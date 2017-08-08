 Снижать портовые сборы в Украине необходимо уже в этом году, - глава "Укрметаллургпрома"

Если для этого следует принять методику, то нужно ускорять все вопросы согласования, чтобы выйти на ее принятия в октябре этого года, считает глава Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет uaprom.info.
"На прошлой неделе в рамках работы профильных комитетов Американской торговой палаты состоялись два совещания по связанным и очень важным темам для ГМК и всей экономики Украины. На первом обсуждалась необходимость внесения изменений в стратегию развития морских портов Украины, на втором рассматривалось соответствие соприкасающейся инфраструктуры портов и железнодорожной и автодорожной инфраструктуры", - написал он в своей колонке на сайте Ассоциации.
По его словам, грузы ГМК составляют более 40% от всех грузов перевозимых по железной дороге и перегружаемых в портах. "Для нас эффективная работа железной дороги и портов является жизненно важной. К сожалению, последние годы наша инфраструктура является сдерживающим фактором развития как ГМК, так и всей промышленности", - посетовал он.
А.Каленков также отметил необходимость принятия стратегии развития портов, поскольку она поможет принимать, в том числе, правильные инвестиционные решения в зависимости от прогнозируемых грузопотоков и специализации портов, тем более важно, чтобы эта стратегия стала составной частью общей транспортной стратегии Украины.
"Но важно при этом понимать и источники финансирования этих проектов. Сейчас портовые сборы в Украине более чем в три раза выше, чем в портах конкурентах. Это делает порты Украины и АМПУ (Администрация морских портов Украины) супер прибыльными организациями. При этом большая часть поступлений, 56% по словам руководителя АМПУ, выкачивается в бюджет Украины, и не доходит до инвестиций в развитие самих портов", - подчеркнул глава "Укрметаллургпрома".
В таких условиях, считает А.Каленков, правильной государственной политикой было бы приведение ставок портовых сборов до конкурентоспособного уровня с одновременным прекращением выкачивания денег из портов. Это даст возможность увеличить грузопотоки, как экспортные, так и транзитные, развивать порты, чтобы обслуживать эти потоки. В конечном итоге это увеличит поступления в бюджет.
"При этом решение об уменьшении ставок портовых сборов до конкурентоспособного уровня обсуждается уже не первый год. Сейчас готовиться методика расчета портовых сборов, где предполагается на 30-40% понижение ставок. Это хороший шаг в нужном направлении, но привязка понижения ставок к методике только затягивает процесс. Согласно заявлениям специалистов, которые готовят методику, она может быть принята не ранее января-февраля следующего года, новые ставки могут быть введены в лучшем случае в конце 2018 - начале 2019 года, нас это никоем образом не устраивает", - констатирует он.
"Понижением ставок необходимо уже в этом году. Если для этого нужно принять методику, нужно ускорять все вопросы согласования, чтобы выйти на ее принятия в октябре этого года. Это позволит привести стоимость судозахода в порты Украины до среднемирового уровня (около $1/т), что крайне положительно скажется на динамике развития украинских экспортоориентированных отраслей в целом и припортовых промышленных зон в частности", - подчеркнул А.Каленков.
Напомним, что в июне т.г. заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что снижение портовых сборов в Украине может произойти с 1 января 2018 года.
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