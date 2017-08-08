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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кабмин (10436) финансирование (1262) Министерство социальной политики (501) переселенцы (229)

 В Украине зарегистрированы 1 586 439 переселенцев, - Минсоцполитики

переселенцы

В настоящее время, по данным Минсоцполитики Украины, на учет взяты 1 586 439 переселенцев из оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, по состоянию на 7 августа 2017 г. по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций учтены 1 586 439 переселенцев или 1 275 798 семей с Донбасса и Крыма.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержаны двое переселенцев-информаторов наемников РФ на Донетчине, - СБУ. ВИДЕО

Сообщается также, что по состоянию на 7 августа 2017 г. получателям помощи профинансировано 1 683 333 тыс. гривен.

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Страна идиотов, наводненая липовыми "переселенцами"...и за этот бардак мне предлагают заплатить??
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Ну это двойственно. Ещё не маловажно кто подсчитывает....Вот охреневского с шоблой клинтов Чёрной книги рыгов и не меняют. Такие слуги пришлись ко двору новому Хозяину Банковой.
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предлагаю не считать переселенцами переехавших восточнее тернопольскольсой области
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А сколько среди них, мужчин призывного возраста? Пусть сразу возвращаются и служат в АТО. У них дома, с их молчаливого согласия(а может и при активной поддержке) всё и началось - вот пусть и искупают.
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Ага, регулярно вижу этих"беженцев" на люксавто возле нового жилого комплекса, в ближейших спермркетах на паковке. в развлекательных комплексах...., лет по 25-40 с детишками и тёлками ватными. Как позвать войну на Донбасс так могли, а малую Родину защитить. оккупанта нах выгнать так как то не очень. мерзота........
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1 586 439 переселенців або 1 275 798 сімей із Донбасу й Криму. Ну семья это минимум 2 человека.
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Александр Тверской‏ @TverskoyAA

Голодающая Украина. Львовская область. Ни озверевших пенсионеров в загоне, жрущих с лопат, ни криков, ни давок. Россиянин не поймёт.

а коменты...коменты...цимус
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С каждым месяцем их количество будет увеличиватьчя,а вы будете их содержать.Они нперехотели руський мир
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине зарегистрированы 1 586 439 переселенцев, - Минсоцполитики
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