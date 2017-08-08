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 Наемники РФ не пропустили наблюдателей в оккупированные Новоазовск и Верхнешироковское, - ОБСЕ

обсе база попасная патруль

Специальная мониторинговая миссиия ОБСЕ в своем отчете заявила о запрете на посещение двух населенных пунктов в оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Так, 5 августа вооруженные мужчины на блокпосте к северу от оккупированного "ДНР" Новоазовска (40 км к востоку от Мариуполя) отказали патрулю СММ в доступе к городу.

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6 августа трое вооруженных террористов "ДНР" отказали патрулю миссии в проезде в восточном направлении через КПВВ в с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя). Спустя несколько часов наблюдатели вернулись в тот самый КПВВ, где им разрешили проехать.
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Де реакція Франції та Німеччини? Де додаткові санкції проти путіна та РФ? Німеччина та Франція будуть гарантувати роботу ОБСЄ чи може ОБСЄ вже пора додому? Навіщо нам нікчемні спостерігачі які зливають інформацію ворогу?
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За каждый случай недопуска наблюдателей ОБСЕ власти Украины и ЕС должны не пускать любое официальное лицо из РФ в страны ЕС, США, Канаду, Австралию. Тогда чесаться начнут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ не пропустили наблюдателей в оккупированные Новоазовск и Верхнешироковское, - ОБСЕ
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