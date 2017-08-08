 В Украине зарегистрированы 1 586 439 переселенцев, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Так, по состоянию на 7 августа 2017 г. по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций учтены 1 586 439 переселенцев или 1 275 798 семей с Донбасса и Крыма.
Сообщается также, что по состоянию на 7 августа 2017 г. получателям помощи профинансировано 1 683 333 тыс. гривен.
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Голодающая Украина. Львовская область. Ни озверевших пенсионеров в загоне, жрущих с лопат, ни криков, ни давок. Россиянин не поймёт.
а коменты...коменты...цимус
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