боролись за свою землю, с теми кто у них по соседству "за стенкой" орал "Путин ввяди вайска", предпочли просто уехать куда безопаснее, а те - чьи сыновья едут на войну и погибают там - должны всех их обеспечить? В сёлах по всей Украине пустует куча домов и там куча необработанных земель бурьяном заростают. Кому не нравится - в Африке жильё значительно дешевле стоит.
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Много ребят защищали свою землю, кто то сейчас в ВСУ, другая половина в земле покоится, сепары их еще в 2014г отправили на тот свет.
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НЕ ЗВИЗДИ! НЕТ бесплатных домов в местах, где есть хоть какая-то цивилизация.
90 процентов переселенцев с детьми!
Без инфраструктуры жить и работать там нельзя!
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Ок, я могу в личку дать тебе адреса домов в сёлах у нас пососедству - куда тебя по решению сельсовета поселят бесплатно, лишь бы ты жил, сохранял дом и обрабатывал земли, например - построил теплицы, выращивал и продавл продукты, цветы или прочее?
А насчёт " с детьми"- сколько жителей из других регионов Украины погибли с начала 2014 года на Донбасе? Они ВСЕ ДЛЯ СВОИХ МАТЕРЕЙ - ДЕТИ. И теперь те - кто остался жить - должен заплатить налоги - что бы содержать тех, кто сам себя содеражать не хочет, свои землю защитить не захотел?
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Одно непонятно ....какого чёрта их должны обеспечивать жильём из наших бюджетных денег? Больше пустить не на что? Предпочту инвестиционные проекты, ремонт дорог, строительство садиков и обустройство зон отдыха. Не хватило мозгов не запустить в свои дома русский мир - пусть ждут, пока их территории освободят и звиздуют в родные пенаты.
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Уехавшие в большей части были против русского мира. Но решить проблему их жилья можно было выделением земли в селах и помощь стройматериалами. Так было бы дешевле.
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По поводу второй половины согласен.
Но не согласен по поводу первой. Те у кого были деньги так же сидят в Киеве, и ненавидят Украину. Если не верите, можете сходить в гости к моему другу, живущему на Осокорках. Лучше всего идти туда 9-го Мая. Будет возможность послушать как бухое быдло которое живет по соседству орет во все горло "За ДНР!". И таких в Киеве и других городах Украины море, спасибо домбасу.
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Поэтому я и написал большинство против русского мира, а часть за него, хоть и приехали к нам. На самом деле я тоже в Киеве с переселенцами разговариваю. Разные есть.
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Есть разные, но простите, у меня в ЖК, 30% это домбасяне.
Домбасяне живут в номральных квартирах по 120+ квадратов, машины на подземных паркингах(самый дешевый стоял около 13к баксов). И я напомню, что 20+ лет домбас нехило кормился с наших карманов. Так что извините, но я не особо рад, что я и мои родители скидывались на все это. При том, что себе не я, не мои родители не могли себе позволить такие удобства. Но вот денег на домбасян хватало...
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Согласен, что такое есть. Надо разбираться в каждом случае что и кому давать, а не в общем.
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Наче ви і вірно сказали, та за збереження майна цих переселенців несе відповідальність держава, що не змогла чи не захотіла його зберегти. І ще- серед переселенців є і ті, що боролися за Україну на Донбасі- будьте справедливою, не стрижіть усіх під один гребінець.
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Боюсь, что большинству очень понравится вариант с Саакашвили, лишили гражданство и пиздуйте куда хотите. как то так получается
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Я дуже рідко маю ту ж думку, що і більшість. Бо більшість мислить емоціями.
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Це правильно, але деякі Ваші висловлювання теж емоційні.
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70% розпиляється,на решту квартири отримають,Я БІЛЬШ НІЖ ВПЕВНЕНИЙ,ті,хто найбільше кричав :"ввіді вайска!!!"
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Те, кто кричал ВВИДИ, те поехали в паРашию!
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Нам что, 20 миллиардов туда, 20 миллиардов сюда. Миллиард - единица измерения у воров при власти...
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Из доклада ООН по Украине: "Определенное оживление экономической активности, которое наблюдалось в 2016 году, является незначительным."
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ООН. В Украине 65 процентов населения за чертой бедности. Но как то не верится глядя на автопарки, бутики, рестораны, котэджные городки..... Просто 5 процентов властных лже элиты владеют 95 процентами национальных богатств.
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Это пробный шар...ну хоть 10-15 дадут...Вот раздолье для негодяев Туки и Грымчака с подельниками.
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Треба у рашки у вигляді репарацій- більше нема в кого.
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у скакунов - готовся
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Есть куча местных семей которые нуждаются в подолнительной жилплощади. Есть куча военных которые нуждаются в квартирах. Так что мы их поставим в конейц списка теперь?

И да, как отличить ватную гниду украинофоба, от нормального человека потерявшего жилье? Напомню, что 80+% домбаса, это лохторат вити овоща и ВВХ. Или ватаны теперь первые в очереди на квартиру?
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А каким, извините, хуем, это проблема государства ?
я горбатился что б купить квартиру, плачу неебический налог на доходы, что бы "переселенцам построили жилье" ? нет уж, путин им ввел, пусть там и живут, а кто хотел, уже давно переселился, снимает\купил жилье
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Не поверишь. В Конституции написано, что ГРАЖДАНИН защищён Государством!
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За 20-40 лярдів доларів можна забезпечити житлом не лише переселенців, але й половину українських сімей.
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Ці всякі типу "Куркчі" думають як собі напи...дити декілька мільярдів тому і заявляють такі суми.
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Вот и проявляется для чего сделали это недоМинистерство....специалистов по распилу понабирали. сидят на всех ТВ эфирах и стонут о тяжкой жизни днр и лнр....
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20.000.000.000 на 1.500.000 переселенцев (или 500.000 семей) - 40.000 у.е. на семью!
При том, что квартира 1к (я семью считал из 3 человек) в Киеве в среднем новострое стоит 25000 с ремонтом, ибо можно найти и за 12-15000...
А остальные куда 15000 у.е.?
-
И все уехали в Киев, Львов, Днепр и Харьков?
А не скажем Умань, Тульчин, Желтые Воды...где 2к квартира 10000 стоит!!!

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи явно в шоколадной теме оказался!
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Тут все по классической схеме Партии регионов(которой основатель мы все знаме кто) = еще на стадии проекта хотят забрать(подрезать) 50% или 10 миллиардов!
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вы в этом правы, закончится тем что будет что то не достроено, но не будет жилье, а денег нет. Да и все это чушь, таких денег не где взять
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Тут не в том, что есть и чего нет...они могут типа у Китая кредит выписать, а те построят.\
Азиаты все дурить государство умеют и совесть их чиста...быстро назад возвраткой кинут 50%...И такой вот кредит под ГОСгаррантии постараются до выборов оформить.
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Это просто шоколадно циничный министр! Просто Персик!
Я просчитал РЫНОЧНУЮ цену готового жилья в Киеве...его как минимум будут строить 3 года и не всех же на Печерске города Киева пропишут...
Выбирут как максимум какой-то пригород типа 10 км до Борисполя...и там те квартиры в себе стоимости будут по 8.000 и не больше...при этом возьмут 40.000!

Есть ли доверие к такому министру?!
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Даже если поссчитать по минимуму то это примерно 40000$ на семью!
Трешку в спальном районе харькова в девятиэтажке сечас можно купить дешевле тридцатки. Неговоря уже о двушках, однушках, и тем более в хрущевках.(Еще попробуй продай)
Нверное это элитка в центре киева.
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В Конотопе 10000 у.е. хорошая квартира. Работать там есть где.
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я строил себе всё сам после переезда из РАБссии в Украину в 1982 году...Нахлебники блин..
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Я е.ба.шу с утра до поздней ночи, чтобы заработать на квартиру, а тут предателям собираются раздавать квартиры на халяву! Что это за совок - халявная раздача жилья? Чем мои дети хуже их?
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Вам наверное ещё и не доплачивали +300% в вашей ставке, за счет страны. Как делали Ылитным домбасянам, во времена овоща. Я вот только думаю, может парням из ВСУ, доплачивать 300% процентов к ставке, за счет домбасян...
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Неплохая "халява" для чиновников... 40 миллиардов в нищей стране...
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ПРЕДАТЕЛИ съипли в расею. В Украине родственники и семьи патриотов.
Но в твоей методичке это не написано...
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Дайте мне 40 штук долларов и я куда нибудь переселюсь. За 40 штук в любом областном городе Украины, кроме Киева, можно купить себе нехилое 2-х комнатное жильё 52 кв.м. с ремонтом.
Которые переселенцы сразу, в 2014 году уехали из ЛуганДонии в Украину, то и им нужно и квартиры давать. А которые изЛуганДонцев съебли в Кацапию, и при этом еще и кацапское гражданство попросили а Путин их Нах послал, то этих нужно не только запрет в Украину приезжать а и Нах к сволочам в кремль, к путину, шоб он им ввёл по самые помидоры.
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За 40 мільярдів доларів можна прикупити:
Для ВСУ сучасну ефективну зброю;
Розхерачити даунбаських обдроченців разом з тими шахтами;
Відбудувати й відновити заново окуповані території;
На ті гроші що залишаться, збудувати декілька заводлів і фабрик.
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товаристч Корейко,счастливый вы человек,это ж надо с таким баблом и до сих пор на Свободе.
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Классика жанра.Денех нет,но вы держитесь там...
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Идиот, у Украины таких денег и близко нет. Если презик ради миллиарда МВФ молитвы устраивает.
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Тоже мне бином Ньютона! Цитируйте им Медведа. "Денег нет но вы держитесь"!
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Китайцы построили 11 городов призраков на 1 миллион жителей каждый,в которых нет ни одного жителя. Учитель строить Небоскрёбы борьба за каждый сантиметр Украинской Земли у нас еще впереди...
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Дострокові президентьскі цієї осені, Юлін генпрокурор Шишкін садить Баригу, Кроля і їх шоблу(десь 200 тис)пройдисвітів і крадунів від влади на довічне з конфіскацією і житло та автотранспорт для військових АТО і біженців гарантований!!!!! (Один поверх - одна квартира, одна машина )
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У одному тільки маєтку довічного в'язня Охендовського можна розмістити сімей 20-30. Ну, зробити невеличку реконструкцію, ремонт.... держава допоможе
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200 тис довічних в'язнів(колишніх чиновників-корупціонерів) зможуть років за 30(середній вік життя в ув'язненні) повністю пересортувати УСІ побутові полігони в Україні!!! А це є додаткові 7(сім) відсотків плодючих земель нашої квітучої країни(у майбутньому)
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Жадность и дебилизм шоколадных будочников-барыг зашкаливает!
Чернобыльская зона отселения, решили проблему в течении 3 месяцев.
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Может для начала нужно подумать как обеспечить жильем бойцов ВСУ - тех кто реально воевал в лугандонне, и так же семьям бойцов погибших там, а потом уже можно подумать и о предателях.
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Программа есть? Или давай бабло,мы его поделим как Попандопуло....хотя и программа не гарантия
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UA sulima ivan
Дострокові президентьскі цієї осені, Юлін генпрокурор Шишкін садить Баригу
=======
А президент баба Йуля? Да,дэ Вона зараз працюэ...!!може передумала иты в прэзиденты?
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У тебе з переляку все в голові переплуталось. Тролям стеця довічного не буде. За кожен брехливий пост - один куб сміття сортувати. Ще й не безкоштовно. Будуть годувати ще й якісь грошики...
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UA sulima ivan
У тебе з переляку все в голові переплуталось. Тролям стеця довічного не буде. За кожен брехливий пост - один куб сміття сортувати. Ще й не безкоштовно. Будуть годувати ще й якісь грошики
========
О маеш,то ты Ваня вже в дыктаторы запысався? А на голови косу носыты будэш?
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Люди 3 года без жилья маются. А они все планируют. Козлы.
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40 миллиардов? Та шо он звиздит!!! На РЕШЕНИЕ, (а не на распил) нужно в десятки раз меньше!!!
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Запад уже три года предлагает под 3 процента а то и без. Главное условие-прозрачность и контроль расходования средств.
Но наших барыг контроль не устраивает, им РАСПИЛ нужен!!!
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Я знаю где взять деньги потрусить всех чиновников бывших и теперешних и олигархов и набирут все 100 милиардов.
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Скока там миллиардов МЫ за Приват заплатили???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбеспечить жильем переселенцев стоит $20-40 млрд, - первый замглавы МинВОТ Куркчи
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