 30% жителей Донецкой области - сторонники вступления Украины в НАТО, 32% - в ЕС, - Жебривский

30% жителей Донецкой области - сторонники вступления Украины в НАТО. Это втрое больше, чем в Луганской области, где за это выступает 10% населения. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, ссылаясь на результаты опроса, Жебривский говорит, что 32% населения Донецкой области поддерживают вступление Украины в ЕС. Для сравнения, в Луганской области этот показатель равен 14%. Более того, почти каждый третий житель Донетчины (29%) положительно воспринимает идею введения визового режима с Россией. На Луганщине, соответственно, - 10%.
"Такие цифры наглядно иллюстрируют тот прогресс, который сделала Донетчина в нахождении своей проевропейской сущности", - отметил председатель Донецкой ВГА.
Вместе с тем он считает, что на этом останавливаться не стоит. "Поскольку полученные результаты опроса свидетельствуют, что 81% жителей Донбасса никогда не бывали в странах Европейского Союза (тех, кто хоть раз бывал в ЕС, в Донецкой области не больше, чем в Луганской - 24% и 15% соответственно). А значительное количество людей - 17% в Луганской и 16% в Донецкой областях - до сих пор верят в то, что какие-то военные союзы с Россией и бывшими странами СНГ могут гарантировать безопасность Украине", - отмечает Жебривский.
Он добавляет: "Я и моя команда работаем над тем, чтобы дать людям возможность стать богатыми и самодостаточными, чтобы они могли путешествовать, чтобы собственными глазами могли увидеть, какой большой мир, как живут люди и куда стоит двигаться Украине. Программа "Український донецький куркуль", которую мы внедряем, - одна из основных. Создание класса состоятельных людей, способных взять ответственность за свою жизнь в свои руки - первоочередная задача и одновременно - наша стратегическая цель. Свободный, самодостаточный человек ни своим достоинством, ни страной не будет торговать, ига - ни братского, ни враждебного - накинуть себе на шею не даст".
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https://youtu.be/SebawWWo4Mg
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