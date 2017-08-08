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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (575) Луганщина (4102) НАТО (5672) опрос (1559) социология (344) Донецкая область (4558) Евросоюз (12078)

 30% жителей Донецкой области - сторонники вступления Украины в НАТО, 32% - в ЕС, - Жебривский

жебривский

Несмотря на это, еще есть часть местных жителей, которые верят в пользу от военного союза с Россией и бывшими странами СНГ.

30% жителей Донецкой области - сторонники вступления Украины в НАТО. Это втрое больше, чем в Луганской области, где за это выступает 10% населения. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, ссылаясь на результаты опроса, Жебривский говорит, что 32% населения Донецкой области поддерживают вступление Украины в ЕС. Для сравнения, в Луганской области этот показатель равен 14%. Более того, почти каждый третий житель Донетчины (29%) положительно воспринимает идею введения визового режима с Россией. На Луганщине, соответственно, - 10%.

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"Такие цифры наглядно иллюстрируют тот прогресс, который сделала Донетчина в нахождении своей проевропейской сущности", - отметил председатель Донецкой ВГА.

Вместе с тем он считает, что на этом останавливаться не стоит. "Поскольку полученные результаты опроса свидетельствуют, что 81% жителей Донбасса никогда не бывали в странах Европейского Союза (тех, кто хоть раз бывал в ЕС, в Донецкой области не больше, чем в Луганской - 24% и 15% соответственно). А значительное количество людей - 17% в Луганской и 16% в Донецкой областях - до сих пор верят в то, что какие-то военные союзы с Россией и бывшими странами СНГ могут гарантировать безопасность Украине", - отмечает Жебривский.

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Он добавляет: "Я и моя команда работаем над тем, чтобы дать людям возможность стать богатыми и самодостаточными, чтобы они могли путешествовать, чтобы собственными глазами могли увидеть, какой большой мир, как живут люди и куда стоит двигаться Украине. Программа "Український донецький куркуль", которую мы внедряем, - одна из основных. Создание класса состоятельных людей, способных взять ответственность за свою жизнь в свои руки - первоочередная задача и одновременно - наша стратегическая цель. Свободный, самодостаточный человек ни своим достоинством, ни страной не будет торговать, ига - ни братского, ни враждебного - накинуть себе на шею не даст".
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Может кто встретит этих жителей донецка,приехавших за пенсией,не проходите мимо,обратите внимания на концовку
https://youtu.be/SebawWWo4Mg
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Garsia UA - конченные ублюдки...Какие нахер там опросы? Опрос должен быть один - скажи на камеру путин ху-ло..., отказался? поражение в правах... Точка...
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Скажут. Не сомневайтесь. И вышиванки оденут, хоть и с отвращением.
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мечту колбасы по 2.20 победить сложно, даже безвизу
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При тогдашней зарплате 3 руб. в день можно им ето устроить.
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Хотят и в ЕС, и в Европу, и в НАТО, и в Росиию...Куда только не хотят.... Полный пипец - а за что их должны туда пускать?????
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Да ты шо, и что дальше? Вас в НАТО возьмут тогда, когда офицеры и контрактники будут жить в человеческих условиях и получать за свой тяжелый труд денежное содержание как в НАТО...
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цивилизация для советского быдла противопоказана.Читайте Тезисы чЛенина
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Современной молодёжи надо в ВУЗах обязательно читать работу чЛенина " Военная программа ПРОЛЕТАЙрятской революции". там черным по белому расписано подробнейше, всё СКОТСТВО СОВКА и полного рюсскага ДЕБИЛИЗМА... ..
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Каждая лягушка своё болото хвалит) Или занизил данные по Луганской области, или завысил по Донецкой. Второй вариант более вероятен)
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Нам надо подождать что бы лугандонцы 100% захотели в НАТО и Ес?
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Украина в орбиту России надлежитЪ. И только там у ей будущее есть.
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членство в ЕС без вступления в НАТО не бывает....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины30% жителей Донецкой области - сторонники вступления Украины в НАТО, 32% - в ЕС, - Жебривский
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