 Наемники РФ не пропустили наблюдателей в оккупированные Новоазовск и Верхнешироковское, - ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Так, 5 августа вооруженные мужчины на блокпосте к северу от оккупированного "ДНР" Новоазовска (40 км к востоку от Мариуполя) отказали патрулю СММ в доступе к городу.
6 августа трое вооруженных террористов "ДНР" отказали патрулю миссии в проезде в восточном направлении через КПВВ в с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя). Спустя несколько часов наблюдатели вернулись в тот самый КПВВ, где им разрешили проехать.
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