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 Политика Украины
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Все про:порт (270) ставки (15) АМПУ (5) Укрметаллургпром (3)

 Снижать портовые сборы в Украине необходимо уже в этом году, - глава "Укрметаллургпрома"

александр каленков

Снижать ставки портовых сборов в Украине необходимо уже в этом году.

Если для этого следует принять методику, то нужно ускорять все вопросы согласования, чтобы выйти на ее принятия в октябре этого года, считает глава Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет uaprom.info.

"На прошлой неделе в рамках работы профильных комитетов Американской торговой палаты состоялись два совещания по связанным и очень важным темам для ГМК и всей экономики Украины. На первом обсуждалась необходимость внесения изменений в стратегию развития морских портов Украины, на втором рассматривалось соответствие соприкасающейся инфраструктуры портов и железнодорожной и автодорожной инфраструктуры", - написал он в своей колонке на сайте Ассоциации.

По его словам, грузы ГМК составляют более 40% от всех грузов перевозимых по железной дороге и перегружаемых в портах. "Для нас эффективная работа железной дороги и портов является жизненно важной. К сожалению, последние годы наша инфраструктура является сдерживающим фактором развития как ГМК, так и всей промышленности", - посетовал он.

А.Каленков также отметил необходимость принятия стратегии развития портов, поскольку она поможет принимать, в том числе, правильные инвестиционные решения в зависимости от прогнозируемых грузопотоков и специализации портов, тем более важно, чтобы эта стратегия стала составной частью общей транспортной стратегии Украины.

"Но важно при этом понимать и источники финансирования этих проектов. Сейчас портовые сборы в Украине более чем в три раза выше, чем в портах конкурентах. Это делает порты Украины и АМПУ (Администрация морских портов Украины) супер прибыльными организациями. При этом большая часть поступлений, 56% по словам руководителя АМПУ, выкачивается в бюджет Украины, и не доходит до инвестиций в развитие самих портов", - подчеркнул глава "Укрметаллургпрома".

В таких условиях, считает А.Каленков, правильной государственной политикой было бы приведение ставок портовых сборов до конкурентоспособного уровня с одновременным прекращением выкачивания денег из портов. Это даст возможность увеличить грузопотоки, как экспортные, так и транзитные, развивать порты, чтобы обслуживать эти потоки. В конечном итоге это увеличит поступления в бюджет.

"При этом решение об уменьшении ставок портовых сборов до конкурентоспособного уровня обсуждается уже не первый год. Сейчас готовиться методика расчета портовых сборов, где предполагается на 30-40% понижение ставок. Это хороший шаг в нужном направлении, но привязка понижения ставок к методике только затягивает процесс. Согласно заявлениям специалистов, которые готовят методику, она может быть принята не ранее января-февраля следующего года, новые ставки могут быть введены в лучшем случае в конце 2018 - начале 2019 года, нас это никоем образом не устраивает", - констатирует он.

"Понижением ставок необходимо уже в этом году. Если для этого нужно принять методику, нужно ускорять все вопросы согласования, чтобы выйти на ее принятия в октябре этого года. Это позволит привести стоимость судозахода в порты Украины до среднемирового уровня (около $1/т), что крайне положительно скажется на динамике развития украинских экспортоориентированных отраслей в целом и припортовых промышленных зон в частности", - подчеркнул А.Каленков.

Напомним, что в июне т.г. заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что снижение портовых сборов в Украине может произойти с 1 января 2018 года.
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Сначала НАБУ надо очиститЬ порты от присосавшиеся коррупционеров И ВЕРНУТЬ ПОРТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Это национальные стратегические предприятия.
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Потрібно негайно конфіскувати металургійні комбінати у їх кримінальних власників і продати їх європейським та американським металургійним компаніям в яких є гроші і технології щоб вивести збиткові металургійні комбінати на прибутковий рівень. Нашим металургам яйця заважають танцювати, то їм не підходять високі ціни Укрзалізниці, які в 3,5 рази менші за європейські, то їм не підходять міжнародні ціни в портах, то їм не підходить що металобрухт вільно експортується з України і вводять обмеження на експорт, щоб меткомбінати зкуповували металобрухт за копійки та за готівку, потім вивозили метал, отримували відшкодування ПДВ на десятки мільярдів гривень, а валюту приховували в офшорах! Весь цей бардак потрібно припинити, бо кримінал паразитує на металургійній галузі і вбиває її! Ми вже не виробляємо навіть броні для танків, бо олігархи не хочуть робити якісний метал, вони переплавляють металобрухт на сляби, вивозять сляби в Туреччину і там продають по бросовим цінам і вже дійшло до того що Туреччина ввела антидемпінгові мита на український метал! Тобто бізнес криміналу на металі зводиться до виплавки говнометалу і отримання відшкодування ПДВ за експорт металевого лайна! Такий бізнес нам не потрібен! Держава має сформувати своє відношення до цього бардаку і має підняти ціни на вантажні послуги Укрзалізниці до рівня європейських, щоб кримінальні виробники говнометалу збанкрутіли і продали свої заводи європейським та американським компаніям, які будуть виробляти якісну продукцію в Україні! Жодних зменшень портових зборів для меткомбінатів не може бути! Зараз ціни на метал та сталь рекордно високі, то з якого дива держава має зменшувати портові збори і втрачати прибутки? Якщо влада свінобариг буде й надалі загравати з кримінальними власниками меткомбінатів, то сядуть разом і на довічне!
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Надо, необходимо... Це і я можу так балаболити. А хто це робитиме?
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Ахметка и другие олигофрены требует снижать портовые сборы. А х*** вам не хотите? Почему для народа никто ничего и никакие налоги и поборы не снижает а олигофренам нужно обеспечить гешефт...
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Я, хоть и моряк, ни разу не слышал жалобы, от своих контор, о ставках портовых сборов. Но!!! Сколько я слышал о ставках и количестве наших портовых поборов! Так вот это- мало кто столько слышал. А вот сейчас- не слышу я, от товарища, что их бы надо отменинь!
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ще в дупу ахметова цілувати за те що він так вправно країну грабує
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все що робиться в Україні в металургії та енеергетиці, та подається як благі наміри _ є маніпуляція , все йде в кишені Ахметова та інших олігархів
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не, не поможет. как минимум: менять / сажать всех капитанов портов и расстреливать всех таможенников.
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странно. В порту он хочет конкурентноспособные цены, а на ЖД никак. Пищит только.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнижать портовые сборы в Украине необходимо уже в этом году, - глава "Укрметаллургпрома"
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