 Террористы провели учения вблизи Кадиевки: обстреляны частные дома, ранен гражданский, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"В частности, по решению командования 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ проводились занятия практических стрельб на необорудованном участке вблизи населенного пункта Кадиевка. В результате нарушений правил организации стрельб были обстреляны несколько частных домов, в результате которых гражданское лицо получило пулевое ранение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обращение населения к так называемым "правоохранительным органам" остались без внимания.
Как сообщалось ранее, Российская Федерация продолжает цинично скрывать участие своих граждан, кадровых российских военных, в боевых действиях на Востоке Украины.
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https://www.radiosvoboda.org/a/26840785.html
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