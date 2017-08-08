EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Экономика
  7215  169
Материалы по теме:
Все про:санкции (6384) США (13182)

 Россия в ответ на санкции будет сокращать зависимость от доллара, – зам Лаврова

Россия в результате новых санкций, введенных США, ускорит усилия, направленные на уменьшение зависимости от американского доллара и системы кредитования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в опубликованном 7 августа интервью журналу "Международная жизнь" заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы усилим работу, связанную с импортозамещением, уменьшением зависимости от платежных систем США, долларом как расчетной валютой и тому подобное. Это становится жизненно необходимо", - отметил заместитель Сергея Лаврова.

По словам Рябкова, санкции не смогут достичь поставленных целей. "Россия не идет на уступки под давлением и вообще ничего не делает на заказ", - сказал зам Лаврова.

Читайте также: Европа будет противостоять любым попыткам легитимизации оккупации Крыма, - МИД Германии

Продажа нефти, газа и других сырьевых материалов во всем мире осуществляется преимущественно в долларах США, от санкций ощутимо пострадал энергетический сектор России, лишенный кредитов для реализации многих проектов.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы. Законодательство, принятое Конгрессом, имеет целью наказать Россию за военную агрессию в Украине и за возможное вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
о как, гнилая бензоколонка, которая в принципе держится на экспорте углеводородов, собирается отказаться от той валюты, в которой ей платят)))) ебан..уться))) то есть отказываются от бакса и пусть клятые капиталисты платят им боярышником, шоб тупоголовую вату было чем спаивать... не, конечно, доллары они возьмут, у них, кремлядей с хуй..лом, естесна дети есть, которым не комильфо в помойке с местным кацапским быдлом находиться, им, белой кацапской кости, реально надо своих чудовищных отпрысков во вкусное европейское ням-ням отправить, где и платить приходиться "паршивые и вонючие" доллары)))) а потом, когда в перерывах между пьянками какая-нить дочка писькова вынырнет на каком-нить судостроительном заводе в Крыму, она ж бляха "училась экономике в Европе, а не где-нить в Малом Запердылове", и эта шлюшка 19-летняя, шо в принципе ни хера не понимает в производственном цикле, будет "объяснять" инженерам со стажем, как надо управлять дохлым заводом))) она ж бляха выучила слово "пиар" на одной лекции из всех курсов, надо ж это слово конкретно употреблять везде)))) Ну хер с ним, попутала судопроизводство и судостроительное производство - это мелочи - некогда пустоголовой трубочке со сгущенкой вместо мозгов терять время на такие нюансы))) Поэтому постанова правильная: для чуреков косорылых доллары - запрет! Для своих выпердешей кремлядевских - доллары вперед на "учебу". Толку правда зеро, ну хоть среди людей нормальных чутка обобьется, и по фиг, шо без плюсов в пустую черепушку кацапскую))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Погарячились Вы, насчёт бензоколонки. Бензоколонка выдаёт бензин, а бензин, винторогие делать не умеют. Правильнее сказать-скважина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цапы ,а цапы - а когда "Березки" и "Альбатросы" откроют и садить за доллары будут - вот в чем вопрос))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро, скоро. Судя по их темпам, мы и обсосать эту-то тему толком не успеем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совок тоже уменьшал зависимость от доллара в результате доллары остались только у чиновников, барыг и счастливчиков кто имел знакомство и отношение к дипломатам и выездным за бугор. И даже в совке только за доллары можно было купить импортные магнитофоны, телевизоры и видеоапаратуру. Так что осталось на Федерашке построить магазины *Березка* и огородить их забором с охраной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новейшая история Немытой учит, что:
Ослабление зависимости от доллара
приводит к усилению зависимости от куриных окорочков...
Россия в ответ на санкции будет сокращать зависимость от доллара, – зам Лаврова - Цензор.НЕТ 5203
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аха, ну да, ну да - и первым шагом купили американских облигаций на 100 лярдов долл?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто россіян очікує не маюча аналогів гіперінфляція,з часом надходження в бюджет збільшяться (Х.Х.Путін),люди стануть поголовно мільйонерами!!!Це ж добре!!!

"А вы пиндосы,там в штатах, прадалжайте бамжевать са сваими 2000 дол/мес!!!")))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти дауны по ходу все награбленное и отправленное в американские банки будут переводить в рубли)))) кранты далларам)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
че-то вспомнилась частушка еще времен СССР: " телевізор в кожній хаті, через хату жигулі; їжте тюльку з чорним хлібом ...москалі".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапчики, готовьтесь к расстрельной статье за валютные операции, совок - так совок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зараз кацапи патріотично почнуть продавати свої кровні доляри, а хуйло їх за безцінь скуповувати. А шо? Гешефт...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Россия в ответ на санкции будет сокращать зависимость от доллара...".
Ага, "Назло бабушке сниму шапку и отморожу уши...".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во чешут!! И кто? зам Лаврова!!! И про что? А про веревки между долларом и рублем.
Россия в ответ на санкции будет сокращать зависимость от доллара, – зам Лаврова - Цензор.НЕТ 6508
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
--Эрнест Павлович Щукин решил, что самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто‑нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Рассия встаёт с кален..." Колосс встає зі зламаних глиняних колін - це щось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и правильно! Доллары росиюшке не нужны! И вообще деньги нужно запретить!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Откажутся от доллара, следующий щаг создание Г2, Московия - КНДР, СЕГ - союз епанутых государств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ті $110 лярдів що вкладені у цінні папери США спишите на не передбачені витрати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
верной дорогой идете товагищи! и евро не забудьте! трахайте себя и дальше! следующий шаг - расстрел валютчиков.

Ща баксы у них в валютках закончаться просто сами собой, после таких заявлений, а Завтра ждем курс бакса 200 в мокшевских биржах и валютках!!!

маладца! )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
C голоду сдохнут, но целовать жопу пуйла не перестанут - рабы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
провидение кацапам подсказывает выход...шоб вы здохли падлы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
правильно!диким мавпам долар нідочого - можна от гавном розраховуватись - "валюти" такої в досталь - 86% приблизно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расиююшка я за вас спокоен курс взят идиальный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не понимаю - кто-нить следит за бредом этих умников? ну хоть кто-то? ну подсказывайте им, что говорить. Нельзя же пургу откровенную пороть. Это ж.... можно от хлеба отказаться, а от доллара - нет, многие пробовали, не вышло.
Простая схема - детская - торговля нефтью будет за что? Рублями будут брать... так весь мир только возрадуется. Или перейдут на тугрики? Сколько было кипеша про юань... и что?
Неееее, кацапоиды, вы привязаны к зелёному намертво, это каждая ваша скрепная старуха знает и держит их в подушке. двуличные суки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После такой заявы значит с долларом в Рашке будет дефицит!
Крепитесь росиянчики, все будет рубли!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кады в кармане вошь на аркане,тады с жиру не бесятся! Надобно сокращать! Енто ,как с мясом: нет средств-даешь салат из одуванчиков! Очень полезно для организма!
 показать весь комментарий
Ответить
 
косабы))))вы услышали???
бегом сдавайте доллары и проклятые евры ПУЙЛУ!!!!
Он с ними будет бороться и днем и ночью!!!
Пока не одолеет эту хворь пиндоскую))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они видимо получают удовольтвие! Их изнасиловали, а им понравилось. Они купили вибраторы и давай себя дотрахивать до смерти!
Как на Дерибасовской, угол Ришельевской
В восемь часов вечера разнеслася весть:
Как у нашей бабушки, у бабушки-старушки,
Шестеро налётчиков отобрали честь.
Припев:
Оц-тоц первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по ходу бояри и сцарь говотят АЛЕНЕЙ к тому шо на Рабсосии туалетной бумага станет больше))))
НУ ВЫ ЭТО....ТО ЕСТЬ ТО....ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот туалетная бумага-то и пропадет первой. Совок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Газпром успешно выполняет курс на отказ от доллара: уменьшил прибыль за первое полугодие 2017г аж на 90%, в тех самых зелёных бумажках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Колись вже таке було і на превеликий жаль ми з ним теж там були,але зараз на щастя ми на різних берегах і будем разом "загнивать" з Європою та Америкою. Яке щастя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отличная схема избавления Рашки от доллара - купить санкционных продуктов и раздавить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия в ответ на санкции будет сокращать зависимость от доллара, - зам Лаврова

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первым избавляться от зависимости доллара будет Путин.
Он снимет со счетов в США свои 200 млрд. долларов, конвертирует их в рубли и разместит в банках росии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вопрос: А где он их конвертировать будет? В рашку доллар - ни-ни. А за бугром столько и рублей-то нет, поди. Ну, если только за 100 баксов получит 1 копейку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть коммерческие, в том числе и международные банки.
И кто Вам сказал, что в рашку "ни-ни"?
Лавров сказал о сокращении зависимости, а не о запрете доллара.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Козломордые готовьтесь, скоро Хуйло
вернет вам расстрельную статью за доллар...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все логично...а то народ уже на измене,вот-вот спросит
-а где наши бакси из тех фондов?

а тут хуйло им честно иоткровенно в ответ
-а нету,мы их отменили,эти сраные доллары.
все ж тока на пользу
 показать весь комментарий
Ответить
 
короче подготовка к отжиму наличных долларов у населения - "пиндосам на зло!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну все логично и закономерно. Запретите обменники валютные, запретите работу межбанковской валютной биржи, запретите ввоз в страну валюты, запретите перечисление валюты через международные платежные системы, валютные вклады населения в банках переведите в рубли и т.д. и т.п. И после этого можете радостно вопить: СССР вернулся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эксперимент начали с Крыма. Там банков нет c 2014 года, баксы менять негде. Потом баксы закончатся в Лугандонии, потом Кадыр-хана начнут на баксы кидать, платить рублями по курсу 300. Потом в рассеи начнутся много-много разных Ато и Кто, и от рассеи останется одна московия, которой баксы уже не будут нужны : А во многих ее бывших рэспубликах основной валютой станет ЮАНЬ. ))))

Вообще, рубль это часть гривни, если кто не знал. Гривню рубили на части в свое время, и так расплачивались кусочками. Отсюда и слово - рубль(рубленная гривня). Так что не уверен, что в Московии и рубль останется ))) станет выгодней гривней расплачиваться ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
зам Лаврова - не совсем понятная личность. Это кентавр, что ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В общем понятно...кто сейчас в паРаше не купит бакс по 60...тот купит его через месяц по 120....
И как там поживает сидящий в рублях идиот варламов...который продал все свои баксы по 30..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а действительно. способ поддержать некоторые время курс доляра в рамках приличия. типа, население ломанётся менять нажитые непосильным трудом зелёные бамашки на фубли. вырастет спрос и цена на фубль, и, соответственно, вырастет предложение и упадёт цена на долляр. банк выкупит подешевевший долляр, чтобы рассчитаться с осенними кредитами.

ну а дальше шо?! рассчитывают на снятие санкций?!
 показать весь комментарий
Ответить
 

Шото мне каэтца, что после таких заявлений через некоторое время в хуйлостанских обменках валюта просто исчезнет, а сами обменки день и ночь будут штурмовать очереди спохватившихся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Товарищи! Храните рубли в северокорейских вонах!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже,у коняки вообще взрыв мозга произошёл...Как же члены их семей и они сами будут жить?Не для того же они вытащили в оффшоры миллиарды долларов,ограбив не только полупьяное население,но черпанув не по-детски нефте-газо-лесорессурсов,чтобы эти доллары в российской тайге палить в кострах для чая?Они же давно себе раскупили недвижимости в клятой Америке и Европе,повпихивали своих балбесов в престижные западные ВУЗы...Не для того же,чтобы доживать на рублях в подмосковных дачах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сжечь все нескрепные зеленые бумажки!В печь их!
Разбить все айфоны,а бывших пользователей надкушенных яблок на Соловки,в Сибирь,на Д.В!
Трепещи Америга!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если кацапам карлик скажет , что их зелёный свёрток , который лежит в шкафу на всякий пожарный нужно сжечь , то кацапы так и сделают .. поверьте !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И отменить указом Путина доллар, как явление, чтобы все буржуи дрожали!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ахтунг, ахтунг! Конец Европе! Фрау Меркель, где ты возьмешь столько деревянных рубелей чтобы расплатиться за российский газ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
и перейдет на тугрики? а как быть с теми миллиардами которые вы натырили и держите за границей?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссия в ответ на санкции будет сокращать зависимость от доллара, – зам Лаврова
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти