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 Террористы провели учения вблизи Кадиевки: обстреляны частные дома, ранен гражданский, - ГУР

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Преступные действия российских оккупационных войск вызывают постоянный рост количества неоправданных материальных и человеческих потерь, в т.ч. среди рядового местного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"В частности, по решению командования 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ проводились занятия практических стрельб на необорудованном участке вблизи населенного пункта Кадиевка. В результате нарушений правил организации стрельб были обстреляны несколько частных домов, в результате которых гражданское лицо получило пулевое ранение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обращение населения к так называемым "правоохранительным органам" остались без внимания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока российские войска будут находиться в Беларуси, полного спокойствия не будет, - посол Украины Кизим

Как сообщалось ранее, Российская Федерация продолжает цинично скрывать участие своих граждан, кадровых российских военных, в боевых действиях на Востоке Украины.

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Из-за множества приветственных комментариев форум о подрыве лугандонского БМП перегружен.
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Де кримінальна справ по факту обстрілу цивільних будинків? Військова прокуратура чим займається? Де Матіос?
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В інших випадках відкривали, не виключено що і зараз відкриють.
Головна військова прокуратура за фактом обстрілу Краматорська відкрила кримінальну справу за статтею «теракт».
https://www.radiosvoboda.org/a/26840785.html
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Провели навчання з обстрілу приватних будинків
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы провели учения вблизи Кадиевки: обстреляны частные дома, ранен гражданский, - ГУР
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