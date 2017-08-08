 Чистая прибыль "Газпрома" за полгода упала почти на 90%

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе материалов "Газпрома".
Из этих данных также следует, что во втором квартале 2017 года у "Газпрома" был убыток в 90 млрд рублей, тогда как за апрель-июнь 2016 года головная компания заработала символическую прибыль - 7,2 млрд рублей.
По данным издания, финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная компанией переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит и себестоимости.
Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности ПАО ожидается только через неделю.
Но уже сейчас опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 30 июня 2017 года - 10,241 трлн рублей после 10,522 трлн рублей на 31 марта 2017 года, т.е. за последний квартал она сократилась на 281 млрд рублей.
Величина прироста стоимости активов за квартал (для второго квартала применяется поправка на 190 млрд рублей - обязательство по выплате дивидендов) точно соответствует размеру чистой прибыли (в данном случае убытка) за квартал.
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А что ещё - Сирию ещё раз накрыть, Воронеж бомбануть? Нечем крыть вЯликим, нечем. Просто - нечем, тупик. Поражаюсь уму и прозорливости буржуев. Тихо, без шума и пыли - дохнуть не дали, и умывайтесь своими ракетами с головками. Есть подозрение, что американцы в курсе о состоянии таких грозных вооружений. Думается, что шойгу генерал без яиц.
Вот за что спасибо Пороху - за то, что сумел натравить всех на рашу, тут он молодца.
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Ильф и Петров. "12стульев"
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Поехали отец с сыном
На ярмарку торговать.
Сын отцу предлагает:
- Вы, отец, торгуйте,
А я сдачи давать буду.
Не прошло и часа,
Сын закричал:
- Хватит, отец, торговать!
- Почему?- отец спрашивает.
- Так уже нечем давать сдачи.
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