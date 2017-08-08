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 Экономика, За рубежом
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Все про:Газпром (2660) Россия (71775) убытки (165)

 Чистая прибыль "Газпрома" за полгода упала почти на 90%

газпром

За первое полугодие 2017 года чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухучета обвалилась до 17,4 млрд рублей по сравнению с 194,417 млрд рублей за январь-июнь 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе материалов "Газпрома".

Из этих данных также следует, что во втором квартале 2017 года у "Газпрома" был убыток в 90 млрд рублей, тогда как за апрель-июнь 2016 года головная компания заработала символическую прибыль - 7,2 млрд рублей.

По данным издания, финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная компанией переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит и себестоимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не импортирует газ из России уже 600 дней

Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности ПАО ожидается только через неделю.

Но уже сейчас опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 30 июня 2017 года - 10,241 трлн рублей после 10,522 трлн рублей на 31 марта 2017 года, т.е. за последний квартал она сократилась на 281 млрд рублей.

Величина прироста стоимости активов за квартал (для второго квартала применяется поправка на 190 млрд рублей - обязательство по выплате дивидендов) точно соответствует размеру чистой прибыли (в данном случае убытка) за квартал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража - потеряет активы за границей, - "Нафтогаз"
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не, эти мрази оставят нас в покое только когда будут жрать гуманитарку как в 90. А этот момент все ближе и ближе...
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сцука вова хуйлишко, нах твой газ, тут через пару лет будут работать установки холодного синтеза. Газ можешь свой просто сжигать, а лучше не добывай его.
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ЇМ ТРЕБА ТЕПЕР ЯК В УКРАЇНІ ТАРИФИ ЗБІЛЬШИТИ ,ЩОБ ОЛІГАРХИ ЗОСТАВАЛИСЯ В ШОКОЛАДІ
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Искандеры не ржут и жалуются на "хамские" санкции.
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Ну а кто говорил, что Крым дешевый ??!! За все надо платить и за Донбасс тоже =)
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падіння цін на нафту не має відношення до санкцій. І Слава Богу, інакше б ойропейські ліберасти давно б хуйла з цієї ями витягли.
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И как эти кремлядские олигархи ещё не воплотили в жизнь хорошую расейскую традицию Царейбийства ?!
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Когда то в Афганистане спецназ применил подушки , мне один человек рассказывал
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Тараки задушили подушкой люди Амина, а советский спецназ изрешетил во дворце самого Амина с семьёй , обслугу и роту афганской охраны в придачу . Ковры всплывали в лужах крови, тяжело было ходить, говорят...И законным президентом Афганистана стал Бабрак Кармаль, доставленный из Москвы. Не то, что в Киеве хунта утворила с "лигитимным" .
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Ну удачи вам и хорошего настроения ))) Денег нет , но вы держитесь ...
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Не бзди, будут ещё весёлые новости до конца дня, только полдень!
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А владелец кто ? Судя по недавней регистрации выходец из совка, т к регистрация спланирована как раз под Украину. Везде в мире и без них все схвачено. Может петро- форс?
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Ага...еще в 2012-м году...кто то в Швейцарии создал машину времени..и заглянул в 2017-й год...посмотрел что и как...и создал фирму специально под Украину....
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"Народное достояние" переходит в стадию нестояния...
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Если бы не заправка газовых зажигалок и - им бы вообще песец.
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Это ещё американцы не начали торговать газам в Европе .....то ли ещё будет !
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ПОЗОР РОССИЯНАМ, ЧТО ОНИ ЕЩЁ ПУТИНА ТЕРПЯТ !!!
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Жалко смотреть, что без единого выстрела американцы делают с РФ. Никакого сопротивления, никаких ответных мер, просто избивают РФ. Вместо ответных мер, Путин чтобы как-то поднять собственный авторитет, ездит на лошади, кормит россиян с лопаты. РФ трещит по швам, скоро развалится.
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Ну развалится скоро вряд ли.... а вот то, что душат мягкой подушкой и тёплым пледом - таки да, а ответить и рады бы, а чем? начать наступление на Киев? так тут уже такая фигня, что могут скопом ответить, а к этому кацап не готов, придётся много чего объяснять ватникам. Вдруг начнут роптать, с них станется.
А что ещё - Сирию ещё раз накрыть, Воронеж бомбануть? Нечем крыть вЯликим, нечем. Просто - нечем, тупик. Поражаюсь уму и прозорливости буржуев. Тихо, без шума и пыли - дохнуть не дали, и умывайтесь своими ракетами с головками. Есть подозрение, что американцы в курсе о состоянии таких грозных вооружений. Думается, что шойгу генерал без яиц.
Вот за что спасибо Пороху - за то, что сумел натравить всех на рашу, тут он молодца.
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"Вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро. Ипполит Матвеевич сносил удары молча. Со стороны это было похоже, что сын разговаривает с пожилым отцом, а тот не в меру часто кивает. А вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, сказал Остап в последний раз ударив. Всё, теперь пошел вон!
Ильф и Петров. "12стульев"
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Доторговались

Поехали отец с сыном
На ярмарку торговать.
Сын отцу предлагает:
- Вы, отец, торгуйте,
А я сдачи давать буду.
Не прошло и часа,
Сын закричал:
- Хватит, отец, торговать!
- Почему?- отец спрашивает.
- Так уже нечем давать сдачи.
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Во как обидно русакам...А онЕ полагали,что этим газовым шантажём полмира,как минумум,положать на лопатки (читай-под себя),а тут вот такой казус-оказывается Рассеюшка,по рассеяности наверное,забыла,что кроме неё на планете есть государства.Причём немало-газодобываюших...Шантаж не получился.Дышите,кацапчики своим газом и купайтесь в своей нефти.Мы вот выгоним шоколадных олигархов из власти,возьмём "за больно" наших задолжавших государству олигархов,отодвинем лоббистов продажи российского газа у нас и сами вполне-вполне обойдёмся без российских энергорессурсов-своих вдоволь,но их,по указке Кремля,не разрабатывали и не развивали.
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дебілоід Хуйлушка придумав схему за якою можна швидко здихатися грошенят, при тому начхати на своє бидло, своя ж кишеня скудєєт
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Мухлюют россиянские властители. Хотят показать своему народцу, что все деньги сьели санкции. А на самом деле все ушло на войну и дорогие виллы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЧистая прибыль "Газпрома" за полгода упала почти на 90%
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