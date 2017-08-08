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Все про:Минобороны (5258) поздравление (644) связь (223) Полторак (902)

 Спасибо за достойную и добросовестную службу! - Полторак поздравил военных связистов с профессиональным праздником

связисты

Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил военнослужащих-связистов с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые связисты! Искренне поздравляю с профессиональным праздником - Днем войск связи! В своей повседневной деятельности вы выполняете важнейшую задачу - соединяете опорные пункты на передовой и части в тылу, вы в прямом смысле объединяете Вооруженные Силы! Это обеспечивает непрерывное управление нашими войсками и приближает Победу.

Спасибо за достойную и добросовестную службу! С праздником!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будьте проводниками только хороших новостей!", - Гройсман поздравил военнослужащих-связистов с профессиональным праздником

Напомним, День войск связи ежегодно отмечается на Украине 8 августа согласно Указу Президента № 154/2000 от 1 февраля 2000 года. Военная связь - это неотъемлемая составляющая управления Вооруженными Силами, его техническая основа.


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Поторак має привітати зв'язківців реформою військ зв'язку у війська безпілотних засобів, зв'язку та управління з формуванням нових бригад БПЛА які будуть нести бойове чергування в АТО. Нам потрібні сотні БПЛА які будуть постійно моніторити активність терористів на лінії фронту і за потреби миттєво знищувати терористів ударними безпілотниками!
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vad - Яценюк должен...- первое, второе и третье слово синагоге...
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АЛЛЬО, ОЛЬГИНО, ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ ЕЩЕ ЗРАДНЫЦЬКИЕ НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ !
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Я тоже в связи служил, мне можно пойти напиЦа?
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с праздником вас "ухи и глаза"!!!))
Мужыки всем будущим...нынешним...и (бывших не бывает....))))...
короче крепкого вам здоровья...везения...и прочих земных благ!!!
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Мдаа. Связь - это связь. А вот прикрытие для связи важно. Вот бы Искре не приобщится к разработке ФАРа типа Панциря-С!!! Вот как они смоделировали корабельный вариант.

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http://ipic.su/7yvaeN.jpg И вот здесь еще http://ipic.su/7yvaeS.jpg
Кстати пушки 30 мм подойдут наши ЗТМ-2. А вот видео как ФАР сопровождает малоразмерную цель https://www.youtube.com/watch?v=a87Wcd7eqTQ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпасибо за достойную и добросовестную службу! - Полторак поздравил военных связистов с профессиональным праздником
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