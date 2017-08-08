 Спасибо за достойную и добросовестную службу! - Полторак поздравил военных связистов с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Уважаемые связисты! Искренне поздравляю с профессиональным праздником - Днем войск связи! В своей повседневной деятельности вы выполняете важнейшую задачу - соединяете опорные пункты на передовой и части в тылу, вы в прямом смысле объединяете Вооруженные Силы! Это обеспечивает непрерывное управление нашими войсками и приближает Победу.
Спасибо за достойную и добросовестную службу! С праздником!" - написал он.
Напомним, День войск связи ежегодно отмечается на Украине 8 августа согласно Указу Президента № 154/2000 от 1 февраля 2000 года. Военная связь - это неотъемлемая составляющая управления Вооруженными Силами, его техническая основа.
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Мужыки всем будущим...нынешним...и (бывших не бывает....))))...
короче крепкого вам здоровья...везения...и прочих земных благ!!!
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Кстати пушки 30 мм подойдут наши ЗТМ-2. А вот видео как ФАР сопровождает малоразмерную цель https://www.youtube.com/watch?v=a87Wcd7eqTQ
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