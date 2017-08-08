 Россия в ответ на санкции будет сокращать зависимость от доллара, – зам Лаврова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в опубликованном 7 августа интервью журналу "Международная жизнь" заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы усилим работу, связанную с импортозамещением, уменьшением зависимости от платежных систем США, долларом как расчетной валютой и тому подобное. Это становится жизненно необходимо", - отметил заместитель Сергея Лаврова.
По словам Рябкова, санкции не смогут достичь поставленных целей. "Россия не идет на уступки под давлением и вообще ничего не делает на заказ", - сказал зам Лаврова.
Продажа нефти, газа и других сырьевых материалов во всем мире осуществляется преимущественно в долларах США, от санкций ощутимо пострадал энергетический сектор России, лишенный кредитов для реализации многих проектов.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы. Законодательство, принятое Конгрессом, имеет целью наказать Россию за военную агрессию в Украине и за возможное вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США.
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Ослабление зависимости от доллара
приводит к усилению зависимости от куриных окорочков...
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"А вы пиндосы,там в штатах, прадалжайте бамжевать са сваими 2000 дол/мес!!!")))
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Ага, "Назло бабушке сниму шапку и отморожу уши...".
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Ща баксы у них в валютках закончаться просто сами собой, после таких заявлений, а Завтра ждем курс бакса 200 в мокшевских биржах и валютках!!!
маладца! )))
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Простая схема - детская - торговля нефтью будет за что? Рублями будут брать... так весь мир только возрадуется. Или перейдут на тугрики? Сколько было кипеша про юань... и что?
Неееее, кацапоиды, вы привязаны к зелёному намертво, это каждая ваша скрепная старуха знает и держит их в подушке. двуличные суки.
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Крепитесь росиянчики, все будет рубли!
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бегом сдавайте доллары и проклятые евры ПУЙЛУ!!!!
Он с ними будет бороться и днем и ночью!!!
Пока не одолеет эту хворь пиндоскую))))
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Как на Дерибасовской, угол Ришельевской
В восемь часов вечера разнеслася весть:
Как у нашей бабушки, у бабушки-старушки,
Шестеро налётчиков отобрали честь.
Припев:
Оц-тоц первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт.
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НУ ВЫ ЭТО....ТО ЕСТЬ ТО....ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ))))
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Первым избавляться от зависимости доллара будет Путин.
Он снимет со счетов в США свои 200 млрд. долларов, конвертирует их в рубли и разместит в банках росии.
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И кто Вам сказал, что в рашку "ни-ни"?
Лавров сказал о сокращении зависимости, а не о запрете доллара.
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вернет вам расстрельную статью за доллар...
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-а где наши бакси из тех фондов?
а тут хуйло им честно иоткровенно в ответ
-а нету,мы их отменили,эти сраные доллары.
все ж тока на пользу
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Вообще, рубль это часть гривни, если кто не знал. Гривню рубили на части в свое время, и так расплачивались кусочками. Отсюда и слово - рубль(рубленная гривня). Так что не уверен, что в Московии и рубль останется ))) станет выгодней гривней расплачиваться ))
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И как там поживает сидящий в рублях идиот варламов...который продал все свои баксы по 30..??
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ну а дальше шо?! рассчитывают на снятие санкций?!
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Шото мне каэтца, что после таких заявлений через некоторое время в хуйлостанских обменках валюта просто исчезнет, а сами обменки день и ночь будут штурмовать очереди спохватившихся...
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Разбить все айфоны,а бывших пользователей надкушенных яблок на Соловки,в Сибирь,на Д.В!
Трепещи Америга!
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