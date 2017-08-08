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 ГПУ вызывает первого замглавы МВД Ярового на допрос по делу о трагедии 2 мая в Одессе

мвд яровой

Яровой на момент трагедии 2 мая 2014 года в Одессе был замглавы МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"Гражданин Яровой Сергей Анатольевич, который по состоянию на 02.05.2014 занимал должность заместителя Министра внутренних дел Украины в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 11 ч 00 мин 8 августа 2017 г. к старшему следователю по особо важным делам третьего следственного отдела управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины старшего советника юстиции Зиньковского И.П. в кабинет № 122 (тел.044-200-71-91) по адресу: 04070, г.. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. №122 для проведения допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014160000000186 от 02.05.2014 г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 135 УК Украины", - говорится в обнародованной ГПУ повестке.

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Отметим, речь идет о деле возбужденном по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области во время массовых беспорядков в г.. Одессе 2 мая 2014 года, а также превышение служебных полномочий должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области, в результате чего из изолятора временного содержания 04.05.2014 г. были незаконно освобождены 63 человека, из числа участников массовых беспорядков.
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а тем в ременнеи в Великой и Духовной Россиюшке
Насильник укусил жертву в Песочном
http://konkretno.ru/2017/08/08/nasilnik-ukusil-zhertvu-v-pesochnom.html
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